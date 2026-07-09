गुरुवार, 9 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Afraid To Drive Then Follow These Simple And Important Tips Youll Learn To Drive A Car Perfectly In 10 Days

गाडी चालवण्याची भीती वाटते? मग फॉलो करा या सोप्या आणि महत्वपूर्ण टिप्स, 10 दिवसांमध्ये शिकाल परफेक्ट कार

Updated On: Jul 09, 2026 | 12:58 PM IST
जाहिरात
सारांश

सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये गाडी चालवणे काहींना अतिशय कठीण वाटते. पण कारचे बेसिक कंट्रोल्स,एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच आणि स्टीअरिंग व्हीलकडे व्यवस्थित लक्ष दिल्यास १० ते १५ दिवसांमध्ये तुम्ही व्यवस्थित गाडी चालवू शकता.

गाडी चालवण्याची भीती वाटते? मग फॉलो करा या सोप्या आणि महत्वपूर्ण टिप्स, 10 दिवसांमध्ये शिकाल परफेक्ट कार

गाडी चालवण्याची भीती वाटते? मग फॉलो करा या सोप्या आणि महत्वपूर्ण टिप्स, 10 दिवसांमध्ये शिकाल परफेक्ट कार

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

आपल्यातील अनेकांना गाडी चालवण्याची खूप जास्त भीती वाटते. काहींना बाईक चालवता येते तर काहींना कार चालवता येते. पण दोन्ही गाड्या चालवण्यास शिकणे अतिशय फायदेशीर आहे. घरातील कोणत्याही कठीण प्रसंगामध्ये घरात गाडी असेल तर खूप जास्त फायदा होतो. त्यामुळे गाडी चालवणे हे केवळ स्किल नसून अनेक परिस्थितींमध्ये फायदेशीर ठरणारे साधन आहे. पण काहींना गाडी चालवताना खूप जास्त भीती वाटते. यालाच Driving Anxiety किंवा Driving Phobia असे सुद्धा म्हंटले जाते. पूर्वी झालेला अपघात, गर्दीचे रस्ते किंवा महामार्गावर वाहन चालवण्याची भीती, इतर वाहनचालकांच्या चुकीच्या वागणुकीची चिंता इत्यादी अनेक कारणांमुळे गाडी चालवण्याची मनात भीती निर्माण होते. सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये गाडी चालवणे अतिशय कठीण वाटत असेल तरीसुद्धा काही दिवसांनंतर अतिशय सोपे होऊन जाते. योग्य पद्धतीने गाडी शिकल्यास कमी दिवसांमध्ये तुम्ही हायवेला गाडी चालवू शकता. चला तर जाणून घेऊया गाडी चालवण्याचे सोपे नियम आणि टिप्स.(फोटो सौजन्य – istock)

ह्युंदाई क्रेटा ईव्ही लॉन्च; ‘BaaS’ मॉडेलमुळे किंमत अवघ्या १०.९९ लाखांपासून सुरू

गाडी शिकताना फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स:

योग्य ट्रेनरची निवड:

कोणतीही गाडी शिकायला जाताना सगळ्यात आधी चांगल्या ट्रेनरची निवड करावी. कारण शहरांमध्ये किंवा छोट्या गावांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी ड्रायव्हिंग लर्निंग स्कूल असतात. पण काही भागांमध्ये योग्य प्रशिक्षण देणारा ट्रेनर नसतो. यामुळे गाडी चालवताना तुमचा अपघात होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कधीही गाडी शिकण्यास जाण्याआधी आधी योग्य ट्रेनर आणि गाडी चालवण्याचे सर्व नियम नीट माहित करून घ्यावेत. एक महिन्याचा कोर्स पूर्ण करताना त्यात थ्योरीटिकल आणि प्रॅक्टिकल अशी दोन्ही माहिती उपलब्ध करून दिली जाते.

कारचे बेसिक कंट्रोल्स समजून घेणे:

गाडी शिकताना थेट कार चालवण्यास जात असाल तर कारचे बेसिक कंट्रोल्स समजून घेणे फार आवश्यक आहे. स्टीअरिंग व्हील, अ‍ॅक्सिलरेटर, ब्रेक, क्लच आणि गियर यांसारखी कंट्रोल्स नीट समजल्यास १० ते १५ दिवसांमध्ये तुम्हाला व्यवस्थित गाडी चालवता येईल. ड्रायव्हिंग करताना सगळ्यांचं कायमच नवनवीन माहिती मिळत असते. कोणताही व्यक्ती जन्मापासून गाडी किंवा इतर कामे शिकून येत नाही. त्यामुळे गाडी चालवताना मन स्थिर आणि शांत असणे फार आवश्यक आहे. याशिवाय गाडी चालवताना जास्त घाई करू नये.

‘चल मेरी लुना’! साधेपणाचे दुसरे नाव आणि भारतीय ऑटोमोबाईल क्रांतीचा सुवर्णकाळ

सुरक्षित ठिकाणी प्रॅक्टिस करा:

गाडी चालवताना कायमच सुरक्षित ठिकाणी प्रॅक्टिस करावी. कारण सतत ये जा करणाऱ्या रस्त्यावर गाडी चालवल्यास अपघात होण्याची जास्त शक्यता असते. ड्रायव्हिंग करताना एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच आणि स्टीअरिंग व्हीलकडे व्यवस्थित लक्ष द्यावे. वरील सर्व टिप्स फॉलो करून गाडी चालवल्यास १५ ते २० दिवसांमध्ये परफेक्ट गाडी चालवू शकता.

Web Title: Afraid to drive then follow these simple and important tips youll learn to drive a car perfectly in 10 days

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 09, 2026 | 12:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Car Driving Tips : कार स्टार्ट केल्यावर लगेच ड्राइव्ह करणे ठरू शकते महागात; ‘३० सेकंदांचा नियम’ वाचवू शकतो लाखोंचा खर्च
1

Car Driving Tips : कार स्टार्ट केल्यावर लगेच ड्राइव्ह करणे ठरू शकते महागात; ‘३० सेकंदांचा नियम’ वाचवू शकतो लाखोंचा खर्च

Mahindra XUV 3XO चे बेस व्हेरिअंट घरी आणायचा प्लॅन करताय? 1 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती भरावा लागेल ईएमआय? जाणून घ्या
2

Mahindra XUV 3XO चे बेस व्हेरिअंट घरी आणायचा प्लॅन करताय? 1 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती भरावा लागेल ईएमआय? जाणून घ्या

‘कारच्या वायपर’चा शोध लावला होता या महिलेने! ही आहे‘मेरी अँडरसन’ यांच्या क्रांतिकारी शोधाची गोष्ट
3

‘कारच्या वायपर’चा शोध लावला होता या महिलेने! ही आहे‘मेरी अँडरसन’ यांच्या क्रांतिकारी शोधाची गोष्ट

नवीन गाड्यांच्या लाँचच्या जोरावर रेनॉल्ट आणि निस्सानच्या विक्रीत जून महिन्यात मोठी वाढ!
4

नवीन गाड्यांच्या लाँचच्या जोरावर रेनॉल्ट आणि निस्सानच्या विक्रीत जून महिन्यात मोठी वाढ!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गाडी चालवण्याची भीती वाटते? मग फॉलो करा या सोप्या आणि महत्वपूर्ण टिप्स, 10 दिवसांमध्ये शिकाल परफेक्ट कार

गाडी चालवण्याची भीती वाटते? मग फॉलो करा या सोप्या आणि महत्वपूर्ण टिप्स, 10 दिवसांमध्ये शिकाल परफेक्ट कार

Jul 09, 2026 | 12:58 PM
Meta चे नवे AI Image Generator ‘Muse Image’ लाँच; आकर्षक फोटो तयार करण्यासाठी CEO ने सांगितल्या खास टिप्स

Meta चे नवे AI Image Generator ‘Muse Image’ लाँच; आकर्षक फोटो तयार करण्यासाठी CEO ने सांगितल्या खास टिप्स

Jul 09, 2026 | 12:57 PM
Indian Navy Recruitment 2026: नौदलात अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी! घरबसल्या असा करा अर्ज?

Indian Navy Recruitment 2026: नौदलात अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी! घरबसल्या असा करा अर्ज?

Jul 09, 2026 | 12:52 PM
Iran US Conflict: ‘दादागिरीची किंमत मोजावी लागेल…’ होर्मुझवरून इराणचा एल्गार; ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर इराण आक्रमक

Iran US Conflict: ‘दादागिरीची किंमत मोजावी लागेल…’ होर्मुझवरून इराणचा एल्गार; ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर इराण आक्रमक

Jul 09, 2026 | 12:50 PM
Jio Recharge Plan: Jio चा अवघ्या ५५ रुपयांचा धमाकेदार प्लॅन! मोबाईलवर पाहू शकता १००० हून अधिक लाइव्ह टीव्ही चॅनेल

Jio Recharge Plan: Jio चा अवघ्या ५५ रुपयांचा धमाकेदार प्लॅन! मोबाईलवर पाहू शकता १००० हून अधिक लाइव्ह टीव्ही चॅनेल

Jul 09, 2026 | 12:50 PM
India Australia Agreement: भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधांना नवे बळ; अणुऊर्जा, संरक्षण, व्यापार आणि अंतराळ क्षेत्रात ऐतिहासिक करार

India Australia Agreement: भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधांना नवे बळ; अणुऊर्जा, संरक्षण, व्यापार आणि अंतराळ क्षेत्रात ऐतिहासिक करार

Jul 09, 2026 | 12:25 PM
अवघ्या 20 महिन्यांत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला गळती; 2 कोटींच्या कामावर प्रश्नचिन्ह

अवघ्या 20 महिन्यांत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला गळती; 2 कोटींच्या कामावर प्रश्नचिन्ह

Jul 09, 2026 | 12:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा