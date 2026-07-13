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काय सांगताय? ATM मोठ्या संख्येने बंद होणार, मग कॅश कशी काढायची? बँकांचा ‘हा’ नवीन मास्टरप्लॅन, जाणून घ्या

Updated On: Jul 13, 2026 | 04:38 PM IST
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सारांश

गेल्या काही महिन्यांत देशातील विविध बँकांनी हजारो ATM बंद करण्याचा किंवा कमी करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मग रोख पैशांची गरज असल्यास काय करायचं? सरकारने नेमका कोणत्या प्लॅन आखला आहे?

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया

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विस्तार
  • ATM मोठ्या संख्येने बंद होणार?
  • मग कॅश कशी काढायची?
  • बँकांचा ‘हा’ नवीन मास्टरप्लॅन
गेल्या काही महिन्यांत देशातील विविध बँकांनी हजारो एटीएम बंद करण्याचा किंवा कमी करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मात्र, एटीएम मशिनची संख्या कमी होत असताना ग्राहकांना रोख पैशांची टंचाई भासू नये म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया RBI आणि बँकांनी ‘इंटरऑपरेबल कार्डलेस कॅश विथड्रॉल’ आणि इतर पर्यायांचा समावेश असलेला एक नवीन मेगा प्लॅन तयार केला आहे. नेमका काय आहे हा मेगाप्लॅन?

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देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ग्राहकांच्या सोयीसाठी आणि डिजिटल बँकिंग मजबूत करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. अहवालानुसार, सुमारे १५,००० कालबाह्य एटीएम अद्ययावत केले जातील, ज्यामुळे बँकिंग सेवा अधिक स्मार्ट, वेगवान आणि सुरक्षित होतील.

नेमकं प्रकरण काय?

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आता त्यांचे जुने आणि कालबाह्य ATM बदलून त्याजागी नवीन तंत्रज्ञानाचे ATM आणि कॅश रिसायक्लर मशीन्स बसवण्याची तयारी करत आहेत. या सुधारणांचा उद्देश केवळ रोख रक्कम काढणे हा नसून, ATM ला मिनी-बँक शाखांमध्ये रूपांतर करणे हा आहे. भारतात आधीपासूनच एक मोठे ATM नेटवर्क आहे, जे National Payments Corporation of India द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या नॅशनल फायनान्शियल स्विच (NFS) शी जोडलेले आहे आणि देशभरातील लाखो ATM ना जोडते.

ATM मध्ये नवीन काय असेल?

अपग्रेडनंतर, ATM केवळ रोख रक्कम काढण्यापुरते मर्यादित राहणार नाहीत; ग्राहकांना अनेक प्रगत वैशिष्ट्ये देखील मिळतील:
कॅश रिसायकलिंग मशीन – यामुळे तुम्हाला पैसे जमा करता येतील आणि काढता येतील.
UPI-आधारित रोख रक्कम काढणे – या वैशिष्ट्यामुळे तुम्ही कार्डशिवाय पैसे काढू शकता.
सुधारित सुरक्षा वैशिष्ट्ये – हे वैशिष्ट्य तुम्हाला फसवणुकीपासून वाचवेल आणि तुमचे पैसे सुरक्षित ठेवेल.
जलद व्यवहार प्रक्रिया – यामुळे तुम्ही तुमचे काम कमी वेळेत पूर्ण करू शकाल, ज्यामुळे मशीनमधून पैसे काढणे सोपे होईल.
मल्टी-सर्व्हिस एटीएम – एकाच एटीएममध्ये बॅलन्स, स्टेटमेंट आणि ट्रान्सफर यांसारखी अनेक वैशिष्ट्ये उपलब्ध असतील.

सर्वाधिक फायदा कोणाला होईल?

ग्रामीण आणि लहान शहरांसारख्या, जिथे बँकेच्या शाखा मर्यादित आहेत, अशा भागांतील ग्राहकांना या सुविधेचा फायदा होईल.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या लाखो ग्राहकांनाही फायदा होईल.
लहान व्यवसाय आणि रोख रकमेचा वापर करणाऱ्यांनाही फायदा होईल.
ज्या लोकांना डिजिटल सुविधा समजत नाही आणि ते तिचा फायदा घेऊ शकत नाहीत. जे लोक वारंवार एटीएम वापरतात, त्यांना याचा फायदा होईल.

हा निर्णय का आवश्यक होता?

अनेक एटीएम मशीन जुनी आणि मंद झाली होती.
डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ होऊनही, रोख रकमेची मागणी जास्त आहे.
खर्च कमी करण्यासाठी आणि सेवा सुधारण्यासाठी बँका आता ‘कॅश रिसायकलिंग मॉडेल’चा अवलंब करत आहेत.

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Web Title: Banks to reduce atms and launch new upi cash withdrawal plan see details

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Published On: Jul 13, 2026 | 04:38 PM

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