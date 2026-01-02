Sieara आणि Creta ची हवा टाइट करण्यासाठी Nissan Kait SUV आली! भारतात होणार का लाँच?

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nissan Kait SUV ही तिच्या स्टायलिश डिझाइन, प्रभावी फीचर्स आणि मजबूत साइझमुळे क्रेटा आणि सिएरा सारख्या एसयूव्हींना टक्कर देण्यास सज्ज होत आहे.

Updated On: Jan 02, 2026 | 10:09 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • निसानची नवीन एसयूव्ही येणार?
  • Sieara आणि Creta ला मिळणार जोरदार टक्कर
  • जाणून घ्या निसानच्या नवीन कारबद्दल
Nissan ने आपली नवी कॉम्पॅक्ट SUV Nissan Kait नुकतीच ब्राझीलमधील साओ पाउलो येथे झालेल्या एका विशेष कार्यक्रमात पहिल्यांदाच सादर केली आहे. या SUV चे उत्पादन ब्राझीलमधील Nissan च्या Resende प्लांटमध्ये सुरू झाले असून, कंपनी 2026 पासून ही कार 20 हून अधिक देशांमध्ये निर्यात करण्याची योजना आखत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात Nissan Kait ही Volkswagen Terra, Fiat Pulse, Renault Kardian, Hyundai Creta आणि Chevrolet Tracker यांसारख्या SUV शी थेट स्पर्धा करणार आहे. सध्या भारतात या SUV च्या लाँचबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.

भारतासाठी Nissan ची पुढील रणनीती काय?

भारतीय बाजारासाठी Nissan आपली रणनीती नव्याने आखत आहे. कंपनी तिसऱ्या जनरेशनच्या Renault Duster च्या प्लॅटफॉर्मवर आधारित एक नवी C-सेगमेंट SUV विकसित करत असून, ही SUV 2026 च्या सुरुवातीला भारतात लाँच होण्याची शक्यता आहे. या कारमध्ये नवीन Duster मधील इंजिन आणि फीचर्सचा वापर केला जाणार असला, तरी डिझाइन पूर्णपणे वेगळे आणि नव्या शैलीतील असेल. या SUV मध्ये Nissan Magnite आणि Kait मधील डिझाइन घटकांची झलक दिसू शकते, मात्र भारतात Nissan Kait लॉन्च होण्याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

Kia Seltos आणि Tata Sierra आमने सामने! कोणती कार तुमच्यासाठी एकदम भारी?

कुटुंबासाठी योग्य SUV

Nissan Kait या SUV ची लांबी 4.30 मीटर, रुंदी 1.76 मीटर आणि व्हीलबेस 2.62 मीटर आहे. यामध्ये 432 लिटरचा मोठा बूट स्पेस देण्यात आला असून, जो कुटुंबासाठी उपयुक्त ठरतो. कंपनीनुसार, केबिनमध्ये पुरेसा हेडरूम आणि लेगरूम मिळणार असल्याने लांब पल्ल्याचा प्रवासही आरामदायी होईल. ही SUV जुन्या Kicks Play प्लॅटफॉर्मवर आधारित असली, तरी याचा लुक आणि फील पूर्णपणे अपडेट करण्यात आला आहे.

मॉडर्न आणि स्पोर्टी डिझाइन

Nissan Kait चे डिझाइन आधुनिक आणि स्पोर्टी आहे. समोरच्या बाजूला LED हेडलॅम्प्स आणि शार्प LED DRLs देण्यात आले असून, नवीन स्लॅट डिझाइन ग्रिल SUV ला दमदार लूक देते. फ्रंट बंपरमध्ये वाइड एअर इनटेक दिला आहे. साइड प्रोफाइलमध्ये गोल व्हील आर्च, मजबूत अलॉय व्हील्स आणि रूफ रेल्समुळे SUV अधिक मस्क्युलर दिसते. ORVM आणि काही डिझाइन एलिमेंट्समध्ये Kicks Play ची झलक पाहायला मिळते.

फीचर्स आणि टेक्नोलॉजी

ग्लोबल मार्केटमध्ये Nissan Kait ही SUV चार ट्रिम्समध्ये उपलब्ध असेल. यात 9-इंचाचा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम देण्यात आला असून, तो वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay सपोर्ट करतो. याशिवाय, 7-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, डिजिटल व ऑटोमॅटिक एसी, क्रूझ कंट्रोल, 360-डिग्री कॅमेरा आणि ADAS टेक्नोलॉजी यांसारखी आधुनिक फीचर्स देण्यात आली आहेत. सुरक्षितता आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत ही SUV मजबूत ठरते.

अखेर New Kia Seltos च्या किमतीबाबत झाला खुलासा! किंमत फक्त ‘इतक्या’ लाख रूपयांपासून सुरु

इंजिन आणि मायलेज

Nissan Kait मध्ये 1.6 लिटर नॅचरली एस्पिरेटेड फ्लेक्स-फ्युएल इंजिन देण्यात आले आहे. पेट्रोलवर हे इंजिन 110 बीएचपी पॉवर आणि 146 एनएम टॉर्क निर्माण करते, तर इथेनॉलवर पॉवर 113 बीएचपी आणि टॉर्क 149 एनएम पर्यंत वाढतो. या SUV मध्ये CVT गिअरबॉक्स देण्यात आला असून, कंपनीच्या दाव्यानुसार शहरात ही कार सुमारे 11 किमी प्रति लिटर मायलेज देऊ शकते.

Published On: Jan 02, 2026 | 10:09 PM

