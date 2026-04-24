Zeekr 8X लाँच होताच काही मिनिटांतच दहा हजारांहून अधिक गाड्या बुक; जाणून घ्या फीचर्स...

नवी दिल्ली : चीन इलेक्ट्रिक आणि हाय-टेक कारच्या जगात वेगाने प्रगती करत आहे. यामुळेच ही वाहने लोकांमध्ये इतकी लोकप्रिय आहेत. याच संदर्भात, Zeekr 8X लाँच झाल्यापासून प्रसिद्ध झाली आहे. ही कार लाँच झाल्यापासून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. या कारला हजारो लोकांनी काही मिनिटांतच ती बुक केली. तिची मागणीही वाढत आहे.
चीनमध्ये लाँच झालेल्या Zeekr 8X ला बुकिंग सुरू होताच ग्राहकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. अवघ्या 38 मिनिटांत, या कारला १०००० हून अधिक ऑर्डर्स मिळाल्या. इतकेच नाही, तर केवळ ४८ तासांत हा आकडा ३०००० च्या वर पोहोचला. लाँच झाल्यापासून ही कार बाजारात हिट झाली आहे. ही कार मॅक्स, अल्ट्रा, अल्ट्रा+ आणि टॉप मॉडेल याओयिंगसह अनेक व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. चीनमध्ये तिची किंमत अंदाजे ४.५ दशलक्ष (अंदाजे ₹६.९ दशलक्ष) पासून सुरू होते, ज्यामुळे ती एक प्रीमियम-सेगमेंट लक्झरी एसयूव्ही बनते.
Zeekr 8X केवळ दिसण्यातच नव्हे, तर परफॉर्मन्समध्येही प्रभावी आहे. यात शक्तिशाली इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटरसोबत प्रगत तंत्रज्ञानाचा मिलाफ आहे, ज्यामुळे अत्यंत वेगवान आणि सहज ड्रायव्हिंगचा अनुभव मिळतो. काही व्हेरिएंट्समध्ये, ही कार अत्यंत जलद ॲक्सेलरेशन देऊ शकते आणि काही सेकंदातच 0 ते 100 किलोमीटर प्रति तास वेग गाठू शकते.
अनेक बेस्ट फीचर्स…
यात एक मोठी स्क्रीन, प्रगत इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, स्मार्ट ड्रायव्हिंग फीचर्स आणि आरामदायक आसनव्यवस्था आहे, जे सर्व मिळून एक प्रीमियम अनुभव देतात. शिवाय, ही कार सुरक्षा आणि स्मार्ट ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही आघाडीवर आहे. ही अशा फीचर्सनी सुसज्ज आहे जी ड्रायव्हरला मदत करतात आणि ड्रायव्हिंग अधिक सुरक्षित व सोपे करतात.