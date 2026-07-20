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Red Sea Crisis : यमनच्या हूती बंडखोरांनी सौदी अरब विरुद्ध समुद्री नाकेबंदी जाहीर केली, मग पाकिस्तान टेन्शनमध्ये का?

Updated On: Jul 20, 2026 | 09:36 PM IST
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सारांश

यमनच्या हूती बंडखोरांनी सौदी अरबची नौदल नाकेबंदी करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की ही नाकेबंदी तात्काळ प्रभावाने लागू झाली आहे आणि आता लाल समुद्रातून सौदी अरबची कोणतीही जहाजं जाऊ दिली जाणार नाहीत. हूतींच्या या घोषणेमुळे सौदी अरबसोबतच पाकिस्तानची चिंताही वाढली आहे .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार

यमनच्या इराण-समर्थित हूती बंडखोरांनी सोमवारी सौदी अरबविरुद्ध तात्काळ प्रभावाने समुद्री नाकेबंदीची घोषणा केली. त्यांच्या लष्करी प्रवक्त्याने टीव्हीवरील भाषणात ही माहिती दिली. या बंडखोर गटाने गुन्हेगार सौदी शत्रूविरुद्ध समुद्री नाकेबंदी  जाहीर केली. प्रवक्त्याने सांगितले की हा निर्णय डोळ्याला डोळा या धोरणावर आधारित आहे. त्यांनी हेही सांगितले की सौदी अरबची नाकेबंदी तात्काळ लागू झाली आहे. हूतींच्या या घोषणेमुळे पाकिस्तानची टेन्शन वाढली आहे, कारण पाकिस्तानने सौदी अरबसोबत संरक्षण करार केला आहे.

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  • हुती विद्रोहींनी सौदी अरबची नाकेबंदी का केली ?
  • हुती विद्रोहींच्या नाकेबंदीचा सौदी अरब वर काय परिणाम ?

हुती विद्रोहींनी सौदी अरबची नाकेबंदी का केली ?

हूती बंडखोरांनी म्हटले आहे की ही नाकेबंदी आम्ही सौदी अरबविरुद्ध एका कारणासाठी केली आहे. गेल्या जवळपास 12 वर्षांपासून सौदी अरबने आमच्या प्रिय नागरिकांवर अन्यायपूर्ण आणि दडपशाहीची घेराबंदी सुरू ठेवली आहे. आमच्या नैसर्गिक संसाधनांची लूट केली जात आहे. तसेच आमच्या बंदरांवर आणि विमानतळांवर जमीन, समुद्र आणि हवाई मार्गाने संपूर्ण नाकेबंदी लादण्यात आली आहे. याचाच बदला म्हणून आम्ही हे पाऊल उचलले आहे.या गटाने गेल्या आठवड्यात सौदी अरबवर क्षेपणास्त्रेही डागली होती. त्यांनी सौदी अरबवर आरोप केला की सौदीने त्यांच्या ताब्यातील एका विमानतळावर बॉम्बहल्ला केला. या हल्ल्यामुळे सौदी अरब आणि इराण-समर्थित या गटामध्ये गेली 4 वर्षे सुरू असलेली युद्धविरामाची तह मोडली आहे.

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हुती विद्रोहींच्या नाकेबंदीचा सौदी अरब वर काय परिणाम ?

हूती बंडखोरांनी जाहीर केलेल्या नौदल नाकेबंदीमुळे सौदी अरबसाठी लाल समुद्रातील सागरी व्यापार आणि तेलाची पुरवठा व्यवस्था धोक्यात आली आहे. तेल आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणामलाल समुद्र हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल वाहतूक मार्ग आहे. जर हा मार्ग बंद झाला तर कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतीत मोठी वाढ होऊ शकते. त्याचा थेट परिणाम सौदी अरबच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल, कारण सौदीचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात तेल निर्यातीवर अवलंबून आहे. याशिवाय देशांतर्गत सुरक्षेवरही दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.जहाजांसाठी वाढलेला धोकाहूतींच्या नाकेबंदीमुळे लाल समुद्र आणि बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या सौदी अरबच्या व्यापारी जहाजांसाठी आणि तेलवाहू जहाजांसाठी धोका खूप वाढला आहे. या भागातून दररोज लाखो बॅरल तेलाची वाहतूक होते.हवाई हल्ल्याचा धोकायाशिवाय सौदी अरबच्या दक्षिणेकडील विमानतळांवर आणि तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर हूतींकडून क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले होण्याचा धोका आणखी गडद झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत हूतींनी अशा प्रकारचे हल्ले आधीही केले आहेत.थोडक्यात, ही नाकेबंदी फक्त सौदीसाठीच नाही तर संपूर्ण आखात आणि जगाच्या ऊर्जा बाजारासाठी चिंतेचा विषय बनली आहे.

 

 

Web Title: Red sea crisis yemens houthi rebels have announced a maritime blockade against saudi arabia why is pakistan worried

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Published On: Jul 20, 2026 | 09:35 PM

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