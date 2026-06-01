तुमची स्मार्ट कार ठेवतेय का तुमच्यावर नजर? डेटा प्रायव्हसीचा वाढता प्रश्न

आजची आधुनिक वाहने केवळ प्रवासाचे साधन राहिलेली नाहीत, तर ती इंटरनेटशी जोडलेली स्मार्ट उपकरणे बनली आहेत. जीपीएस, ब्लूटूथ, व्हॉइस कमांड, कनेक्टेड अॅप्स आणि सेन्सर्समुळे वाहन चालवणे अधिक सोयीचे झाले आहे. मात्र या सुविधांबरोबरच एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो – तुमची कार तुमच्यावर नजर ठेवत आहे का?
आज अनेक वाहनांमध्ये असंख्य सेन्सर्स आणि सॉफ्टवेअर प्रणाली बसविलेल्या असतात. या प्रणाली वाहनाचा वेग, स्थान, ब्रेकिंग पॅटर्न, इंधनाचा वापर, ड्रायव्हिंगची सवय आणि काही वेळा मोबाईलशी जोडलेली वैयक्तिक माहिती देखील संकलित करतात. ही माहिती वाहन उत्पादक कंपन्या, सेवा केंद्रे किंवा थर्ड पार्टी कंपन्यांकडे पोहोचू शकते.
उदाहरणार्थ, कारमधील नेव्हिगेशन सिस्टम ड्रायवरचे नियमित मार्ग नोंदवू शकते. काही कनेक्टेड कार्समध्ये व्हॉइस असिस्टंट असल्यामुळे व्हॉइस कमांडशी संबंधित माहितीही संग्रहित केली जाते. अपघात झाल्यास वाहनातील डेटा दुर्घटनेचे कारण शोधण्यासाठी उपयुक्त ठरतो, परंतु याच डेटाचा वापर इतर व्यावसायिक कारणांसाठी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
डेटा संकलनामुळे काही फायदेही आहेत. वाहनांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे, वेळेवर देखभाल सूचना देणे, चोरी झालेल्या वाहनाचा मागोवा घेणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मदत मिळवणे यासाठी हा डेटा उपयुक्त ठरतो. मात्र यासोबतच गोपनीयतेचा प्रश्न निर्माण होतो.
वाहनधारकांनी कार खरेदी करताना कंपनीची डेटा प्रायव्हसी पॉलिसी वाचणे आवश्यक आहे. मोबाईल अॅप्सना दिलेल्या परवानग्या तपासणे, अनावश्यक डेटा शेअरिंग बंद करणे आणि सॉफ्टवेअर नियमितपणे अपडेट ठेवणे हे देखील महत्त्वाचे आहे.
भविष्यात कनेक्टेड आणि स्वयंचलित वाहनांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयता हे वाहन उद्योगासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे. स्मार्ट कार सुविधा देत असल्या तरी वापरकर्त्यांनी आपल्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षेबाबत जागरूक राहणे तितकेच आवश्यक आहे.