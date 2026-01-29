भारताचा मास्टरस्ट्रोक! ‘या’ Trade Deal मुळे BMW आणि Mercedes सर्वसामान्यांना परवडणार

2025 च्या वार्षिक विक्रीत 36 टक्क्यांची वाढ आणि आता 50000 वाहनांचे उत्पादन पूर्ण! ‘या’ कारचा सगळीकडे जलवा
भारत-ईयू व्यापार करारांतर्गत, युरोपमधून भारतात येणाऱ्या कारवरील आयात शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आले आहे. सध्या, पूर्णपणे आयात केलेल्या लक्झरी कारवर 70% ते 110% असा भला मोठा कर आकारला जातो, जो त्यांच्या किमतीच्या दुप्पट किंवा त्याहूनही जास्त आहे. नवीन करारानंतर, हे शुल्क फक्त 10% पर्यंत कमी केले जाऊ शकते. याचा थेट अर्थ असा की बीएमडब्ल्यू आणि मर्सिडीज सारख्या कारच्या किमती 50 ते 70% कमी करता येतील. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कारचे आयात मूल्य 20 लाख असेल, तर त्याची किंमत पूर्वी करांनंतर ₹45-50 लाखांपर्यंत पोहोचत असे, परंतु आता तीच कार सुमारे ₹22-25 लाखांमध्ये मिळू शकते. यामुळे नक्कीच कार खरेदीदारांना दिलासा मिळेल.
BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen आणि Porsche सारख्या युरोपियन ब्रँडना या कराराचा सर्वाधिक फायदा होईल. BMW 3 Series, Mercedes C-Class, Audi A4 आणि Volkswagen Tiguan सारख्या कार आता अधिकाधिक लोकांसाठी अधिक सुलभ होऊ शकतात. यामुळे भारतीय लक्झरी कार बाजारपेठ पूर्णपणे बदलू शकते.
टाटा आणि महिंद्रा सारख्या भारतीय कंपन्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात इलेक्ट्रिक वाहनांवरील ही शुल्क कपात मर्यादित असू शकते. भविष्यात, युरोपियन EV ब्रँडचा प्रवेश देखील सोपा केला जाऊ शकतो. भारत-EU व्यापार करार मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी एक मोठा दिलासा ठरू शकतो. जर शुल्क खरोखरच 10% कमी केले गेले, तर लक्झरी कार खरेदी करण्याचे अनेकांचे स्वप्न सत्यात उतरेल.