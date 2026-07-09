Samsung Galaxy Foldables : सॅमसंगने गॅलेक्सी फोल्डेबल्सचे प्री-रिझर्व्हेशन सुरू! डिव्हाइस निश्चित करण्याची संधी उपलब्ध

सॅमसंगने भारतातील ग्राहकांसाठी आगामी गॅलेक्सी फोल्डेबल स्मार्टफोन्सचे प्री-रिझर्व्हेशन सुरू केले आहे. जागतिक लाँचपूर्वी ग्राहकांना केवळ ९९९ रुपयांची परतावायोग्य टोकन रक्कम भरून नवीन फोल्डेबल डिव्हाइस आरक्षित करता येणार आहे. प्री-रिझर्व्हेशन करणाऱ्या ग्राहकांना खरेदीवेळी २,७९९ रुपयांपर्यंतचे विशेष फायदे मिळणार असल्याची माहिती कंपनीने दिली आहे.
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ग्राहक Samsung.com, सॅमसंग एक्स्क्लुझिव्ह स्टोअर्स, Amazon, Flipkart तसेच देशभरातील प्रमुख रिटेल स्टोअर्समधून प्री-रिझर्व्हेशन करू शकतात. कंपनीच्या मते, नवीन फोल्डेबल स्मार्टफोन्स अधिक स्लिम, हलके, मजबूत आणि इमर्सिव्ह अनुभव देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहेत.
यावेळी सॅमसंगने अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षमता आणि नाविन्यपूर्ण डिझाइनची सांगड घालत पुढील पिढीतील फोल्डेबल्स सादर करण्याची तयारी केली आहे. अधिक स्मार्ट, वैयक्तिक आणि वापरकर्त्याच्या गरजेनुसार अनुभव देण्यावर या मालिकेत भर देण्यात आला असून, एआय युगासाठी नवे मानक प्रस्थापित करण्याचा कंपनीचा दावा आहे.
सॅमसंगच्या म्हणण्यानुसार, नवीन फोल्डेबल्समध्ये सुधारित डिझाइनसह प्रगत AI फीचर्स, अधिक चांगला मल्टिटास्किंग अनुभव आणि दैनंदिन वापर अधिक सोपा करणारी अनेक स्मार्ट वैशिष्ट्ये असतील. त्यामुळे काम, मनोरंजन आणि उत्पादकता या तिन्ही बाबींमध्ये वापरकर्त्यांना अधिक सक्षम अनुभव मिळणार आहे.
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दरम्यान, ‘गॅलेक्सी अनपॅक्ड २०२६’ हा जागतिक लाँच सोहळा २२ जुलै रोजी लंडन (यूके) येथे होणार आहे. भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी ६.३० वाजल्यापासून या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण Samsung.com, Samsung Newsroom आणि कंपनीच्या अधिकृत YouTube चॅनेलवर पाहता येणार आहे. आगामी फोल्डेबल स्मार्टफोन्सबाबत तंत्रज्ञानप्रेमींमध्ये मोठी उत्सुकता असून, प्री-रिझर्व्हेशनला सुरुवात झाल्याने ग्राहकांना लाँचपूर्वीच आपले डिव्हाइस निश्चित करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. विशेष ऑफर्ससह नवीन फोल्डेबल्सचा अनुभव घेण्याची ही संधी ग्राहकांसाठी आकर्षक ठरणार आहे.