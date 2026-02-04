Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

अपडेटेड Suzuki Access झाली लाँच! आता ‘या’ सेफ्टी फिचरमुळे तुमचा प्रवास होईल अधिकच सुरक्षित, किंमत…

भारतीयांची लाडकी आणि लोकप्रिय स्कूटर Suzuki Access एका नवीन अपडेटसह लाँच झाली आहे. चला जाणून घेऊयात, या स्कूटरमध्ये कोणते अपडेट्स दिले गेले आहेत.

Updated On: Feb 04, 2026 | 04:20 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • लोकप्रिय स्कूटर Suzuki Access झाली अपडेट
  • ABS सेफ्टी फिचरसह झाली लाँच
  • जाणून घ्या किंमत
भारतीय ऑटो बाजारात बाईकच्या तुलनेत स्कूटर चालवण्यात खूप सोपी आणि सोयीस्कर असते. तसेच रहदारीत स्कूटर चालवणे अधिक सोपे. त्यामुळेच तर ग्राहक दुचाकी खरेदी करताना स्कूटरला पहिले प्राधान्य देत असतात.

देशात अनेक लोकप्रिय स्कूटर आहेत, जे ग्राहकांना उत्तम मायलेजसह चांगला परफॉर्मन्स देतात. अशीच एक लोकप्रिय स्कूटर म्हणजे Suzuki Access. नुकतेच ही स्कूटर कंपनीकडून अपडेट करण्यात आली आहे. या स्कूटरमध्ये कोणत्या प्रकारचे अपडेट्स देण्यात आले आहेत, ही स्कूटर आता किती सुरक्षित झाली आहे आणि ती कोणत्या किमतीत लाँच करण्यात आली आहे? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

TVS Motor ची कामगिरी! ३३,२९६ युनिट्सची विक्री, जानेवारीमध्ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजारात केली कमाल

Suzuki Access झाली अपडेट

कंपनीने Suzuki Access अपडेट केल्याने ती आता अधिकच सुरक्षति झाली आहे. ज्यामुळे रायडर्सचा प्रवास अधिक चांगला होईल. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, या स्कूटरमध्ये आता ABS सारख्या प्रगत सेफ्टी फीचर्स ऑफर केले आहे. ABS हे रायडर असिस्ट फीचर आहे, जे ब्रेक प्रेशर नियंत्रित करते जेणेकरून व्हील्स लॉक होऊ नयेत. अचानक ब्रेकिंग दरम्यान हे फिचर फायदेशीर ठरते .

अधिकाऱ्यांचे मत

सुजुकी मोटरसायकल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक केनिची उमेडा यांनी सांगितले की, ABSसह सज्ज सुजुकी ॲक्सेस सादर करून कंपनी आपल्या पोर्टफोलिओला अधिक बळकट करत असल्याचा त्यांना आनंद आहे. या एबीएस व्हेरिएंटमुळे ॲक्सेस कुटुंबातील पर्यायांची श्रेणी अधिक वाढली असून, ग्राहकांना त्यांच्या रायडिंग पसंतीनुसार योग्य व्हेरिएंट निवडणे अधिक सोपे होईल.

इंजिन

सुजुकी एक्सेस 125 मध्ये 124 cc क्षमतेचे इंजिन देण्यात आले असून ते 6.2 kW पॉवर आणि 10.2 Nm टॉर्क निर्माण करते. स्कूटरमध्ये CVT ट्रान्समिशनसह फ्यूल इंजेक्टेड तंत्रज्ञान देण्यात आले आहे.

Car Maintenance Tips: गाडी चालवण्यासोबतच तिची देखभालही आहे महत्त्वाची; कारसाठी फॉलो करा ‘या’ खास टिप्स

फीचर्स

या स्कूटरमध्ये 12 इंच टायर्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक, डिजिटल स्पीडोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, USB पोर्ट, 160 mm ग्राउंड क्लिअरन्स, 24.4 लिटर बूट स्पेस आणि LED हेडलाइट्ससारखी आधुनिक फीचर्स देण्यात आली आहेत.

किंमत

सुजुकीने ही स्कूटर Access Ride Connect ABS Edition आणि Access Ride Connect TFT ABS Edition या दोन व्हेरिएंट्समध्ये लाँच केली आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत 92,328 रुपये असून, टॉप व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 98,378 रुपये आहे.

Web Title: New suzuki access scooter updated with abs safety feature know price

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 04:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Car Maintenance Tips: गाडी चालवण्यासोबतच तिची देखभालही आहे महत्त्वाची; कारसाठी फॉलो करा ‘या’ खास टिप्स
1

Car Maintenance Tips: गाडी चालवण्यासोबतच तिची देखभालही आहे महत्त्वाची; कारसाठी फॉलो करा ‘या’ खास टिप्स

Formula One पुन्हा येणार भारतात, केंद्रीय मंत्र्यांनी सुरू केले प्रयत्न; कधी झाली होती पहिली Race
2

Formula One पुन्हा येणार भारतात, केंद्रीय मंत्र्यांनी सुरू केले प्रयत्न; कधी झाली होती पहिली Race

New Renault Duster vs Toyota Hyryder: कोणती Hybrid SUV तुमच्यासाठी एकदम क्लासsss? जाणून घ्या
3

New Renault Duster vs Toyota Hyryder: कोणती Hybrid SUV तुमच्यासाठी एकदम क्लासsss? जाणून घ्या

Bajaj Platina 100 की TVS Sport: रोजच्या वापरासाठी कोणती बाईक खरेदी करणे असेल फायद्याची डील?
4

Bajaj Platina 100 की TVS Sport: रोजच्या वापरासाठी कोणती बाईक खरेदी करणे असेल फायद्याची डील?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अपडेटेड Suzuki Access झाली लाँच! आता ‘या’ सेफ्टी फिचरमुळे तुमचा प्रवास होईल अधिकच सुरक्षित, किंमत…

अपडेटेड Suzuki Access झाली लाँच! आता ‘या’ सेफ्टी फिचरमुळे तुमचा प्रवास होईल अधिकच सुरक्षित, किंमत…

Feb 04, 2026 | 04:20 PM
ग्लॅमर नाही, अभिनय आणि कंटेंटला प्राधान्य, ‘अग्ली’मधील शालिनी अजूनही प्रेक्षकांच्या मनावर करते राज्य

ग्लॅमर नाही, अभिनय आणि कंटेंटला प्राधान्य, ‘अग्ली’मधील शालिनी अजूनही प्रेक्षकांच्या मनावर करते राज्य

Feb 04, 2026 | 04:17 PM
Baramati Plane Accident: बारामती विमान अपघातप्रकरणी अरविंद सावंतांची मोठी मागणी; तांत्रिक त्रुटींकडेही वेधलं लक्ष

Baramati Plane Accident: बारामती विमान अपघातप्रकरणी अरविंद सावंतांची मोठी मागणी; तांत्रिक त्रुटींकडेही वेधलं लक्ष

Feb 04, 2026 | 04:17 PM
Washim News : ‘बेस्ट स्कूल अवॉर्ड’ साठी नामांकित ‘या’ शाळेने मारली बाजी! खामगावात होतंय कौतुकाचं वर्षाव

Washim News : ‘बेस्ट स्कूल अवॉर्ड’ साठी नामांकित ‘या’ शाळेने मारली बाजी! खामगावात होतंय कौतुकाचं वर्षाव

Feb 04, 2026 | 04:16 PM
Mamata Banerjee on SIR : सुप्रीम कोर्टात ममता बॅनर्जींनी जोडले हात! SIR बाबत कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला ‘हे’ निर्देश

Mamata Banerjee on SIR : सुप्रीम कोर्टात ममता बॅनर्जींनी जोडले हात! SIR बाबत कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला ‘हे’ निर्देश

Feb 04, 2026 | 04:04 PM
IND U19 vs AFG U19,U19 WC 2026 : भारताच्या अडचणी वाढल्या! हरारेमध्ये  फैसल शिनोजादाचा शतकी तडाखा 

IND U19 vs AFG U19,U19 WC 2026 : भारताच्या अडचणी वाढल्या! हरारेमध्ये  फैसल शिनोजादाचा शतकी तडाखा 

Feb 04, 2026 | 03:59 PM
ENG vs AUS, U19 WC 2026 : सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाला 27 धावांनी चारली धूळ! इंग्लंडची अंतिम सामन्यात दिमाखात एंट्री 

ENG vs AUS, U19 WC 2026 : सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाला 27 धावांनी चारली धूळ! इंग्लंडची अंतिम सामन्यात दिमाखात एंट्री 

Feb 04, 2026 | 03:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM