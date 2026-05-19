Tighee Movie : चाहत्यांसाठी मनात खोलवर रुजणारा सिनेमा! अभिनेत्री Neha Pendse ने अखेर व्यक्त केल्या भावना

Tighee हा बहुचर्चित मराठी चित्रपट थिएटरमध्ये प्रेक्षकांची मनं जिंकल्यानंतर आता ZEE5 वर प्रदर्शित झाला आहे. यावेळी अभिनेत्री Neha Pendse हिने चित्रपटाच्या प्रवासाबद्दल खास भावना व्यक्त केल्या.

Updated On: May 19, 2026 | 05:17 PM
बहुचर्चित मराठी चित्रपट Tighee थिएटरमध्ये प्रेक्षकांची मनं जिंकल्यानंतर आता ZEE5 वर प्रदर्शित झाला आहे. यानिमित्त अभिनेत्री Neha Pendse हिने चित्रपटाच्या प्रवासाबद्दल आणि प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या प्रतिसादाबद्दल खास भावना व्यक्त केल्या आहेत. नेहा म्हणाली, “तिघी हा चित्रपट माझ्या डोळ्यांसमोर आकार घेत गेला. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच या प्रवासाचा भाग होणं माझ्यासाठी खूप खास होतं. चित्रपटाची संकल्पना, व्यक्तिरेखा आणि त्यामागची भावनिक प्रामाणिकता मला सुरुवातीपासूनच भावली होती. प्रत्येक दिवसागणिक आम्हाला जाणवत होतं की आपण योग्य दिशेने पुढे जात आहोत.”

चित्रपटाला थिएटरमध्ये मिळालेल्या प्रतिसादाबद्दल बोलताना तिने सांगितले की, हा चित्रपट विशेषतः महिलांशी भावनिक पातळीवर जोडला गेला. “अनेक महिलांनी चित्रपट पाहिल्यानंतर त्यांच्या आयुष्यातील अनुभव आमच्यासोबत शेअर केले. काहींच्या डोळ्यांत अश्रू होते, तर काहींनी मिठी मारत ‘ही गोष्ट माझ्यासोबतही घडली आहे’ असं सांगितलं. प्रेक्षकांनी दाखवलेलं हे प्रेम आमच्यासाठी खूप हृदयस्पर्शी होतं,” असे ती म्हणाली.

आता चित्रपट OTT वर प्रदर्शित झाल्यामुळे अधिक व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत ही कथा पोहोचणार असल्याचा आनंदही नेहाने व्यक्त केला. “प्रत्येकाला थिएटरमध्ये जाऊन चित्रपट पाहणं शक्य होत नाही. OTT मुळे प्रेक्षक त्यांच्या वेळेनुसार चित्रपट अनुभवू शकतात. त्यामुळे हा चित्रपट आता दुसऱ्या आयुष्याला सुरुवात करत आहे,” असे तिने सांगितले.

मराठी चित्रपटांमधील भावनिक प्रामाणिकतेबद्दल बोलताना नेहा म्हणाली की, Tighee फक्त मराठी प्रेक्षकांपुरता मर्यादित राहिला नाही. चांगल्या ‘वर्ड ऑफ माऊथ’मुळे अनेक अमराठी प्रेक्षकांनीही हा चित्रपट पाहिला आणि त्याच्याशी भावनिक नातं जोडले. “भाषेच्या पलीकडे जाऊन चांगल्या कथा लोकांपर्यंत पोहोचतात, याचा अनुभव आम्हाला ‘तिघी’मुळे आला,” असेही तिने नमूद केले. या चित्रपटाच्या प्रवासाने वैयक्तिक आयुष्यातही बदल घडवल्याचे नेहाने सांगितले. “या चित्रपटामुळे मला काही ताणलेली नाती नव्याने समजून घेण्याची आणि पुन्हा जपण्याची प्रेरणा मिळाली. ‘तिघी’ने मला केवळ एक चित्रपट दिला नाही, तर आयुष्यभर जपावीत अशी माणसं आणि नाती दिली,” असे सांगत तिने या प्रवासाला खास भावनिक अनुभव म्हटले.

Web Title: Neha pendse shared her reaction on tighee movie

Published On: May 19, 2026 | 05:17 PM

