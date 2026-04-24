IPL 2026 च्या Playoff मध्ये कशी पोहचू शकते मुंबई इंडियन्सची टीम, कसे आहे समीकरण

पाच वेळच्या विजेत्या मुंबईला आता त्यांच्या उर्वरित प्रत्येक सामन्यात दमदार कामगिरी करावी लागेल. आता मुंबईपुढे एकंदरीतच सर्व सामने जिंकण्याचे आव्हान आहे. प्लेऑफमध्ये मुंबई इंडियन्स पोहचण्यासाठी नक्की कसं असणार समीकरण असा तुम्हीही विचार करताय का? चला, मुंबई इंडियन्सच्या उर्वरित सामन्यांच्या आधारावर त्यांच्या प्लेऑफच्या समीकरणावर एक नजर टाकूया.
मुंबई इंडियन्सचे प्लेऑफ समीकरण
आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफसाठी पात्र ठरण्याकरिता, एका संघाला लीग टप्प्यात किमान १४ गुणांची आवश्यकता असते. या १४ गुणांसोबतच, त्यांना चांगला रनरेट देखील राखणे आवश्यक आहे. १४ पेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या संघासाठी प्लेऑफमध्ये पोहोचणे सोपे होते. मुंबई इंडियन्स सध्या गुणतालिकेत ४ गुणांसह आणि -०.७३६ च्या रनरेटसह ८ व्या स्थानावर आहे.
मुंबई इंडियन्सचे या हंगामात अजून ७ लीग सामने बाकी आहेत. त्यामुळे, जर त्यांना प्लेऑफमध्ये पोहोचायचे असेल, तर त्यांना उर्वरित सर्व सामने जिंकावे लागतील. जर मुंबईने येथून एकही सामना गमावला नाही, तर ते १८ गुण मिळवून गुणतालिकेत अव्वल-२ स्थानी पोहोचू शकतात. शिवाय, प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी संघाला किमान ५ सामने जिंकावे लागतील.
१४ गुणसुद्धा एक समस्या ठरू शकतात
जरी मुंबईने कसेतरी १४ गुण मिळवले, तरी त्यांना एका समस्येचा सामना करावा लागू शकतो. त्यांना आपला रनरेट कमी होणार नाही याचीही खात्री करावी लागेल. जर मुंबईने येथून आपले सामने गमावले, तर त्यांचा प्लेऑफचा मार्ग कठीण होईल. तथापि, मुंबई पुनरागमन करण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखली जाते. त्यामुळे, अशी आशा आहे की संघ चांगली कामगिरी करेल आणि जोरदार पुनरागमन करेल. दरम्यान आता हैदराबाद, चेन्नई यांच्यासह मुंबईचे सामने रंगणार आहेत. यामध्ये मुंबईला हरून अजिबात चालणार नाही.
