Sleeping Tips: तुम्हालाही रात्री झोपताना घोरण्याची सवय आहे का? मग ‘या’ सोप्या टिप्स करा फॉलो

Updated On: Jun 01, 2026 | 08:18 PM IST
सारांश

Snoring Controlling Tips: तुम्ही देखील दुसऱ्यांच्या रात्री घोरण्याच्या समस्येमुळे त्रस्त आहात? मग या टिप्स नक्की शेअर करा. जाणून घ्या.

photo- yandex
विस्तार
  • झोपताना घोरण्याची सवय आहे का?
  • या सोप्या टिप्स करा फॉलो
  • घोरण्याची खरी कारणे
अनेकजण घोरणे ही समस्या नसून गाढ व शांत झोपेचे लक्षण आहे असे समजतात. यामुळे बहुतेकदा लोक या समस्येकडे दुर्लक्ष करतात. घोरणे ही केवळ सामान्य सवय नसून काही वेळा ती आरोग्याशी संबंधित समस्येचे लक्षणही असू शकते. विशेषतः रात्री झोपताना श्वसनमार्गात अडथळा निर्माण झाल्यास घोरण्याचा आवाज येतो. यामुळे केवळ व्यक्तीचीच नाही, तर जवळ झोपलेल्या लोकांचीही झोप खराब होऊ शकते. तज्ज्ञांच्या मते, चुकीची झोपण्याची पद्धत, वजन वाढणे, मद्यपान किंवा नाक बंद असणे यामुळे ही समस्या अधिक वाढते. मात्र, काही सोप्या सवयी बदलल्यास घोरणे कमी करण्यास मदत होऊ शकते. वैद्यकीय शास्त्रानुसार, आपण झोपेत असताना जेव्हा श्वसनमार्गाच्या वरच्या भागात हवेचा प्रवाह पुरेसा नसतो, तेव्हा तेथील स्नायू कंप पावू लागतात. या कंपनामुळे मोठा आवाज निर्माण होतो, ज्याला आपण घोरणे म्हणतो. घोरण्याच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी कोणते उपाय करावेत, जाणून घ्या.

एका कुशीवर झोपा

जर तुम्हाला घोरणे टाळायचे असेल, तर नेहमी डाव्या किंवा उजव्या कुशीवर झोपण्याचा प्रयत्न करा, एका कुशीवर झोपल्यामुळे श्वसनमार्ग पूर्णपणे मोकळा राहण्यास मदत होते आणि व्यक्ती कमी घोरतो.

वजन नियंत्रणात ठेवा

अधिक वजनामुळे मानेभोवती चरबी वाढते आणि श्वसनमार्गावर दबाव येतो. त्यामुळे घोरण्याची समस्या गंभीर होऊ शकते. यासाठी नियमित व्यायाम आणि संतुलित आहाराचे सेवन करा.

झोपण्यापूर्वी वाफ घ्या

सर्दी किंवा अॅलर्जीमुळे नाक बंद असल्यास श्वास घेण्यास त्रास होतो आणि घोरणे वाढू शकते. त्यामुळे नाक स्वच्छ ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

झोपताना डोके उंच ठेवा

झोपताना एका अतिरिक्त उशीच्या साहाय्याने आपले डोके सुमारे ४ इंच उंच करा. यामुळे श्वासमार्गात होणारा अडथळा टळतो.

शरीर हायड्रेटेड ठेवा

दिवसभरात ८ ते १० ग्लास पाणी प्या, कारण शरीरातील पाण्याच्या कमतरतेमुळे नाक आणि घशातील कफ चिकट होऊन अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

घोरण्याची खरी कारणे

  • चुकीच्या स्थितीत झोपणे – पाठीवर झोपल्यावर जिभेचे आणि घशाचे स्नायू मागे वाकतात, ज्यामुळे श्वासमार्ग अंशतः बंद होतो.
  • वाढते वजन – घशाभोवती आणि मानेभोवती अतिरिक्त चरबी जमा झाल्यामुळे श्वसनमार्ग अरुंद होतो आणि घोरण्याची समस्या उद्भवते.
  • नाकाच्या रचनेतील दोष – जसे की नाकाचे हाड वाकडे असणे किंवा नाकाच्या आत मांस वाढल्यामुळे हवेचा मार्ग बंद होतो, ज्यामुळे घोरण्याची समस्या निर्माण होते.
  • सर्दी – नाक बंद झाल्यामुळे, अॅलर्जी किंवा सर्दीमुळे व्यक्तीला तोंडाने श्वास घ्यावा लागतो, जे घोरण्याचे प्रमुख कारण बनते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: Jun 01, 2026 | 08:18 PM

Sleeping Tips: तुम्हालाही रात्री झोपताना घोरण्याची सवय आहे का? मग 'या' सोप्या टिप्स करा फॉलो

