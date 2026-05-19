Vadgaon News : मूलभूत सुविधांसाठी वडगावमधील नंदीवाले समाजाचा लढा; आधार, रेशन, मतदान हक्कांपासून वंचित

Vadgaon News : खंडाळा तालुक्यातील वडगावमध्ये गेल्या १६ वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या नंदीवाले समाजातील नऊ कुटुंबे पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. आधार, रेशन कार्ड, मतदान हक्क आणि घरकुल योजनांसह मूलभूत सुविधाही त्यांना मिळालेल्या नाहित.

Updated On: May 19, 2026 | 05:30 PM
Vadgon News

Vadgon News

  • मूलभूत सुविधांसाठी वडगावमधील नंदीवाले समाजाचा लढा
  • आधार, रेशन, मतदान हक्कांपासून वंचित
  • मुलांचे शिक्षणही धोक्यात
Vadgaon News in Marathi : वडगांव ता. खंडाळा येथे राहणाऱ्या नंदीवाले समाज बांधवांना मूलभूत सुविधा मिळाव्यात या मागणीचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी योगेश खरमाटे यांना वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने देण्यात आले. वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष रामदास कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली नंदीवाले समाजातील नागरिकांनी उपविभागीय अधिकारी श्री.खरमाटे यांची भेट घेवुन आपल्या व्यथा मांडत. निवेदन देण्यात आले.यावेळी अरुण गायकवाड, विजय लोंढे,रामभाऊ वाघमोडे यांच्यासह सोयी सुविधा आणि कागदपत्रां पासून वंचित नागरिक उपस्थित होते.

प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,गेली सोळा वर्षांपासून वडगांव ता. खंडाळा येथे नंदीवाले समाजातील ९ कुटुंबे मोलमजूरी करून, आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. परंतु तालुक्यातील वडगावमध्ये सोळा वर्षे वास्तव्य करणाऱ्या या कुटुंबातील नागरिकांना आधार कार्ड,रेशनिंग कार्ड, मिळाले नसून मतदार यादीमध्ये नावनोंदणी करून न घेतल्यामूळे मतदानाच्या राष्ट्रीय हक्‌कापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. सदर कागदपत्रांसाठी सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी अशा अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना सतत विनंती करून ही या नागरिकांना कागदपत्रांपासून जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित ठेवण्यात आले आहे.

यामुळे या कुटुंबातील मुलांना जातीचे दाखले मिळत नसल्यामुळे शैक्षणिक सुविधांपासून पर्यायाने नोकरीपासून वंचित रहावे लागत आहे.अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक कागदपत्रे न दिल्यामूळे या कुटुंबांना घरकुल योजना,सुविध मिळत नाही.त्यामूळे गेली १६ वर्षांपासून ही कुटुंबे गायरान जागेत कुडाच्या छपरामध्ये आपल्या लहान मुलांसह राहतात. तसेच वंचित भटक्या नंदीवाले समाज बांधवांना घरासाठी राहत असलेली जागा उपलब्ध करून मिळावी अशी मागणीही निवेदनाव्दारे केली आहे.

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Maharashtra 1st Conclave 2026: महाराष्ट्र 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा संकल्प

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

सेकंड हँड कार घेताना कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

LSG Vs RR Live: जयपूरमध्ये 'करो या मरो' स्थिती; राजस्थानने टॉस जिंकत घेतला 'हा' निर्णय

Numerology: लाथ मारेन तिथे पाणी काढेन; 'या' जन्मतारखेला जन्मलेली मुलं कमावतात गडगंज पैसा

'Aakhri Sawaal'साठी खास ऑफर! Nikhil Nanda यांची 'Buy 1 Get 1 Free' घोषणा; चित्रपटाभोवती चर्चेला उधाण

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

