Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

तुमची स्मार्ट कार ठेवतेय का तुमच्यावर नजर? डेटा प्रायव्हसीचा वाढता प्रश्न

Updated On: Jun 01, 2026 | 08:41 PM IST
जाहिरात
सारांश

आजची आधुनिक वाहने केवळ प्रवासाचे साधन राहिलेली नाहीत, तर ती इंटरनेटशी जोडलेली स्मार्ट उपकरणे बनली आहेत. जीपीएस, ब्लूटूथ, व्हॉइस कमांड, कनेक्टेड अॅप्स आणि सेन्सर्समुळे वाहन चालवणे अधिक सोयीचे झाले आहे. मात्र या सुविधांबरोबरच एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो – तुमची कार तुमच्यावर नजर ठेवत आहे का?

तुमची स्मार्ट कार ठेवतेय का तुमच्यावर नजर? डेटा प्रायव्हसीचा वाढता प्रश्न
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

आजची आधुनिक वाहने केवळ प्रवासाचे साधन राहिलेली नाहीत, तर ती इंटरनेटशी जोडलेली स्मार्ट उपकरणे बनली आहेत. जीपीएस, ब्लूटूथ, व्हॉइस कमांड, कनेक्टेड अॅप्स आणि सेन्सर्समुळे वाहन चालवणे अधिक सोयीचे झाले आहे. मात्र या सुविधांबरोबरच एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो – तुमची कार तुमच्यावर नजर ठेवत आहे का?

आज अनेक वाहनांमध्ये असंख्य सेन्सर्स आणि सॉफ्टवेअर प्रणाली बसविलेल्या असतात. या प्रणाली वाहनाचा वेग, स्थान, ब्रेकिंग पॅटर्न, इंधनाचा वापर, ड्रायव्हिंगची सवय आणि काही वेळा मोबाईलशी जोडलेली वैयक्तिक माहिती देखील संकलित करतात. ही माहिती वाहन उत्पादक कंपन्या, सेवा केंद्रे किंवा थर्ड पार्टी कंपन्यांकडे पोहोचू शकते.

तुमची Car Hack होऊ शकते? Cybersecurity चा वाढता धोका! – Navarashtra

उदाहरणार्थ, कारमधील नेव्हिगेशन सिस्टम ड्रायवरचे नियमित मार्ग नोंदवू शकते. काही कनेक्टेड कार्समध्ये व्हॉइस असिस्टंट असल्यामुळे व्हॉइस कमांडशी संबंधित माहितीही संग्रहित केली जाते. अपघात झाल्यास वाहनातील डेटा दुर्घटनेचे कारण शोधण्यासाठी उपयुक्त ठरतो, परंतु याच डेटाचा वापर इतर व्यावसायिक कारणांसाठी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

डेटा संकलनामुळे काही फायदेही आहेत. वाहनांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे, वेळेवर देखभाल सूचना देणे, चोरी झालेल्या वाहनाचा मागोवा घेणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मदत मिळवणे यासाठी हा डेटा उपयुक्त ठरतो. मात्र यासोबतच गोपनीयतेचा प्रश्न निर्माण होतो.

तुमचा Data सुरक्षित आहे का? तुमच्या फोनमधील Apps किती Safe आहेत …

वाहनधारकांनी कार खरेदी करताना कंपनीची डेटा प्रायव्हसी पॉलिसी वाचणे आवश्यक आहे. मोबाईल अॅप्सना दिलेल्या परवानग्या तपासणे, अनावश्यक डेटा शेअरिंग बंद करणे आणि सॉफ्टवेअर नियमितपणे अपडेट ठेवणे हे देखील महत्त्वाचे आहे.

भविष्यात कनेक्टेड आणि स्वयंचलित वाहनांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयता हे वाहन उद्योगासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे. स्मार्ट कार सुविधा देत असल्या तरी वापरकर्त्यांनी आपल्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षेबाबत जागरूक राहणे तितकेच आवश्यक आहे.

Web Title: Smart car reflecting data privacy issue auto sector

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 08:41 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तुमची स्मार्ट कार ठेवतेय का तुमच्यावर नजर? डेटा प्रायव्हसीचा वाढता प्रश्न

तुमची स्मार्ट कार ठेवतेय का तुमच्यावर नजर? डेटा प्रायव्हसीचा वाढता प्रश्न

Jun 01, 2026 | 08:41 PM
Kidney Disease: किडनी खराब होण्यापूर्वी शरीर देतं ‘हे’ संकेत; दुर्लक्ष केल्यास वाढू शकतो धोका

Kidney Disease: किडनी खराब होण्यापूर्वी शरीर देतं ‘हे’ संकेत; दुर्लक्ष केल्यास वाढू शकतो धोका

Jun 01, 2026 | 08:37 PM
Video: नादच खुळा! लग्नात आलेल्या तरुणावर चढला ‘मायकेल जॅक्सन’चा पारा! डान्स फ्लोअरवरील थरार पाहून सगळेच दंग

Video: नादच खुळा! लग्नात आलेल्या तरुणावर चढला ‘मायकेल जॅक्सन’चा पारा! डान्स फ्लोअरवरील थरार पाहून सगळेच दंग

Jun 01, 2026 | 08:34 PM
Sleeping Tips: तुम्हालाही रात्री झोपताना घोरण्याची सवय आहे का? मग ‘या’ सोप्या टिप्स करा फॉलो

Sleeping Tips: तुम्हालाही रात्री झोपताना घोरण्याची सवय आहे का? मग ‘या’ सोप्या टिप्स करा फॉलो

Jun 01, 2026 | 08:18 PM
खांद्यावर टॉवेल अन् तोंडाला काळा मास्क! एअरपोर्टवर दिसला ‘बिहारी बाबू’; IPL च्या बॉसचा Video Viral

खांद्यावर टॉवेल अन् तोंडाला काळा मास्क! एअरपोर्टवर दिसला ‘बिहारी बाबू’; IPL च्या बॉसचा Video Viral

Jun 01, 2026 | 08:17 PM
”तर मी वैभव सुर्यवंशीला ‘या’ चित्रपटासाठी कास्ट केलं असतं…”, प्रसिद्ध दिग्दर्शकांनी सांगितली मनातली इच्छा

”तर मी वैभव सुर्यवंशीला ‘या’ चित्रपटासाठी कास्ट केलं असतं…”, प्रसिद्ध दिग्दर्शकांनी सांगितली मनातली इच्छा

Jun 01, 2026 | 08:01 PM
जुन्या कारला स्क्रॅप करण्याची काय आहे प्रक्रिया? या स्क्रॅपचा कसा होतो पुनर्वापर

जुन्या कारला स्क्रॅप करण्याची काय आहे प्रक्रिया? या स्क्रॅपचा कसा होतो पुनर्वापर

Jun 01, 2026 | 07:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM