Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Jailed Seven Times Under Sheikh Hasinas Rule Infant In Arms Habiba Begum Sparks Buzz In Bangladesh Campaign

शेख हसीनांच्या काळात सात वेळा जेल अन् कडेवर तान्हं बाळ; बांगलादेशच्या प्रचारात ‘या’ महिलेची होतेय जोरदार चर्चा

Bangladesh Elections : बांगलादेशात येत्या १२ फेब्रुवारीला सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहे. दरम्यान याच निवडणुकांचा पार्श्वभूमीवर हबीबा बेगम या महिलेची अनोख्या प्रचारामुळे जोरदार चर्चा सुरु आहे. ही महिला कोण आहे जाणून घेऊ.

Updated On: Feb 04, 2026 | 07:20 PM
Bangladesh

शेख हसीनांच्या काळात सात वेळा जेल अन् कडेवर तान्हं बाळ; बांगलादेशच्या प्रचारात 'या' महिलेची होतेय जोरदार चर्चा (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)

Follow Us:
Follow Us:
  • कोण आहेत हबीबा बेगम?
  • बांगलादेशच्या प्रचारात होतेय जोरदार चर्चा
  • शेख हसीनांच्या काळात सात वेळा जेल अन् कडेवर तान्हं बाळ…
Bangladesh Elections : ढाका : बांगलादेशात (Bangladesh) येत्या १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सार्वत्रिक निवडणुका पार पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशातील सर्व राजकीय गट निवडणुकांची तयारी करत आहे. सर्व उमेदवार जोरदार प्रचार करत आहे. याच वेळी बांगलादेशात एका महिलेच्या प्रचारामुळे तिच्या साधेपाणामुळे एक महिला जोरदार चर्चेत आहे. या महिलेचे नाव हबीबा बेगम असून त्या कोणत्या पक्षाच्या पाठिंबा शिवाय कडेवर बाळाला घेऊन प्रचार करत आहेत.

Bangladesh Election: बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी राजकीय अस्थिरता; हसीनाच्या पक्षातील नेत्यांच्या मृत्यूने खळबळ, हत्येचा संशय

 

कोण आहे हबीबा बेगम?

हबीबा बेगम यापूर्वी हसीनाच्या काळात राजकारणात सक्रिय होत्या. सध्या त्या राजशाही-३ मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. हबीबा त्यांच्या अनोख्या प्रचारमुळे बांगलादेशात चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यांनी शेख हसीना सरकारच्या काळात ७ वेळा तुरुगंवास भोगला होता. तसेच सध्या त्या ई-रिक्षातून आपल्या मुलाला घेऊन प्रचार करत आहे. त्यांच्या या साधेपणामुळे त्या थेट जनतेशी जोडल्या गेल्या आहेत.

काय आहे हसीनाशी संबंध?

मिळालेल्या माहितीनुसार, हबीबा बेगमवर हसीना सरकाच्या काळात अवामी लीग पक्षाने सहा खटले दाखल केले होते. यावेळी त्यांना या खटल्यांमुळे सात वेळा तुरुंगवास भोगावा लागला होता. सध्या न्यायालयाने २०११ मध्ये दोन खटले रद्द केले आहे.

निवडणुकी प्रचारातील संघर्ष

हबीबा यांचा निवडणूका मार्ग सोपा नव्हता. त्यांच्याकडे निवडणुकीच्या प्रचारासाठी कोणत्याही प्रकारचा पाठिंबा नाही, खर्चासाठी पैसे नाहीत. तसेच त्यांचा उमेदवारीचा अर्जही दोन वेळा रद्द करण्यात आला होता. परंतु त्यांनी माघार घेतली नाही. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत आपला अर्जाला परवानगी मिळवली. त्यांना फुटबॉल हे चिन्ह देण्यात आले.

हबीबा यांच्याकडे प्रचारासाठी पैस नव्हते, परंतु त्यांच्या पतीने आपली जमिनी गहाण ठेवत प्रचारासाठी पैसा जमा केला. सध्या हबीबा मोहमनपूर उपजिल्ह्यात सिंघोमार गावातून प्रचार करत आहेत. ना कोणता मोठा ताफा, ना पक्षाचे झेंड, ना महागड्या गाड्या… हबीबा आपल्या पतीसोबत ऑटो रिक्षातून बाळाला सोबत घेऊन बाजारामंध्ये जाऊन लोकांशी संवाद साधत प्रचार करत आहेत.

हबीबा २०११ मध्ये पहिल्यांदा राखीव महिला जागेवरुन संघ परिषदेत निवडून आल्या होता. नंतर त्या मोहनपूरच्या उपाध्यक्षा झाल्या. परंतु २०२४ मध्ये त्यांना पदावरुन काढून टाकण्यात आले होते. सध्या त्या पुन्हा उभ्या राहिल्या असून प्रवास अधिक खडतर आहे.

बांगलादेशात लोकशाहीचा अंत? आगामी निवडणुकींचा निकाल आधीच ठरलाय…; हसीना यांच्या मुलाच्या दाव्याने खळबळ

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कोण आहे हबीबा बेगम आणि त्या का चर्चेत आहेत?

    Ans: हबीबा बेगम सध्या राजशाही-३ मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार आहेत. त्यांचा इ-रिक्षातून, बाळाला कडेवर घेऊ प्रचारामुळे थेट जनतेशी संपर्क साधला जात आहे. त्यांच्या या साधेपणामुळे त्यांची बांगलादेशात जोरदार चर्चा सुरु आहे.

