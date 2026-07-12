वाढलेले वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोणत्या वेळी करावे कॉफीचे सेवन? जाणून घ्या ब्लॅक कॉफी पिण्याचे फायदे आणि नियम

ब्लॅक कॉफी पिण्याचे फायदे?
कॉफी कोणत्या वेळी प्यावी?
वजन कमी करण्यासाठी कॉफी फायदेशीर ठरते का?
जगभरातील सर्वच देशांमध्ये लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल आणि हृदयाच्या गंभीर आजाराने असंख्य लोक त्रस्त आहेत. शरीराला कोणत्याही आजाराची लागण झाल्यानंतर सुरुवातीच्या टप्प्यात निदान न केल्यास आजार गंभीर होऊन जीवावर बेतू शकतो. त्यामुळे शरीरात होणाऱ्या बदलांकडे वेळीच लक्ष देणे फार आवश्यक आहे. वजन वाढल्यानंतर लोक महागडा डाएट, सप्लिमेंट्स, तासनतास जिम तर काहीवेळा वेगवेगळ्या गोळ्या औषधांचे सेवन केले जाते. पण चुकीच्या गोळ्यांचा परिणाम किडनीच्या आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे वजन कमी करताना योग्य डाएट फॉलो करणे फार आवश्यक आहे, अन्यथा वजन वाढून शरीरावर अनावश्यक चरबीचा थर साचून राहू शकतो.(फोटो सौजन्य – istock)
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वाढलेले वजन आणि मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ब्लॅक कॉफीचे सेवन केले जाते. ब्लॅक कॉफी प्यायल्यामुळे वजन कमी होते, कारण यामध्ये खूप कमी कॅलरीज असतात. कॅफिन मेटाबॉलिजम वाढवून शरीरातील चरबी ऊर्जा म्हणून वापरण्यास मदत करते. तसेच वाढती भूक नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कॉफीचे सेवन करावे. यामध्ये अँटी-ऑक्सिडंट्स आवश्यक प्रमाणात आढळून येतात, ज्याच्या परिणामामुळे वजन नियंत्रणात राहते. कॉफीमधील कॅफिन रक्तातील ‘ऍड्रेनालाईन’ हार्मोन वाढून शरीरावर वाढलेली अनावश्यक चरबी कमी करण्यास मदत करते. त्यामुळे दूध किंवा साखरेचा वापर न करता बनवलेली कॉफी प्यावी. यामुळे वजन नियंत्रणात राहण्यासोबतच रक्तातील साखरेचे प्रमाण सुद्धा नियंत्रणात राहते.
कॉफीमधील कॅफिन चयापचय क्रिया ३ ते ११ टक्क्यांनी वाढवते, ज्याच्यामुळे अनावश्यक चरबी जळून जाते. कॉफीमुळे ‘पेप्टाईड YY’ नावाचे हार्मोन वाढते ज्यामुळे भूक नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. पण वारंवार कॉफीचे सेवन करू नये. कॉफी व्यायाम करण्याच्या ३० मिनिटं आधी किंवा सकाळचा नाश्ता झाल्यानंतरच प्यावी. याशिवाय कॉफी कायमच ९:३० ते ११:३० च्या दरम्यान प्यावी. दुपारी ३ नंतर कॉफीचे अजिबात सेवन करू नये. यामुळे रात्रीच्या झोपेवर परिणाम होऊन शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते.
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नियमित कॉफी पिणाऱ्या व्यक्तींमध्ये टाईप २ मधुमेहाचा धोका कमी होतो. कारण कॉफीमध्ये असलेले अँटी-ऑक्सिडंट्स इन्सुलिनची संवेदनशीलता सुधारतात. रक्तातील साखर कायमच नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ब्लॅक कॉफी प्यावी. कधीही साखर किंवा दुधाचा वापर करून बनवलेली कॉफी पिऊ नये. यामुळे रक्तातील साखर झपाट्याने वाढू शकते. पण गॅस, ॲसिडिटी किंवा पोटाचे अल्सर इत्यादी त्रासांनी त्रस्त असलेल्या लोकांनी कॉफीचे सेवन अजिबात करू नये. यामुळे ऍसिडिटीचा त्रास आणखीनच वाढू शकतो.
Ans: सकाळी नाश्त्यानंतर किंवा व्यायामाच्या 30 ते 45 मिनिटे आधी ब्लॅक कॉफी पिणे फायदेशीर मानले जाते.
Ans: प्रत्येकासाठी नाही. रिकाम्या पोटी कॉफी घेतल्यास काही लोकांना अॅसिडिटी, जळजळ किंवा पोटदुखीचा त्रास होऊ शकतो.
Ans: त्यातील कॅफिन मेटाबॉलिझमला चालना देण्यास, ऊर्जा वाढवण्यास आणि व्यायामादरम्यान कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत करू शकते. मात्र, केवळ कॉफीमुळे वजन कमी होत नाही; संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामही आवश्यक आहे.