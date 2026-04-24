Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मुंबईतील प्रदूषण मोजणी प्रकल्प ठप्प; ५ कोटींचे टेंडर रद्द, एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हॅन खरेदीला ब्रेक

मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेची महत्त्वाकांक्षी योजना सध्या अडचणीत आली आहे, कारण एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हॅन खरेदीसाठी काढलेले ५ कोटींचे टेंडर रद्द करण्यात आले आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 03:01 PM
मुंबईतील प्रदूषण मोजणी प्रकल्प ठप्प; ५ कोटींचे टेंडर रद्द, एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हॅन खरेदीला ब्रेक

मुंबईतील प्रदूषण मोजणी प्रकल्प ठप्प; ५ कोटींचे टेंडर रद्द, एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हॅन खरेदीला ब्रेक

Follow Us:
Follow Us:
  • ठेकेदारांनी अंदाजित खर्चापेक्षा तब्बल ५८% जास्त दर मागितल्याने पालिकेला एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हॅन खरेदीचे टेंडर रद्द करावे लागले.
  • या व्हॅनच्या मदतीने शहरातील प्रदूषणाचे हॉटस्पॉट आणि स्रोत शोधण्याची योजना होती, मात्र प्रकल्प थांबल्याने ही प्रक्रिया विलंबित झाली आहे.
  • नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत मुंबईकरांना अचूक आणि क्षेत्रनिहाय हवा गुणवत्ता माहिती मिळण्यासाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
मुंबईतील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालावत असताना पालिकेची एक महत्त्वाची योजना प्रशासकीय पेचात अडकली आहे. शहरातील प्रदूषणाचे नेमके स्रोत शोधण्यासाठी आणि हॉटस्पॉटवर नजर ठेवण्यासाठी ४ मोबाईल एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हॅन खरेदी करण्याचे ५ कोटींचे टेंडर पालिकेने अखेर रद्द केले आहे. निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या ठेकेदारांनी पालिकेच्या अंदाजित रकमेपेक्षा तब्बल ५८ टक्के जादा दराची मागणी केल्याने प्रशासनाने हा प्रकल्प सध्या गुंडाळला आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar: मनपाची प्लास्टिकविरोधी धडक मोहीम; १० टन प्लास्टिक जप्त, ७५ हजारांचा दंड वसूल

गेल्या दोन वर्षांत, विशेषतः २०२३ आणि २०२४ मध्ये मुंबईतील वायू प्रदूषणाने नीचांकी पातळी गाठली होती. तर हिवाळ्यात मुंबईची हवा दिल्लीपेक्षाही खराब झाल्याचे दिसून आले होते. या पार्श्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या ढिसाळ नियोजनावर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर तातडीची उपाययोजना म्हणून पालिकेने फिरत्या प्रयोगशाळा म्हणजेच एअर क्वालिटी व्हॅन घेण्याचे निश्चित केले होते. या व्हॅनच्या माध्यमातून भायखळा, अंधेरी यांसारख्या दाट वस्तीच्या आणि लघु उद्योग असलेल्या भागांतील हवेची गुणवत्ता मोजली जाणार होती. परंतु, आता व्हॅन खरेदीचे कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे नव्याने निविदा प्रक्रिय राबवून खरेदीच्या प्रक्रियेला वेळ लागणार असून, प्रदूषण नियंत्रण मोहिमेवर मर्यादा येणार आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवणार

पालिकेने ४ व्हॅनसाठी ५ कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले होते, परंतु निविदा सादर करणाऱ्या ठेकेदारानी साडेसात कोटी रुपयांची मागणी केली. अनेक बैठकांनंतरही कंत्राटदार किंमत कमी करण्यास तयार नव्हता, त्यामुळे प्रशासनाने निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे आता नवीन निविदा प्रक्रिया राबवेपर्यंत मुंबईकराना प्रदूषणाच्या अचूक आणि क्षेत्रीय माहितीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार असून, आगामी हिवाळ्यापूर्वी ही यंत्रणा सज्ज होणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

Chandrapur News: गॅस एजन्सीचा मनमानी कारभार उघड; ग्राहकांची सर्रास लूट, नागरिकांना कारवाईची प्रतिक्षा

ठेकेदाराच्या अडग्या भूमिकेचा फटका

बांधकामाची धूळ, वाहनांचे उत्सर्जन किवा उद्योगांचा धूर यापैकी नक्की कशामुळे प्रदूषण होत आहे, याचा सखोल अभ्यास पालिकेला करायचा होता, मात्र, या महत्त्वाकांक्षी योजनेला ठेकेदारांच्या अगाड्या भूमिकेचा फटका बसला आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Mumbai air pollution monitoring plan stalled 5 crore rupees tender cancelled over high bids

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 03:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती
1

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

मुंबईची तहान भागणार! समुद्राचे पाणी गोड होणार; मनोरी समुद्रजल निःक्षारीकरण प्रकल्पाला अखेर CRZ ची मंजुरी
2

मुंबईची तहान भागणार! समुद्राचे पाणी गोड होणार; मनोरी समुद्रजल निःक्षारीकरण प्रकल्पाला अखेर CRZ ची मंजुरी

Mumbai News : भाभा रुग्णालयात प्रसूतीनंतर महिलेचा वेदनेतून मृत्यू; डॉक्टरांनी दुर्लक्ष केल्याचा नातेवाईकांचा आरोप
3

Mumbai News : भाभा रुग्णालयात प्रसूतीनंतर महिलेचा वेदनेतून मृत्यू; डॉक्टरांनी दुर्लक्ष केल्याचा नातेवाईकांचा आरोप

मुंबईत ‘मराठी पाटी’ सक्तीचा शेवटचा इशारा; महिनाभरात अंमलबजावणी न केल्यास BMC करणार मोठी कारवाई
4

मुंबईत ‘मराठी पाटी’ सक्तीचा शेवटचा इशारा; महिनाभरात अंमलबजावणी न केल्यास BMC करणार मोठी कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM