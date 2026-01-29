Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भारताचा मास्टरस्ट्रोक! 'या' Trade Deal मुळे BMW आणि Mercedes सर्वसामान्यांना परवडणार

नुकतेच भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये एका महत्वाचा ट्रेड ॲग्रीमेंट झाला आहे. यामुळे BMW आणि Mercedes च्या कार खरेदी करणे अजूनच स्वस्त होणार आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 29, 2026 | 09:10 PM
फोटो सौजन्य: iStock

फोटो सौजन्य: iStock

  • भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये एका महत्वाचा व्यापार करार पूर्ण
  • 18 वर्षांपासून या व्यापार कराराच्या प्रतीक्षेत
  • जाणून घ्या या व्यापार कराराबद्दल
भारत आणि युरोपियन युनियनमधील 18 वर्षांपासून प्रलंबीत असलेला मोठा व्यापार करार आता अंतिम झाला आहे. 16 व्या भारत-EU शिखर परिषदेत दोन्ही बाजूंनी मुक्त व्यापार करार (FTA) जाहीर केला. अहवालानुसार, हा करार 2027 मध्ये लागू होऊ शकतो. या कराराचा सर्वात मोठा फायदा बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज आणि ऑडी सारख्या लक्झरी कार घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय ग्राहकांना होईल. आतापर्यंत, जास्त आयात शुल्कामुळे या कार सामान्य लोकांच्या आवाक्याबाहेर जात होत्या, परंतु या करारामुळे ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता आहे.

आयात शुल्क 110% वरून 10% पर्यंत कमी

भारत-ईयू व्यापार करारांतर्गत, युरोपमधून भारतात येणाऱ्या कारवरील आयात शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आले आहे. सध्या, पूर्णपणे आयात केलेल्या लक्झरी कारवर 70% ते 110% असा भला मोठा कर आकारला जातो, जो त्यांच्या किमतीच्या दुप्पट किंवा त्याहूनही जास्त आहे. नवीन करारानंतर, हे शुल्क फक्त 10% पर्यंत कमी केले जाऊ शकते. याचा थेट अर्थ असा की बीएमडब्ल्यू आणि मर्सिडीज सारख्या कारच्या किमती 50 ते 70% कमी करता येतील. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कारचे आयात मूल्य 20 लाख असेल, तर त्याची किंमत पूर्वी करांनंतर ₹45-50 लाखांपर्यंत पोहोचत असे, परंतु आता तीच कार सुमारे ₹22-25 लाखांमध्ये मिळू शकते. यामुळे नक्कीच कार खरेदीदारांना दिलासा मिळेल.

कोणत्या कार ब्रँडना सर्वात जास्त फायदा होईल?

BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen आणि Porsche सारख्या युरोपियन ब्रँडना या कराराचा सर्वाधिक फायदा होईल. BMW 3 Series, Mercedes C-Class, Audi A4 आणि Volkswagen Tiguan सारख्या कार आता अधिकाधिक लोकांसाठी अधिक सुलभ होऊ शकतात. यामुळे भारतीय लक्झरी कार बाजारपेठ पूर्णपणे बदलू शकते.

EV आणि ऑटो उद्योगावर काय परिणाम होईल?

टाटा आणि महिंद्रा सारख्या भारतीय कंपन्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात इलेक्ट्रिक वाहनांवरील ही शुल्क कपात मर्यादित असू शकते. भविष्यात, युरोपियन EV ब्रँडचा प्रवेश देखील सोपा केला जाऊ शकतो. भारत-EU व्यापार करार मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी एक मोठा दिलासा ठरू शकतो. जर शुल्क खरोखरच 10% कमी केले गेले, तर लक्झरी कार खरेदी करण्याचे अनेकांचे स्वप्न सत्यात उतरेल.

Web Title: Mercedes and bmw car price may decreased because of india eu trade deal

Published On: Jan 29, 2026 | 09:10 PM

Topics:  

