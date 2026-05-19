भारतात लॉन्च झाली नवीन MINI Cooper S GP Inspired Edition, किंमत एकूण व्हाल थक्क !

जर्मन लक्झरी कार निर्माता MINI ने भारतीय बाजारात आपली नवीन आणि लिमिटेड एडिशन हॉट हॅच GP Inspired Edition लॉन्च केली आहे. ही कार विशेषतः परफॉर्मन्स आणि मोटरस्पोर्ट्स प्रेमींसाठी तयार करण्यात आली असून भारतात तिच्या केवळ 30 युनिट्सच विक्रीसाठी उपलब्ध असणार आहेत. या खास एडिशनची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹58.90 लाख ठेवण्यात आली आहे.
ही नवीन एडिशन नियमित Cooper S वर आधारित असली तरी तिच्यात John Cooper Works (JCW) स्टाइलिंग आणि GP रेसिंग डीएनएचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. कंपनीने या कारला “track-inspired performance hatch” म्हणून सादर केले आहे.
MINI Cooper S GP Inspired Edition मध्ये अधिक स्पोर्टी बॉडी किट, मोठे एअर इनटेक्स, खास GP-स्टाइल अलॉय व्हील्स आणि लाल रंगातील डिझाइन हायलाइट्स देण्यात आले आहेत. कारला “Legend Grey” एक्सटेरियर शेड मिळतो, तर रूफ आणि ORVMs वर “Chilli Red” फिनिश दिले आहे. यामुळे कारचा रेसिंग लूक अधिक आकर्षक दिसतो.
याशिवाय प्रत्येक कारवर खास क्रमांक देण्यात आला आहे, ज्यामुळे तिची एक्सक्लुसिव्ह ओळख कायम राहते. लिमिटेड एडिशन असल्यामुळे ही कार भविष्यात कलेक्टर आयटम म्हणूनही पाहिली जाऊ शकते.
या कारमध्ये 2.0-लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन सुमारे 204 hp पॉवर आणि 300 Nm टॉर्क निर्माण करते. कंपनीच्या माहितीनुसार ही कार 0 ते 100 किमी प्रतितास वेग केवळ 6.6 सेकंदांत गाठू शकते.
परफॉर्मन्ससोबतच MINI ची प्रसिद्ध go-kart handling feel देखील या एडिशनमध्ये कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील ड्रायव्हिंग असो किंवा हायवेवरील स्पीड रन — दोन्ही ठिकाणी ही कार उत्साही अनुभव देण्याचा दावा करते.
कारच्या केबिनमध्ये काळा आणि लाल रंगाचा थीम वापरण्यात आला आहे. स्पोर्ट्स सीट्स, रेड स्टिचिंग, डिजिटल डिस्प्ले, प्रीमियम इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील यामुळे इंटीरियर अधिक प्रीमियम वाटते. काही रिपोर्टनुसार ड्रायव्हर सीटमध्ये मसाज फंक्शनसुद्धा दिले जाऊ शकते.
गेल्या काही महिन्यांत MINI ने भारतात अनेक लिमिटेड एडिशन मॉडेल्स लॉन्च केली आहेत. यामध्ये Victory Edition आणि JCW Pack सारख्या मॉडेल्सचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे MINI ची काही लिमिटेड एडिशन मॉडेल्स लॉन्च झाल्यानंतर काही दिवसांतच sold out झाली होती. त्यामुळे GP Inspired Edition ला देखील उत्साही ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
MINI Cooper S GP Inspired Edition ही केवळ एक लक्झरी हॅचबॅक नाही, तर ती मोटरस्पोर्ट्स प्रेरित डिझाइन, लिमिटेड उपलब्धता आणि दमदार परफॉर्मन्स यांचा संगम आहे. भारतात फक्त 30 युनिट्स उपलब्ध असल्यामुळे ही कार विशेष आणि दुर्मिळ ठरणार आहे. प्रीमियम हॉट हॅच सेगमेंटमध्ये काहीतरी वेगळे आणि एक्सक्लुसिव्ह शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही नवीन MINI एक आकर्षक पर्याय ठरू शकते.
