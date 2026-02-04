Valentine’s Day 2026: तुमच्या आवडत्या व्यक्तिला द्या खास सरप्राईज! गिफ्ट करा हे बेस्ट कॅमेरा स्मार्टफोन, किंमत 30 हजारांहून कमी

Airtel Recharge Plan: 5G सोबत 4G देखील मिळणार Unlimited! नवीन प्लॅन युजर्ससाठी ठरणार गेमचेंजर, डेटा बेनिफिट्स वाचून खुश व्हाल
या स्मार्टफोनची लाँच किंमत 31,999 रुपये आहे. मात्र ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह हा स्मार्टफोन अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. हा स्मार्टफोन बॅटरी आणि कॅमेऱ्याचा पावरहाउस आहे. Realme 15 Pro अशा यूजर्ससाठी डिझाईन करण्यात आला आहे, ज्यांना सेल्फी आणि पोर्ट्रेट फोटोग्राफीला प्राथमिकता द्यायची आहे. या डिव्हाईसमध्ये 50MP चा मुख्य कॅमेरा आणि 50MP चा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 Gen 4 प्रोसेसर आणि 7000mAh बॅटरी दिली आहे, जी दिर्घकाळ वापरासाठी फायद्याची ठरते. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
क्लीन कॅमेरा आउटपुट पाहिजे असेल तर तुम्ही Motorola Edge 70 ची निवड करू शकतात. या स्मार्टफोनची किंमत 29,999 रुपये आहे. Motorola Edge 70 मध्ये 50MP + 50MP चा ड्यूअल कॅमेरा सेटअप आहे, जो वाइड आणि अल्ट्रा-वाइड शॉट्समध्ये नैसर्गिक रंग ऑफर करतो. यामध्ये P-OLED डिस्प्ले आणि स्टॉक-जैसा अँड्रॉईड एक्सपीरियंसमुळे हा कॅमेरा-लवर्ससाठी एक बॅलेंस्ड निव़ ठरते.
नथिंगच्या या स्मार्टफोनची किंमत 29,999 रुपये आहे. जर तुम्हाला बजेट किंमतीत टेलीफोटो कॅमेरा पाहिजे असेल तर तुम्ही या स्मार्टफोनची निवड करू शकता. Nothing Phone (3a) Pro स्मार्टफोनच्या बाबतीत एक वेगळी निवड ठरते. या डिव्हाईसमध्ये 50MP पेरिस्कोप कॅमेरा (3x ऑप्टिकल झूम) देण्यात आला आहे, जो पोर्ट्रेट आणि झूम शॉट्समध्ये अतिशय उत्तम रिझल्ट ऑफर करतो. यूनिक डिझाईनमुळे हा स्मार्टफोन गिफ्टिंगसाठी अतिशय खास ठरतो.
दिर्घकाळ बॅटरी आणि विश्वसनीय कॅमेरा यामुळे हा स्मार्टफोन एक चांगला पर्याय ठरतो. या स्मार्टफोनची किंमत 27,999 रुपये आहे. Oppo K13 Turbo 5G अशा यूजर्ससाठी चांगला पर्याय ठरणार आहे, ज्यांना कॅमेरासोबत दिवसभर बॅटरी हवी आहे. स्मार्टफोनचा 50MP कॅमेरा दिवसाच्या प्रकाशात फोटोग्राफीमध्ये चांगले काम करतो, तर 7000mAh बॅटरीमुळे तो प्रवास आणि दैनंदिन वापरासाठी परिपूर्ण होतो.