Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Mhaswad Police Action Rash Driving Modified Silencer Bullet Api Sandip Poman Satara

Mhaswad Police: म्हसवडमध्ये सुसाट पळणाऱ्या ‘सैराट’ दुचाकीस्वारांना कोणी लावला चाप? नागरिकांना का मिळाला मोठा दिलासा?

Mhaswad Police: माण तालुक्यातील म्हसवड शहरात सुसाट आणि कर्कश आवाज करत गाड्या पळवणाऱ्या दुचाकीस्वारांवर सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप पोमण यांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. अल्पवयीन चालकांवरही कारवाईची मागणी होत आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 05:18 PM
police

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

Mhaswad Police : माण तालुक्यातील म्हसवड हे महत्वाचे शहर असून शहरात काही दुचाकी स्वार सुसाट झाले होते. “साहेब यांना जरा चाप लावाच” अशी मागणी म्हसवड शहरातील नागरिकांची होती. त्याचं पार्श्वभूमीवर म्हसवडचे सहाय्य्क पोलीस निरीक्षक संदिप पोमन यांनी कारवाईचा बडगा उगरल्याने म्हसवडच्या नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

अपघातामुळे नागरिकांना गमवावा लागला जीव

मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरात काही दुचाकी स्वार बेभान होऊन गाडी चालवत असत.  शहरातील चांदणी चौक,महात्मा फुले चौक,स्टॅन्ड परिसर व शिंगणापूर चौक याठिकाणी  गाड्या वाहतूकीच्या नियमांचे पालन न करता चालवल्याने काही जणांचा अपघात झाला आहे. त्यांच्यावर काही कारवाई होतं नसल्याने दुचाकीच्या वेगावर नियंत्रण राहिले नव्हते. ज्यामुळे येथे अपघात होऊन अनेकांना आपला प्राण गमवावा लागला आहे.

President of India Salary: भारताच्या पहिल्या राष्ट्रपतींचा पगार माहितीये का? जाणून घ्या तेव्हा आणि आताच्या मानधनातील मोठा फरक!
शिंगणापूर चौका पासून चांदणी चौक व नगरपालिका रोड वरून रहदारीच्या रस्त्यावर दुचाकी वेगाने व सुसाट पळवणारे काही तरुण आहेत. त्यांना कुणाचाच दबाव राहिला नसल्याने ते स्वैर गाडी चालवत होते. त्यात भर म्हणून अनेक अल्पवायीन मुले व मुलीसुद्धा शहरात वाहने सुसाट पाळविताना दिसत होती. त्यामुळे बेजबाबदार वृत्तीमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले.

अल्पवयीन मुलांना गाडी देऊ नका,अपघात झाल्यास आई-वडिलांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला होता. मात्र, अल्पवायीन मुले गाडी चालविण्याचे प्रमाण वाढले, त्यामुळे अपघात होण्याचे प्रमाण वाढत चालले असल्याचे म्हणणे स्थानिक नागरिकांचे आहे.
‘म्हसवड शहरात यापूर्वी अनेक अपघात झाले असून या सर्व परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी पोमण साहेब यांनी अशा लोकांना जरा चाप लावाच’ अशी मागणी म्हसवडच्या नागरिकांची होती.

World Shortest Wars: ३८ मिनिटांत युद्ध संपले? जगाच्या इतिहासातील ५ अशा लढाया ज्यांचा कालावधी ऐकून व्हाल थक्क!

म्हसवडचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदिप पोमण यांची भूमिका

त्याचं पार्श्वभूमीवर म्हसवडचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदिप पोमण यांनी म्हसवड शहरातील अनेक स्वैर दुचाकीस्वार, जे सायलेंशरमधील पुंगळ्या काढून टाकून सगळ्या पेठेतून  कर्कश आवाज करतात त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. त्यामुळे म्हसवडचे नागरिक समाधान व्यक्त करीत आहेत.

Web Title: Mhaswad police action rash driving modified silencer bullet api sandip poman satara

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 05:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित
1

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी
2

पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mhaswad Police: म्हसवडमध्ये सुसाट पळणाऱ्या ‘सैराट’ दुचाकीस्वारांना कोणी लावला चाप? नागरिकांना का मिळाला मोठा दिलासा?

Mhaswad Police: म्हसवडमध्ये सुसाट पळणाऱ्या ‘सैराट’ दुचाकीस्वारांना कोणी लावला चाप? नागरिकांना का मिळाला मोठा दिलासा?

May 19, 2026 | 05:18 PM
Tighee Movie : चाहत्यांसाठी मनात खोलवर रुजणारा सिनेमा! अभिनेत्री Neha Pendse ने अखेर व्यक्त केल्या भावना

Tighee Movie : चाहत्यांसाठी मनात खोलवर रुजणारा सिनेमा! अभिनेत्री Neha Pendse ने अखेर व्यक्त केल्या भावना

May 19, 2026 | 05:17 PM
Ashok Kharat News: ५२ कोटींसह परदेशात पळण्याच्या तयारीत होता; तपासात धक्कादायक खुलासा

Ashok Kharat News: ५२ कोटींसह परदेशात पळण्याच्या तयारीत होता; तपासात धक्कादायक खुलासा

May 19, 2026 | 05:15 PM
तमिळनाडूमध्ये राजकीय भूकंप? ‘विजय’ यांचे सरकार कधीही कोसळणार; एम. के. स्टॅलिन यांचा मध्यावधी निवडणुकांचा दावा

तमिळनाडूमध्ये राजकीय भूकंप? ‘विजय’ यांचे सरकार कधीही कोसळणार; एम. के. स्टॅलिन यांचा मध्यावधी निवडणुकांचा दावा

May 19, 2026 | 05:12 PM
Celebrity चा Divorce करून देणाऱ्या वकिलांची कमाई किती? फक्त 45 मिनिटांची Fee ऐकून फिरेल डोकं; स्वतःच केला खुलासा!

Celebrity चा Divorce करून देणाऱ्या वकिलांची कमाई किती? फक्त 45 मिनिटांची Fee ऐकून फिरेल डोकं; स्वतःच केला खुलासा!

May 19, 2026 | 05:10 PM
Devghar Vastu Tips : देवघरात एकाच देवतेचे दोन फोटो असणं शुभ की अशुभ, काय सांगतं वास्तुशास्त्र ?

Devghar Vastu Tips : देवघरात एकाच देवतेचे दोन फोटो असणं शुभ की अशुभ, काय सांगतं वास्तुशास्त्र ?

May 19, 2026 | 05:06 PM
आरोग्य विभागाच्या तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आढावा

आरोग्य विभागाच्या तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आढावा

May 19, 2026 | 05:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM