Monsoon Driving Tips: मुसळधार पावसात कार चालवताय? ‘या’ चुका अजिबात करू नका, नाहीतर होईल मोठा अपघात!

अनेक वाहनधारकांना असे वाटते की पावसात कार उभी केल्याने किंवा चालवल्याने ती आपोआप स्वच्छ होते, परंतु हा एक मोठा गैरसमज आहे. पावसाचे पाणी, रस्त्यावरील चिखल आणि माती कारच्या खालच्या भागात (Underbody) जमा होते. यामुळे कारला गंज लागण्याचा (Rusting) धोका निर्माण होतो. म्हणूनच, पावसाळ्यात वेळोवेळी कारची चांगल्या गॅरेजमधून धुलाई करून घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः कार धुतल्यानंतर ती काही वेळ चालवावी, जेणेकरून खाली जमा झालेले पाणी पूर्णपणे निघून जाईल.
मान्सूनच्या काळात कारचे टायर आणि वायपर्स सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. जर कारचे टायर जास्त झिजले असतील किंवा ५ ते ६ वर्षांपेक्षा जुने झाले असतील, तर ते बदलणे अत्यंत शहाणपणाचे ठरेल. जुने टायर ओल्या रस्त्यावर आपली पकड गमावतात आणि कार घसरण्याची शक्यता असते. दुसरीकडे, जर वायपर काच नीट साफ करत नसतील किंवा त्यांचे रबर कडक झाले असेल, तर नवीन वायपर बसवून घ्या. सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी समोरची विंडशील्ड (काच) स्वच्छ असणे अनिवार्य आहे.
तुमच्या गाडीत पावसाचे पाणी शिरले का? तर करु नका ‘या’ चुका नाहीतर होऊ शकतं नुकसान…
धुके आणि मुसळधार पावसामुळे रस्त्यावरील अंधुक प्रकाशात हेडलाईट, टेललाईट आणि इंडिकेटर योग्य रीतीने सुरू असणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रवास सुरू करण्यापूर्वी सर्व लाईट्स तपासून घ्या, जेणेकरून रस्त्यावरील इतर वाहनचालकांना तुमची कार दुरूनही सहज दिसू शकेल.
याशिवाय, जर तुमची कार जास्त काळ एकाच ठिकाणी उभी राहत असेल आणि नेहमी कव्हरने झाकलेली असेल, तर मधूनमधून कव्हर काढणे आवश्यक आहे. कव्हर सतत झाकलेले राहिल्याने आत ओलावा (Moisture) साचतो, ज्यामुळे कारच्या बॉडीला गंज चढू शकतो. कार जर छताखाली किंवा शेडमध्ये उभी असेल, तर ती कव्हरशिवाय ठेवणे अधिक सोयीचे मानले जाते.
आजकाल बाजारामध्ये असे अनेक स्प्रे आणि कोटिंग्ज उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे विंडशील्डवर पाण्याचे थेंब साचत नाहीत आणि पावसातही समोरचा रस्ता स्पष्ट दिसतो. जर तुमची कार जुनी असेल किंवा तुम्ही समुद्रकिनाऱ्याच्या (कोकण किंवा मुंबई) भागात राहत असाल, तर कारला ‘अँटी-रस्ट कोटिंग’ (Anti-Rust Coating) करून घेणे फायदेशीर ठरेल. यासोबतच, कारमध्ये नेहमी प्रथमोपचार पेटी (First Aid Kit), टॉर्च, टायर इन्फ्लेटर, छत्री आणि रेनकोट ठेवा. अचानक येणाऱ्या ट्रॅफिक जामचा विचार करून पाण्याच्या बाटल्या आणि सुका खाऊ (Snacks) सोबत ठेवणे अत्यंत समजूतदारपणाचे लक्षण आहे.
रस्त्यावर पाणी साचले असल्यास कारचा वेग मर्यादित ठेवा आणि पूर्ण एकाग्रतेने ड्रायव्हिंग करा. अचानक ब्रेक लावण्याची वेळ आल्यास अपघात टाळता यावा, यासाठी पुढच्या वाहनापासून सुरक्षित अंतर (Safe Distance) राखा. घरातून निघण्यापूर्वी हवामान अंदाज (Weather Forecast) आणि लाइव्ह ट्रॅफिक अपडेट्स नक्की तपासा. यामुळे तुम्हाला योग्य मार्ग निवडणे सोपे जाईल आणि तुमचा प्रवास सुरक्षित होईल.
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