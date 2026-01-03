Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Automobile »
  • New Contractor For Hsrp Even Without Deadline Extension Vehicle Owners Get Relief From Action

HSRP साठी नवा कंत्राटदार; मुदतवाढ नसली तरी कारवाईपासून वाहनधारकांना दिलासा

एचएसआरपी संदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर येत असून, जुन्या गाड्यांना 'एचएसआरपी' लावण्यासाठी नवा कंत्राटदार शोधण्यासाठी परिवहन आयुक्तालय पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे नियोजन करीत आहे.

Updated On: Jan 03, 2026 | 07:01 PM
HSRP साठी नवा कंत्राटदार; मुदतवाढ नसली तरी कारवाईपासून वाहनधारकांना दिलासा (फोटो सौजन्य- pinterest)

HSRP साठी नवा कंत्राटदार; मुदतवाढ नसली तरी कारवाईपासून वाहनधारकांना दिलासा (फोटो सौजन्य- pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • नंबरप्लेटसाठी तीन मंडळांत विभागणी
  • निविदा प्रक्रिया सुरु
  • मुदतवाढ नसली तरी कारवाईपासून वाहनधारकांना दिलासा
 मुंबई: वर्ष २०१९ आधीच्या जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट (‘एचएसआरपी‘) नंबर नसलेल्या वाहनधारकांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने नवी मुदतवाढ दिली नसली तरी ‘एचएसआरपी’ नसलेल्या वाहनधारकांवर तूर्त कारवाई होणार नाही. दरम्यान, विद्यमान कंत्राटदारांची मुदत संपल्याने जुन्या गाड्यांना ‘एचएसआरपी’ लावण्यासाठी नवा कंत्राटदार शोधण्यासाठी परिवहन आयुक्तालय पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे नियोजन करीत आहे.

राज्यातील ५६ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतील जुन्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ लावण्यासाठी तीन मंडळांत विभागणी केली आहे. यासाठी रोजमार्टा सेफ्टी सिस्टिम, रियल मेजॉन इंडिया आणि एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन्स अशा तीन अधिकृत एजन्सींची नियुक्ती केली होती. त्यांच्या कंत्राटाची मुदत संपली आहे. यामुळे नव्याने एजन्सीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे, असे परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

‘त्या’ 65 टक्के वाहनधारकांमध्ये तुम्ही नाही ना? राज्य सरकारडून High Security Number Plate साठी पाचव्यांदा मुदतवाढ!

पाच वेळा दिली मुदतवाढ

  • १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) बसवण्यासाठी परिवहन विभागाने
  • ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली.
  • ही पाचवी मुदतवाढ ठरली आहे.
  • यापूर्वी ३० एप्रिल, ३० जून आणि १५ ऑगस्ट, ३० नोव्हेंबर अशी एचएसआरपी नंबरप्लेट बसवण्यासाठी मुदतवाढ दिली होती.

राज्यात ७५ लाख वाहनांना एचएसआरपी नंबर प्लेट लागली

२०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांची राज्यातील संख्या सुमारे दोन कोटी दहा लाख इतकी आहे.
यातील ९७ लाख वाहनांची ‘एचएसआरपी’ साठी नोंदणी झाली असून, त्यातील सुमारे ७५ लाख वाहनांना ‘एचएसआरपी’ लागली आहे.
दरम्यान, ‘एचएसआरपी’ साठी ऑनलाइन बुकिंग घेतलेल्या वाहनधारकांना नियोजित तारखेपर्यंत फिटमेंट संबंधित केंद्रावर जाऊन ‘एचएसआरपी’ बसवता येईल.

‘एचएसआरपी’ नसलेल्या वाहनांवर कारवाईबाबत तूर्त निर्णय झालेला नाही. ऑनलाइन बुकिंग घेतलेल्या जुन्या वाहनधारकांनी नियोजित तारीख आणि वेळेवर संबंधित फिटमेंट केंद्रावर जाऊन ‘एचएसआरपी’ बसवून घ्यावी, अशी माहिती परिवहन विभागाकडून देण्यात आली.

उच्च-सुरक्षा नंबर प्लेट का आवश्यक ?

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्रात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी उत्पादित केलेल्या वाहनांना उच्च-सुरक्षा नंबर प्लेट असणे आवश्यक आहे. राज्यात अशा २.४३ कोटी वाहने आहेत. जुन्या वाहनांवर उच्च-सुरक्षा नंबर प्लेट बसवण्याची प्रक्रिया ३१ मार्चपासून सुरू झाली. आतापर्यंत ४.७२३ दशलक्ष वाहनांना उच्च-सुरक्षा नंबर प्लेट मिळाल्या आहेत. ८.७१५ दशलक्ष वाहनांची नोंदणी झाली आहे. तथापि, अंदाजे १.८ कोटी वाहन मालकांनी त्यांच्या वाहनांची नोंदणी केलेली नाही.

HSRP नोंदणीची प्रक्रिया संथगतीने सुरू; जिल्ह्यात केवळ ४० टक्के वाहनांना नंबर प्लेट

Web Title: New contractor for hsrp even without deadline extension vehicle owners get relief from action

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 07:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

State cabinet Meeting : ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने बांधणार; महापालिका निकालानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले 10 महत्त्वाचे निर्णय
1

State cabinet Meeting : ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने बांधणार; महापालिका निकालानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले 10 महत्त्वाचे निर्णय

नागरिकांच्या जीवाशी खेळ! धाराशिव सार्वजनिक बांधकाम विभागात भ्रष्टाचाराचा कळस, ब्लॉक फुटपाथच्या नावाखाली कोट्यवधींचा अपहार
2

नागरिकांच्या जीवाशी खेळ! धाराशिव सार्वजनिक बांधकाम विभागात भ्रष्टाचाराचा कळस, ब्लॉक फुटपाथच्या नावाखाली कोट्यवधींचा अपहार

Solapur Municipal Elections : 102 जागांसाठी 564 उमेदवार रिंगणात; मतदान केंद्र परिसरात पोलिसांचा मोेठा बंदोबस्त
3

Solapur Municipal Elections : 102 जागांसाठी 564 उमेदवार रिंगणात; मतदान केंद्र परिसरात पोलिसांचा मोेठा बंदोबस्त

Indian stock market closed: महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांचा परिणाम! १५ जानेवारीला शेअर बाजार सुरु राहणार की बंद? 
4

Indian stock market closed: महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांचा परिणाम! १५ जानेवारीला शेअर बाजार सुरु राहणार की बंद? 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM
UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

Jan 17, 2026 | 09:07 PM
काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या

काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या

Jan 17, 2026 | 09:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM