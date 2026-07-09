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Mumbai Crime: खेकडे पकडताना 14 वर्षीय मुलाला विहिरीत ढकललं; जुन्या वादातून हत्येचा आरोप

Updated On: Jul 09, 2026 | 08:15 PM IST
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सारांश

मुंबईतील देवनार परिसरात जुन्या वादातून 14 वर्षीय हफिस शेख याला कथितरित्या विहिरीत ढकलल्याने त्याचा बुडून मृत्यू झाला. खेकडे पकडण्यासाठी गेलेल्या मुलांमध्ये वाद झाल्यानंतर ही घटना घडली. गोवंडी पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करून एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे.

Mumbai Crime: खेकडे पकडताना 14 वर्षीय मुलाला विहिरीत ढकललं; जुन्या वादातून हत्येचा आरोप
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विस्तार
  • देवनारमध्ये जुन्या वादातून 14 वर्षीय मुलाला विहिरीत ढकलल्याचा आरोप.
  • हफिस शेखचा बुडून मृत्यू; रुग्णालयात डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.
  • गोवंडी पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करून एका अल्पवयीन संशयिताला ताब्यात घेतले.
मुंबई: मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जुन्या वादातून एका १४ वर्षीय मुलाची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहे.

काय घडलं नेमकं?

मृत्यू झालेल्या मुलाचे नाव हफिस शेख असे आहे. तो बैंगनवाडी परिसरात राहत होता. काही मित्रांसोबत तो देवनार गावाजवळील एका मोकळ्या जागेत खेकडे पकडण्यासाठी गेला होता. या परिसरात अनेक झुडपे आणि एक जुनी विहीर आहे. मुलांचा गट विहिरीजवळ खेळत आणि खेकडे पकडण्यात व्यस्त असताना अचानक वाद झाल्याचे सांगितले जात आहे. याच वादात एका अलपवयीन मुलाने हफिसला जोराचा धक्का दिला. तो थेट विहिरीत पडला. हफिसला पोहता येत नसल्याने तो पाण्यातून बाहेर येऊ शकला नाही. काही वेळातच तो पाण्यात बुडाला. या घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबीय आणि स्थानिक नागरिक घटनास्थळी दाखल झाले.

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हफिसला तातडीने जवळच्या शताब्दी रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केले. या घटनेमुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरातही शोककळा पसरली आहे. पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीनंतर गोवंडी पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत हत्येचा गुन्हा नोंदवला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी संशयित अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. या घटनेमागील नेमके कारण आणि पूर्वीचा वाद कशामुळे होता, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. पुढील तपास आणि कारवाई पोलीस करत आहे.

मुंबईतील राज्यपालांच्या लोकभवनात SRPF जवानाची सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरने आत्महत्या

मुंबईतील मलबार हिल परिसरातील राज्यपालांच्या अधिकृत निवासस्थान असलेल्या लोकभवनातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सुरक्षेच्या ड्युटीवर असलेल्या राज्य राखीव पोलीस दलाच्या (SRPF) 26 वर्षीय जवानाने आपल्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. या घटनेमुळे सुरक्षा यंत्रणेत खळबळ उडाली असून, आत्महत्येमागील नेमके कारण अद्याप समोर आलेले नाही. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

 

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत मुलाचे नाव काय आहे?

    Ans: हफिस शेख.

  • Que: घटना कशी घडली?

    Ans: वादादरम्यान धक्का लागून तो विहिरीत पडला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: हत्येचा गुन्हा दाखल करून एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले.

Web Title: Mumbai crime 14 year old boy pushed into well while catching crabs murder alleged over old dispute

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Published On: Jul 09, 2026 | 08:15 PM

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