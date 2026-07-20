CJP Protest: जंतर-मंतरवरील आंदोलन म्हणजे राजकीय कटकारस्थान, काँग्रेसकडून विद्यार्थ्यांचा वापर; शिंदे नेत्यांचा घणाघाती आरोप

संजय निरुपम म्हणाले की, नीट (NEET) पेपरफुटीबाबत विद्यार्थी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सुरुवातीला केलेला गदारोळ योग्य होता. या प्रकरणामुळे सरकारवर नैतिक दबाव निर्माण झाला, ज्यामुळे सरकारने आवश्यक पावले उचलली. सरकारने पुन्हा परीक्षा घेतली, जी शांततेत पार पडली, पेपरफुटीची कोणतीही तक्रार आली नाही आणि निकाल जाहीर करण्यात आला. ११ लाख विद्यार्थी परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आणि आता प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे, यातून सरकारची जबाबदारी स्पष्टपणे दिसून येते.
Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena spokesperson Sanjay Nirupam says, “The Monsoon Session of Parliament begins today. During the all-party meeting, the government appealed, and today, Prime Minister Narendra Modi himself urged, all MPs to make the most of the parliamentary session.… pic.twitter.com/nu5UpIUDfw — IANS (@ians_india) July 20, 2026
निरुपम यांनी आरोप केला की, असे असूनही, सुरू असलेले उपोषण, संसदेसमोरील मोर्चे आणि आंदोलने ही जनहिताची नसून राजकीय स्वरूपाची झाली आहेत. २०१०-११ मध्ये अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाशी तुलना करताना ते म्हणाले की, त्या आंदोलनाने मूळ मुद्दा मागे सोडून नंतर राजकीय पक्षाची स्थापना केली. देशातील तरुणांनी अशा आंदोलनांमागील राजकीय पैलू समजून घेतले पाहिजेत. पेपरफुटी हा एक गंभीर गुन्हा असून दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, परंतु भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी यंत्रणा मजबूत करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे.
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उद्धव ठाकरे गट, डावे पक्ष आणि आम आदमी पार्टीसह विविध राजकीय पक्ष विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी तरुणांना अशा आंदोलनांपासून काळजीपूर्वक दूर राहण्याचे आणि आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी विधायक प्रयत्नांवर अवलंबून राहण्याचे आवाहन केले.
अयोध्या येथील राम मंदिरातील प्रसादाच्या चोरीच्या मुद्द्यावर संजय निरुपम यांनी या घटनेला अत्यंत लज्जास्पद म्हटले. ते म्हणाले की, प्रभू रामाच्या जन्मस्थानी बांधलेल्या भव्य मंदिरातून भाविकांच्या अर्पणाची चोरी ही संपूर्ण देशाच्या आणि हिंदू समाजाच्या भावना दुखावणारी घटना आहे. असे गुन्हे करणाऱ्यांना इतकी कठोर शिक्षा झाली पाहिजे की, भविष्यात मंदिरातून अर्पण किंवा देणगी चोरण्यापूर्वी कोणीही दोनदा विचार करेल. या प्रकरणाचा तपास एसआयटी करत आहे. अशा परिस्थितीत, काँग्रेसची स्वतंत्र चौकशीची मागणी ही एक राजकीय खेळी आहे, असे ते मानतात.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाबाबत निरुपम म्हणाले की, सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीदरम्यान सकारात्मक सहकार्यासाठी सर्व पक्षांना आवाहन केले आहे. पंतप्रधान मोदींनीही विरोधी पक्षांना संसदीय वेळेचा प्रभावीपणे वापर करून सार्वजनिक मुद्द्यांवर अर्थपूर्ण चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे. लोकशाहीत, सरकारला प्रश्न विचारणे ही विरोधी पक्षांची जबाबदारी आहे आणि सरकार उत्तर देण्यासाठी तयार असते. तथापि, संसदेचा वापर केवळ संघर्ष, अडथळा किंवा राजकीय फायद्यासाठी केला जाऊ नये.
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