  • Que: हबीबा बेगम यांना हसीना सरकारच्या काळात तुरुंगात का जावे लागले होते?

    Ans: हबीबा बेगम यांच्यावर हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाने खटले दाखल केले होते यामुळे त्यांना ७ वेळा तुरुंगात जावे लागले होते.

  • Que: हबीबा बेगम यांनी बांगलादेशात कसा प्रचार केला?

    Ans: हबाबी बेगम यांनी त्यांच्याकडे प्रचाराचा ताफा पक्षाचे झेंडे किंवा महागड्या गाड्यांमधून नव्हे, तर ई-रिक्षातून आपल्या बाळाला घेऊन त्यांनी निवडणुकीसाठी प्रचार केला.

  • Que: निवडणूक खर्चासाठी हबीबा बेगम यांनी पैसा कसा उभारला?

    Ans: निवडणूक खर्चासाठी हबीबा बेगम यांच्या नवऱ्याने आपली जमिन १.७० टका लाखाला जमिन घाण ठेवली आणि गरज पडल्यास पुन्हा असेच करु असे त्यांनी सांगितले.

Web Title: Jailed seven times under sheikh hasinas rule infant in arms habiba begum sparks buzz in bangladesh campaign

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World War 3: जगाचे दिवस भरले! Israel ने थेट…; मृत्यूच्या तांडवात तब्बल 19 जण ठार
1

World War 3: जगाचे दिवस भरले! Israel ने थेट…; मृत्यूच्या तांडवात तब्बल 19 जण ठार

Elon Musk चा पैसापाणी होणार बंद? अल्पवयीन मुलांवरील सोशल मीडिया बंदीमुळे व्यक्त केली नाराजी
2

Elon Musk चा पैसापाणी होणार बंद? अल्पवयीन मुलांवरील सोशल मीडिया बंदीमुळे व्यक्त केली नाराजी

Nuclear Talks : अमेरिका-इराण वादात तुर्कीला लुडबुड करणं पडलं महागात; खामेनेईंनी दाखवून दिली जागा
3

Nuclear Talks : अमेरिका-इराण वादात तुर्कीला लुडबुड करणं पडलं महागात; खामेनेईंनी दाखवून दिली जागा

नेपाळच्या GEN-Z ला आले यश! सोशल मीडियाचे ‘ते’ वादग्रस्त विधेयक अखेर मागे
4

नेपाळच्या GEN-Z ला आले यश! सोशल मीडियाचे ‘ते’ वादग्रस्त विधेयक अखेर मागे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शेख हसीनांच्या काळात सात वेळा जेल अन् कडेवर तान्हं बाळ; बांगलादेशच्या प्रचारात ‘या’ महिलेची होतेय जोरदार चर्चा

शेख हसीनांच्या काळात सात वेळा जेल अन् कडेवर तान्हं बाळ; बांगलादेशच्या प्रचारात ‘या’ महिलेची होतेय जोरदार चर्चा

Feb 04, 2026 | 07:20 PM
व्हॅलेंटाईन वीकसाठी खास! मृणाल–सिद्धांतच्या ‘Do Deewane Seher Mein’चा ट्रेलर आउट

व्हॅलेंटाईन वीकसाठी खास! मृणाल–सिद्धांतच्या ‘Do Deewane Seher Mein’चा ट्रेलर आउट

Feb 04, 2026 | 07:07 PM
टीम इंडियाची T20 World Cup मध्ये आतापर्यंत कशी राहिली कामगिरी? एका क्लिकवर वाचा संपूर्ण इतिहास

टीम इंडियाची T20 World Cup मध्ये आतापर्यंत कशी राहिली कामगिरी? एका क्लिकवर वाचा संपूर्ण इतिहास

Feb 04, 2026 | 07:07 PM
ZP Election 2026: तासगावमध्ये शरद पवार गटाच्या उमेदवारांना मिळतोय सकारात्मक प्रतिसाद

ZP Election 2026: तासगावमध्ये शरद पवार गटाच्या उमेदवारांना मिळतोय सकारात्मक प्रतिसाद

Feb 04, 2026 | 06:53 PM
कार चालवताना मन प्रसन्न राहणार! Audi इंडियाने लाँच केले ‘माय ऑरास’ ॲप

कार चालवताना मन प्रसन्न राहणार! Audi इंडियाने लाँच केले ‘माय ऑरास’ ॲप

Feb 04, 2026 | 06:53 PM
Dharashiv News: डिजिटल शाळा, पाणीपुरवठा योजना आणि रोजगार निर्मितीवर भर, महायुतीकडून विकासाचा १० कलमी ‘वचननामा’ जाहीर

Dharashiv News: डिजिटल शाळा, पाणीपुरवठा योजना आणि रोजगार निर्मितीवर भर, महायुतीकडून विकासाचा १० कलमी ‘वचननामा’ जाहीर

Feb 04, 2026 | 06:50 PM
‘श्रीलंका टुरिजम नेटवर्किंग इव्हिनिंग’चे आयोजन, ते ही मुंबईत! व्यापार वाढवणे मुख्य उद्देश

‘श्रीलंका टुरिजम नेटवर्किंग इव्हिनिंग’चे आयोजन, ते ही मुंबईत! व्यापार वाढवणे मुख्य उद्देश

Feb 04, 2026 | 06:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM