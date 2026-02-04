Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Valentine’s Day 2026: तुमच्या आवडत्या व्यक्तिला द्या खास सरप्राईज! गिफ्ट करा हे बेस्ट कॅमेरा स्मार्टफोन, किंमत 30 हजारांहून कमी

क्लीन कॅमेरा आउटपुट पाहिजे असेल तर तुम्ही Motorola Edge 70 ची निवड करू शकता. दिर्घकाळ बॅटरी आणि विश्वसनीय कॅमेरा यासाठी Oppo K13 Turbo 5G स्मार्टफोन एक चांगला पर्याय ठरतो.

Updated On: Feb 04, 2026 | 07:47 PM
  • Realme 15 Pro ची लाँच किंमत 31,999 रुपये
  • क्लीन कॅमेरा आउटपुटसाठी Motorola Edge 70 ची निवड करू शकतात
  • Nothing Phone 3a Pro ची किंमत 29,999 रुपये
तुम्ही 30 हजार रुपयांच्या किंमतीत दमदार कॅमेरा असलेला स्मार्टफोन शोधताय का? असा एखादा स्मार्टफोन जो या व्हॅलेंटाईन डे ला तुम्ही तुमच्या आवडत्या व्यक्तिला गिफ्ट करू शकता. तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. 2026 मध्ये स्मार्टफोनचा कॅमेरा पूर्वीपेक्षास अधिक दमदार झाला आहे. तसेच बेस्ट कॅमेरा स्मार्टफोन खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे खर्च करण्याची देखील गरज नाही. तुम्ही 30 हजारांहून कमी किंमतीत उत्तम कॅमेरा असलेला स्मार्टफोन खरेदी करू शकता. बजेट फ्रेंडली स्मार्टफोनमध्ये तुम्हाला हाय-रेजोल्यूशन सेंसर, चांगली नाइट फोटोग्राफी, 4K व्हिडीओ आणि प्रीमियम डिस्प्लेसारखे फीचर्स मिळणार आहेत.

Airtel Recharge Plan: 5G सोबत 4G देखील मिळणार Unlimited! नवीन प्लॅन युजर्ससाठी ठरणार गेमचेंजर, डेटा बेनिफिट्स वाचून खुश व्हाल

Realme 15 Pro

या स्मार्टफोनची लाँच किंमत 31,999 रुपये आहे. मात्र ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह हा स्मार्टफोन अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. हा स्मार्टफोन बॅटरी आणि कॅमेऱ्याचा पावरहाउस आहे. Realme 15 Pro अशा यूजर्ससाठी डिझाईन करण्यात आला आहे, ज्यांना सेल्फी आणि पोर्ट्रेट फोटोग्राफीला प्राथमिकता द्यायची आहे. या डिव्हाईसमध्ये 50MP चा मुख्य कॅमेरा आणि 50MP चा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 Gen 4 प्रोसेसर आणि 7000mAh बॅटरी दिली आहे, जी दिर्घकाळ वापरासाठी फायद्याची ठरते. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

Motorola Edge 70

क्लीन कॅमेरा आउटपुट पाहिजे असेल तर तुम्ही Motorola Edge 70 ची निवड करू शकतात. या स्मार्टफोनची किंमत 29,999 रुपये आहे. Motorola Edge 70 मध्ये 50MP + 50MP चा ड्यूअल कॅमेरा सेटअप आहे, जो वाइड आणि अल्ट्रा-वाइड शॉट्समध्ये नैसर्गिक रंग ऑफर करतो. यामध्ये P-OLED डिस्प्ले आणि स्टॉक-जैसा अँड्रॉईड एक्सपीरियंसमुळे हा कॅमेरा-लवर्ससाठी एक बॅलेंस्ड निव़ ठरते.

Nothing Phone 3a Pro

नथिंगच्या या स्मार्टफोनची किंमत 29,999 रुपये आहे. जर तुम्हाला बजेट किंमतीत टेलीफोटो कॅमेरा पाहिजे असेल तर तुम्ही या स्मार्टफोनची निवड करू शकता. Nothing Phone (3a) Pro स्मार्टफोनच्या बाबतीत एक वेगळी निवड ठरते. या डिव्हाईसमध्ये 50MP पेरिस्कोप कॅमेरा (3x ऑप्टिकल झूम) देण्यात आला आहे, जो पोर्ट्रेट आणि झूम शॉट्समध्ये अतिशय उत्तम रिझल्ट ऑफर करतो. यूनिक डिझाईनमुळे हा स्मार्टफोन गिफ्टिंगसाठी अतिशय खास ठरतो.

Valentine’s Day 2026: अ‍ॅपलची खास कॅशबॅक ऑफर! iPhone 17 सह या प्रोडक्ट्सवर उपलब्ध आहेत ढासू डिल्स…. जाणून घ्या सविस्तर

Oppo K13 Turbo 5G

दिर्घकाळ बॅटरी आणि विश्वसनीय कॅमेरा यामुळे हा स्मार्टफोन एक चांगला पर्याय ठरतो. या स्मार्टफोनची किंमत 27,999 रुपये आहे. Oppo K13 Turbo 5G अशा यूजर्ससाठी चांगला पर्याय ठरणार आहे, ज्यांना कॅमेरासोबत दिवसभर बॅटरी हवी आहे. स्मार्टफोनचा 50MP कॅमेरा दिवसाच्या प्रकाशात फोटोग्राफीमध्ये चांगले काम करतो, तर 7000mAh बॅटरीमुळे तो प्रवास आणि दैनंदिन वापरासाठी परिपूर्ण होतो.

Published On: Feb 04, 2026 | 07:47 PM

