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तुम्हीही Muthoot Finance कडून घेतलंय गोल्ड लोन? RBI कडून बँकेवर कडक कारवाई, ग्राहकांवर काय होणार परिणाम?

Updated On: Jul 18, 2026 | 03:50 PM IST
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सारांश

देशातील आघाडीची गोल्ड लोन कंपनी असलेल्या 'मुथूट फायनान्स'वर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मोठी कारवाई केली आहे. नियमांचे काटेकोरपणे पालन न केल्याचा ठपका ठेवत आरबीआयने कंपनीला लाखो रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. जर तुम्हीही मुथूट फायनान्सकडून कर्ज घेतले असेल, तर या दंडाचे कारण काय आहे आणि याचा ग्राहकांवर काही परिणाम होणार का?

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • तुम्हीही Muthoot Finance कडून घेतलंय गोल्ड लोन?
  • RBI कडून बँकेवर कडक कारवाई
  • ग्राहकांवर काय होणार परिणाम?
RBI Action on Muthoot Finance : जर तुम्ही मुथूट फायनान्सचे ग्राहक आहात किंवा तुम्ही त्यांच्याकडून गोल्ड लोन किंवा इतर कोणतेही कर्ज घेतले असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक मोठी कारवाई केली आहे. नियामक नियमांचे पालन न केल्याबद्दल मुथूट फायनान्ससह सहा वित्तीय कंपन्यांवर आर्थिक दंड आकारला गेला आहे. नेमकी ही कारवाई का करण्यात आली? काय आहे यामागचं कारण? आणि याचा ग्राहकांवार काही परिणाम होणार आहे का? सविस्तर जाणून घेऊयात.

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भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मुथूट फायनान्सवर ही मोठी कारवाई केली आहे. नियामक नियमांचे पालन न केल्याबद्दल मुथूट फायनान्ससह सहा वित्तीय कंपन्यांवर आर्थिक दंड आकारला गेला आहे. ही कारवाई कंपनीच्या नियामक त्रुटींशी संबंधित आहे आणि याचा विद्यमान ग्राहकांच्या कर्जावर, व्याजदरांवर किंवा बँकिंग सेवांवर थेट परिणाम होणार नाही.

मुथूट फायनान्सवर किती दंड आकारण्यात आला?

RBI ने मुथूट फायनान्सवर ₹५.८० लाखांचा दंड आकारला आहे. केंद्रीय बँकेनुसार, कंपनीने केवायसी निर्देश, २०१६ च्या काही तरतुदींचे पूर्णपणे पालन केले नाही. नियामक तपासणीदरम्यान उघड झालेल्या त्रुटींच्या आधारावर ही कारवाई करण्यात आली.

RBI चा आक्षेप काय?

RBI च्या मते, मुथूट फायनान्सकडे खात्यांच्या जोखमीच्या श्रेणींचे नियमितपणे पुनरावलोकन करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नव्हती. शिवाय, संशयास्पद व्यवहार ओळखण्यासाठी आणि त्याची माहिती देण्यासाठी कंपनीकडे एक मजबूत सॉफ्टवेअर प्रणाली नव्हती. या कमतरतांच्या आधारावर मध्यवर्ती बँकेने दंड आकारला.

ग्राहकांनी घाबरण्याची गरज आहे का?

नाही, तुम्ही मुथूट फायनान्सकडून कर्ज घेतले असले तरी, घाबरण्याची गरज नाही. RBI ने म्हटले आहे की हा दंड नियामक अनुपालनाशी संबंधित बाब आहे. याचा अर्थ असा नाही की कंपनीच्या ग्राहकांच्या कर्जावर, ठेवींवर किंवा इतर सेवांवर परिणाम होईल. कंपनीच्या सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.

मुथूट फायनान्सबरोबर या कंपन्यांवरही कारवाई

मुथूट फायनान्स व्यतिरिक्त, RBI ने अव्हेल फायनान्स सर्व्हिसेस, पॅन इमामी कॉस्मेड लिमिटेड, सत्या मायक्रोकॅपिटल लिमिटेड, धानी लोन्स अँड सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि मुथूट व्हेईकल अँड असेट फायनान्स लिमिटेड यांच्यावरही विविध कारणांसाठी दंड आकारला. नियामक मानकांचे उल्लंघन केल्याबद्दल या कंपन्यांना दंड ठोठावण्यात आला.

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Web Title: You taken gold loan from muthoot finance rbi strict action against company how will it affect customers

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Published On: Jul 18, 2026 | 03:50 PM

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