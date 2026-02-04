अपडेटेड Suzuki Access झाली लाँच! आता ‘या’ सेफ्टी फिचरमुळे तुमचा प्रवास होईल अधिकच सुरक्षित, किंमत…

देशात अनेक लोकप्रिय स्कूटर आहेत, जे ग्राहकांना उत्तम मायलेजसह चांगला परफॉर्मन्स देतात. अशीच एक लोकप्रिय स्कूटर म्हणजे Suzuki Access. नुकतेच ही स्कूटर कंपनीकडून अपडेट करण्यात आली आहे. या स्कूटरमध्ये कोणत्या प्रकारचे अपडेट्स देण्यात आले आहेत, ही स्कूटर आता किती सुरक्षित झाली आहे आणि ती कोणत्या किमतीत लाँच करण्यात आली आहे? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.
कंपनीने Suzuki Access अपडेट केल्याने ती आता अधिकच सुरक्षति झाली आहे. ज्यामुळे रायडर्सचा प्रवास अधिक चांगला होईल. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, या स्कूटरमध्ये आता ABS सारख्या प्रगत सेफ्टी फीचर्स ऑफर केले आहे. ABS हे रायडर असिस्ट फीचर आहे, जे ब्रेक प्रेशर नियंत्रित करते जेणेकरून व्हील्स लॉक होऊ नयेत. अचानक ब्रेकिंग दरम्यान हे फिचर फायदेशीर ठरते .
सुजुकी मोटरसायकल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक केनिची उमेडा यांनी सांगितले की, ABSसह सज्ज सुजुकी ॲक्सेस सादर करून कंपनी आपल्या पोर्टफोलिओला अधिक बळकट करत असल्याचा त्यांना आनंद आहे. या एबीएस व्हेरिएंटमुळे ॲक्सेस कुटुंबातील पर्यायांची श्रेणी अधिक वाढली असून, ग्राहकांना त्यांच्या रायडिंग पसंतीनुसार योग्य व्हेरिएंट निवडणे अधिक सोपे होईल.
सुजुकी एक्सेस 125 मध्ये 124 cc क्षमतेचे इंजिन देण्यात आले असून ते 6.2 kW पॉवर आणि 10.2 Nm टॉर्क निर्माण करते. स्कूटरमध्ये CVT ट्रान्समिशनसह फ्यूल इंजेक्टेड तंत्रज्ञान देण्यात आले आहे.
या स्कूटरमध्ये 12 इंच टायर्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक, डिजिटल स्पीडोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, USB पोर्ट, 160 mm ग्राउंड क्लिअरन्स, 24.4 लिटर बूट स्पेस आणि LED हेडलाइट्ससारखी आधुनिक फीचर्स देण्यात आली आहेत.
सुजुकीने ही स्कूटर Access Ride Connect ABS Edition आणि Access Ride Connect TFT ABS Edition या दोन व्हेरिएंट्समध्ये लाँच केली आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत 92,328 रुपये असून, टॉप व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 98,378 रुपये आहे.