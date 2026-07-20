Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढी एकादशीसाठी मध्य रेल्वेची मोठी भेट! दादर-पंढरपूर दरम्यान सुटणार २ विशेष गाड्या; पाहा पूर्ण वेळापत्रक

मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. स्वप्निल नीला यांच्या माहितीनुसार, आषाढी यात्रेसाठी दादर-पंढरपूर-दादर अशा दोन विशेष सेवा उपलब्ध असतील.
गाडी क्रमांक 01045 ही २४ जुलै २०२६ रोजी दुपारी १२:५० वाजता दादरहून सुटेल आणि त्याच दिवशी रात्री ९:१५ वाजता पंढरपूरला पोहोचेल.
गाडी क्रमांक ०१०४६ विशेष गाडी २६ जुलै, २०२६ रोजी पंढरपूरहून रात्री १२:१५ वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी सकाळी ११:४५ वाजता दादरला पोहोचेल.
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ही विशेष गाडी ठाणे, कल्याण, लोणावळा, पुणे, दौंड आणि कुर्डुवाडी स्थानकांवर थांबेल. तिच्या रचनेत दोन एसी ३-टियर डबे, १० स्लीपर डबे, चार जनरल सेकंड क्लास डबे आणि गार्डच्या ब्रेक व्हॅनसह दोन सेकंड क्लास डब्यांचा समावेश असेल. गाडी क्रमांक ०१०४५ आणि ०१०४६ साठी आरक्षण सर्व संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर आणि आयआरसीटीसी (IRCTC) वेबसाइटवर सुरू झाले आहे.
प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेता, आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त विशेष गाड्या चालवल्या जातील. प्रवासी तिकीट बुकिंगसाठी ‘रेलवन’ (RailOne) ॲपचा वापर देखील करू शकतात. मार्गावरील विविध स्थानकांवरील या विशेष गाड्यांच्या आगमन आणि प्रस्थान वेळेविषयी सविस्तर माहितीसाठी, नॅशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टीम (NTES) ॲप डाउनलोड करा किंवा भारतीय रेल्वेच्या चौकशी वेबसाइटला भेट द्या.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, दरवर्षी आषाढी एकादशीला लाखो वारकरी आणि भाविक भगवान विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला येतात. प्रवाशांच्या मोठ्या गर्दीला सुखकर आणि सुरक्षित प्रवासाचा अनुभव मिळावा यासाठी, मध्य रेल्वे स्थानकांवर अतिरिक्त सुरक्षा दल, मदत केंद्रे आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करत आहे. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना गैरसोय टाळण्यासाठी आगाऊ आरक्षण करण्याचे आणि प्रवासादरम्यान केवळ अधिकृत ॲप्स आणि वेबसाइट्सचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.
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