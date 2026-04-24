Ahilyanagar । अहिल्यानगरमध्ये महिला आरक्षणावरून भाजपची निदर्शने

महिला आरक्षण विधेयकाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. लोकसभेत हे विधेयक नामंजूर झाल्याचे पडसाद आता स्थानिक पातळीवर उमटू लागले आहेत. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आज अहिल्यानगर शहरातील ऐतिहासिक दिल्ली गेट परिसरात भाजप महिला आघाडी आणि भाजप युवा मोर्चाच्या वतीने जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने करण्यात आली.
