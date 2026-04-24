Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Zeekr 8X लाँच होताच काही मिनिटांतच दहा हजारांहून अधिक गाड्या बुक; जाणून घ्या फीचर्स…

चीनमध्ये लाँच झालेल्या Zeekr 8X ला बुकिंग सुरू होताच ग्राहकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. अवघ्या 38 मिनिटांत, या कारला १०००० हून अधिक ऑर्डर्स मिळाल्या.

Updated On: Apr 24, 2026 | 03:08 PM
Zeekr 8X लाँच होताच काही मिनिटांतच दहा हजारांहून अधिक गाड्या बुक; जाणून घ्या फीचर्स...

Zeekr 8X लाँच होताच काही मिनिटांतच दहा हजारांहून अधिक गाड्या बुक; जाणून घ्या फीचर्स...

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : चीन इलेक्ट्रिक आणि हाय-टेक कारच्या जगात वेगाने प्रगती करत आहे. यामुळेच ही वाहने लोकांमध्ये इतकी लोकप्रिय आहेत. याच संदर्भात, Zeekr 8X लाँच झाल्यापासून प्रसिद्ध झाली आहे. ही कार लाँच झाल्यापासून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. या कारला हजारो लोकांनी काही मिनिटांतच ती बुक केली. तिची मागणीही वाढत आहे.

चीनमध्ये लाँच झालेल्या Zeekr 8X ला बुकिंग सुरू होताच ग्राहकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. अवघ्या 38 मिनिटांत, या कारला १०००० हून अधिक ऑर्डर्स मिळाल्या. इतकेच नाही, तर केवळ ४८ तासांत हा आकडा ३०००० च्या वर पोहोचला. लाँच झाल्यापासून ही कार बाजारात हिट झाली आहे. ही कार मॅक्स, अल्ट्रा, अल्ट्रा+ आणि टॉप मॉडेल याओयिंगसह अनेक व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. चीनमध्ये तिची किंमत अंदाजे ४.५ दशलक्ष (अंदाजे ₹६.९ दशलक्ष) पासून सुरू होते, ज्यामुळे ती एक प्रीमियम-सेगमेंट लक्झरी एसयूव्ही बनते.

Zeekr 8X केवळ दिसण्यातच नव्हे, तर परफॉर्मन्समध्येही प्रभावी आहे. यात शक्तिशाली इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटरसोबत प्रगत तंत्रज्ञानाचा मिलाफ आहे, ज्यामुळे अत्यंत वेगवान आणि सहज ड्रायव्हिंगचा अनुभव मिळतो. काही व्हेरिएंट्समध्ये, ही कार अत्यंत जलद ॲक्सेलरेशन देऊ शकते आणि काही सेकंदातच 0 ते 100 किलोमीटर प्रति तास वेग गाठू शकते.

अनेक बेस्ट फीचर्स…

यात एक मोठी स्क्रीन, प्रगत इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, स्मार्ट ड्रायव्हिंग फीचर्स आणि आरामदायक आसनव्यवस्था आहे, जे सर्व मिळून एक प्रीमियम अनुभव देतात. शिवाय, ही कार सुरक्षा आणि स्मार्ट ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही आघाडीवर आहे. ही अशा फीचर्सनी सुसज्ज आहे जी ड्रायव्हरला मदत करतात आणि ड्रायव्हिंग अधिक सुरक्षित व सोपे करतात.

Web Title: More than 10000 zeekr 8x cars were booked within just minutes of its launch

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 03:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतीय बाजारात SUV, टू व्हिलर्स च्या विक्रीत एप्रिल महिन्यात मोठी वाढ
1

भारतीय बाजारात SUV, टू व्हिलर्स च्या विक्रीत एप्रिल महिन्यात मोठी वाढ

Cyber Tyre म्हणजे नेमकं काय? धोक्यापूर्वीच तुम्हाला करेल अलर्ट, ‘हे’ बेस्ट फीचर्स मिळणार
2

Cyber Tyre म्हणजे नेमकं काय? धोक्यापूर्वीच तुम्हाला करेल अलर्ट, ‘हे’ बेस्ट फीचर्स मिळणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM
“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

May 17, 2026 | 07:49 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM