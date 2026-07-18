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कारचा ‘ऑटोपायलट मोड’ कसा काम करतो? गाडीच्या ‘सेल्फ ड्रायव्हींग’ सिस्टीम मधील या काही गोष्टी तुम्हाला माहित असायला हव्यात!

Updated On: Jul 18, 2026 | 07:00 AM IST
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सारांश

कॅमेरे, सेन्सर्स आणि कॉम्प्युटरच्या मदतीने 'ऑटोपायलट' तंत्रज्ञान स्वतःहून गाडी चालवते, ज्यामुळे मानवी चुका टाळता येतात. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त असले, तरी सध्याच्या काळात ड्रायव्हरने देखील नेहमी सतर्क राहणे गरजेचे आहे.

कारचा ‘ऑटोपायलट मोड’ कसा काम करतो? गाडीच्या ‘सेल्फ ड्रायव्हींग’ सिस्टीम मधील या काही गोष्टी तुम्हाला माहित असायला हव्यात!
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विस्तार

तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की आपण फक्त गाडीत शांतपणे बसावे, गाणी ऐकावीत आणि गाडी स्वतःहून आपल्याला ठरलेल्या ठिकाणी घेऊन जावे? काही वर्षांपूर्वी हे एखाद्या विज्ञानावर आधारित सिनेमासारखे वाटायचे, पण आज ‘ऑटोपायलट’ आणि ‘सेल्फ ड्रायव्हिंग’ तंत्रज्ञानाने हे प्रत्यक्षात आणले आहे. आपण जेव्हा टेस्ला किंवा इतर हाय-टेक गाड्यांबद्दल ऐकतो, तेव्हा मनात प्रश्न येतो की, शेवटी कारला रस्ता, ट्रॅफिक आणि माणसे कशी काय समजतात? चला, हे क्रेझी तंत्रज्ञान अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया,

कारचे डोळेआणि मेंदू: सेन्सर्सची कमाल

ऑटोपायलट मोडवर असताना गाडी माणसापेक्षाही जास्त सतर्क राहून काम करते. यासाठी गाडीमध्ये अनेक अत्याधुनिक यंत्रणा एकत्र काम करत असतात,

कॅमेरा आणि सेन्सर्सचे कार्य

गाडीच्या चारही बाजूंना हाय-डेफिनिशन कॅमेरे आणि सेन्सर्स बसवलेले असतात. हे कॅमेरे रस्त्यावरील पांढऱ्या रेषा, ट्रॅफिक सिग्नल्स, समोरील गाड्या आणि अचानक येणारे पादचारी यांच्यावर ‘लाईव्ह’ लक्ष ठेवतात.

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रडार आणि लिडार सिस्टीम

अंधारात किंवा धुक्यामध्ये जेव्हा कॅमेऱ्याला दिसत नाही, तेव्हा रडार तंत्रज्ञान काम करते. हे तंत्रज्ञान अदृश्य लहरी हवेत सोडते, ज्या समोरच्या वस्तूवर आदळून परत येतात. यामुळे गाडीला समोरील वस्तू किती अंतरावर आहे, याचा अचूक अंदाज येतो.

शक्तिशाली कंप्युटरची कमाल

कॅमेरा आणि सेन्सर्सकडून मिळालेली सर्व माहिती गाडीतील मुख्य कंप्युटरकडे पाठवली जाते. हा कंप्युटर काही मायक्रोसेकंदांमध्ये निर्णय घेतो की कधी ब्रेक दाबायचा, कधी वेग वाढवायचा किंवा गाडी कधी वळवायची.

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ड्रायव्हरची जागा कॉम्प्युटरने घेतली असली तरी…

हे तंत्रज्ञान कितीही प्रगत असले, तरी आजच्या घडीला याला ‘असिस्टेड ड्रायव्हिंग’ म्हटले जाते. याचा अर्थ असा की, गाडी स्वतःहून हायवेवर लेन बदलू शकते, वळण घेऊ शकते आणि पार्किंगही करू शकते; पण तरीही ड्रायव्हरने पूर्णपणे झोपून जाणे किंवा मोबाईलमध्ये व्यस्त राहणे धोक्याचे ठरू शकते.

अनेक गाड्यांच्या स्टिअरिंग व्हीलवर ‘टचस्क्रीन’ आणि सेन्सर्स असतात, जे ड्रायव्हरचे हात स्टिअरिंगवर आहेत की नाही, हे तपासतात. जर ड्रायव्हरचे लक्ष नसेल, तर गाडी अलार्म वाजवून सावध करते. हे तंत्रज्ञान मानवी चुका टाळण्यासाठी आणि आपला प्रवास अधिक आरामदायी करण्यासाठी बनवले आहे. भविष्यात हे तंत्रज्ञान आणखी सुरक्षित होईल, यात शंका नाही!

Web Title: How does car autopilot mode works

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Published On: Jul 18, 2026 | 07:00 AM

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