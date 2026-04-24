Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Pune Deputy Commissioner Of Police Has Abruptly Suspended Two Police Personnel

पुणे पोलीस दलात खळबळ, ‘त्या’ दोन पोलिसांचे तडकाफडकी निलंबन; नेमकं कारण काय?

पुणे शहर पोलिस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलिस उपायुक्तांनी दोन पोलिसांना तडकाफडकी निलंबित केले आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 03:10 PM
पुणे पोलीस दलात खळबळ, 'त्या' दोन पोलिसांचे तडकाफडकी निलंबन; नेमकं कारण काय?

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • पुणे पोलीस दलात खळबळ
  • दोन पोलिसांचे तडकाफडकी निलंबन
  • नेमकं कारण काय?
पुणे : पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार सातत्याने अवैध धंदे बंद करण्याचे आदेश देत असताना एक कर्मचारी ‘व्हिडीओ’त अवैध धंदेवाल्याकडून पैसे घातेना कैद झाल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे शहर पोलिस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलिस उपायुक्तांनी याप्रकरणाची चौकशी करून दोन पोलिसांना तडकाफडकी निलंबित केले आहे. सहाय्यक पोलिस फौजदार बापुसाहेब किसनराव खुटवड तसेच पोलिस हवालदार अमोल प्रकाश पवार असे निलंबित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नावे आहेत. या कारवाईमुळे पोलिस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, अमोल पवार व बापुसाहेब खुटवड हे सहकारनगर पोलिस ठाण्यातील तपास पथकात कर्तव्यास आहेत. दरम्यान गेल्या महिन्यात अमोल पवार हे एका अवैध धंदे करणाऱ्यांकडून पैसे घेत असल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या व्हिडीओमध्ये पैसे स्वीकारतानाचे दृश्य स्पष्टपणे दिसत असल्याने हा प्रकार गंभीर मानला जात होता. यामुळे पोलिस दलात देखील मोठी कळबळ उडाली होती. यामुळे पोलिस विभागाची प्रतिमा डागाळल्याची चर्चा सुरू झाली होती.

याप्रकरणाची तातडीने दखल घेण्यात आली. पोलिस उपायुक्त मिलींद मोहिते यांनी यासंदंर्भाने चौकशी सुरू केली. चौकशीनंतर अमोल पवार यांच्यासह बापुसाहेब खटवड यांना तडकाफडकी निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले. “शिस्तभंग व पोलिस दलाची प्रतिमा सर्वसामान्यांमध्ये मलीन केल्याचा ठपका” ठेवत ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, या घटनेमुळे शहरातील पोलिस दलातच नव्हे तर नागरिकांमध्येही मोठी चर्चा रंगली आहे. कायद्याचे रक्षकच अशा प्रकारात अडकत असल्याने पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

हे सुद्धा वाचा : सोसायटीच्या आवारात खेळायला गेली, डोक्यात लोखंडी घसरगुंडी पडली अन्…; पुण्यातील धक्कादायक घटना

Web Title: Pune deputy commissioner of police has abruptly suspended two police personnel

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 02:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पाटणात रिक्षाचालकाची निर्घृण हत्या; शवाचे 3 तुकडे करुन रेल्वे ट्रॅकवर फेकले, शीर अजूनही बेपत्ता
1

पाटणात रिक्षाचालकाची निर्घृण हत्या; शवाचे 3 तुकडे करुन रेल्वे ट्रॅकवर फेकले, शीर अजूनही बेपत्ता

Pune Crime: 400 रुपयांत बनवली बॉम्बसदृश्य वस्तू, पुणे हादरवणारा आरोपी नागपूर स्टेशनवर जेरबंद; एटीएस चौकशी करणार
2

Pune Crime: 400 रुपयांत बनवली बॉम्बसदृश्य वस्तू, पुणे हादरवणारा आरोपी नागपूर स्टेशनवर जेरबंद; एटीएस चौकशी करणार

Pune Crime: पुण्यात RTE प्रवेशात मोठा भ्रष्टाचार? मोफत शिक्षणासाठी 50 हजार ते अडीच लाखांची मागणी
3

Pune Crime: पुण्यात RTE प्रवेशात मोठा भ्रष्टाचार? मोफत शिक्षणासाठी 50 हजार ते अडीच लाखांची मागणी

रुग्णालयात सापडलेला ‘तो’ बॉम्ब नव्हताच! पुणे पोलिसांची घाई; एटीएसलाही कळविले नाही
4

रुग्णालयात सापडलेला ‘तो’ बॉम्ब नव्हताच! पुणे पोलिसांची घाई; एटीएसलाही कळविले नाही

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
KKR vs GT Live Score: गुजरातने जिंकला Toss, कोलकाताला बोलावले फलंदाजीला; Playing 11 कशी आहे

KKR vs GT Live Score: गुजरातने जिंकला Toss, कोलकाताला बोलावले फलंदाजीला; Playing 11 कशी आहे

May 16, 2026 | 07:42 PM
मोफत पाच ब्रास वाळूसाठी प्रशासनाची समन्वय बैठक, ग्रामदक्षता समिती स्थापन करण्याचे आदेश

मोफत पाच ब्रास वाळूसाठी प्रशासनाची समन्वय बैठक, ग्रामदक्षता समिती स्थापन करण्याचे आदेश

May 16, 2026 | 07:37 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना त्वरित पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना त्वरित पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

May 16, 2026 | 07:24 PM
Pune News : दिवस-रात्र कष्ट, डोळ्यांत स्वप्न; भंगार व्यवसाय करणाऱ्या वडीलांच्या लेकीची मुंबई पोलिसांत निवड

Pune News : दिवस-रात्र कष्ट, डोळ्यांत स्वप्न; भंगार व्यवसाय करणाऱ्या वडीलांच्या लेकीची मुंबई पोलिसांत निवड

May 16, 2026 | 07:21 PM
फलटणच्या श्रीराम कारखान्याबाबत मोठा निर्णय; जवाहर कारखान्यासोबतचा करार रद्द होणार? 18 मे रोजी फैसला

फलटणच्या श्रीराम कारखान्याबाबत मोठा निर्णय; जवाहर कारखान्यासोबतचा करार रद्द होणार? 18 मे रोजी फैसला

May 16, 2026 | 07:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM