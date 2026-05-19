अजूनही पुण्यातील अनेकांनी HSRP नंबर प्लेट बसविली नाही; आकडेवारी वाचा सविस्तर

राज्य परिवहन विभागाने वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट (एचएसआरपी) बसविण्यासाठी वाहनधारकांना दिलासा देत मुदतवाढ जाहीर केली आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 05:40 PM
पुणे : राज्य परिवहन विभागाने वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट (एचएसआरपी) बसविण्यासाठी वाहनधारकांना दिलासा देत मुदतवाढ जाहीर केली आहे. आता वाहनधारकांना ३० जून २०२६ पर्यंत एचएसआरपी बसविण्याची संधी मिळणार असून, त्यानंतर नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्यात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत झालेल्या सर्व वाहनांसाठी एचएसआरपी बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

 

वाहन चोरी, बनावट नंबर प्लेट आणि गुन्हेगारी घटनांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. परिवहन विभागाच्या माहितीनुसार, पुणे शहर आणि परिसरात लाखो वाहनांवर अद्याप एचएसआरपी बसविण्यात आलेली नाही. वाहनधारकांकडून मिळणारा प्रतिसाद कमी असल्याने मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक वाहनधारकांकडून स्लॉट उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या.

दरम्यान, १ जुलैपासून एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांवर वाहतूक पोलिस आणि परिवहन विभागाकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

६३ टक्के वाहनांना बसविणे बाकी

पुणे शहरात २५ लाखांपेक्षा जास्त वाहनांना ही नंबरप्लेट बसवावी लागणार आहे. मागील दीड वर्षात पाच वेळा नंबर प्लेट बसवण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. तरीही आतापर्यंत केवळ ११ लाख ३४ हजार ६८४ वाहन मालकांनी ‘एचएसआरपी ‘साठी नोंदणी केली आहे. त्यातील ११ लाख ३२ हजार १०८ जणांना नंबरप्लेट बसवण्यास वेळ दिली असून, ९ लाख ३० हजार २६९ वाहन मालकांनी नंबरप्लेट बसवून घेतली आहे. तर आजही ६३ टक्के वाहनांना एचएसआरपी नंबरप्लेट बसवणे बाकी आहे.

वाहनधारकांनी अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी करून लवकरात लवकर एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवून घ्यावे. – स्वप्निल भोसले (उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.)

Published On: May 19, 2026 | 05:38 PM

