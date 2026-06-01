Sleeping Tips: तुम्हालाही रात्री झोपताना घोरण्याची सवय आहे का? मग ‘या’ सोप्या टिप्स करा फॉलो

जर तुम्हाला घोरणे टाळायचे असेल, तर नेहमी डाव्या किंवा उजव्या कुशीवर झोपण्याचा प्रयत्न करा, एका कुशीवर झोपल्यामुळे श्वसनमार्ग पूर्णपणे मोकळा राहण्यास मदत होते आणि व्यक्ती कमी घोरतो.
अधिक वजनामुळे मानेभोवती चरबी वाढते आणि श्वसनमार्गावर दबाव येतो. त्यामुळे घोरण्याची समस्या गंभीर होऊ शकते. यासाठी नियमित व्यायाम आणि संतुलित आहाराचे सेवन करा.
सर्दी किंवा अॅलर्जीमुळे नाक बंद असल्यास श्वास घेण्यास त्रास होतो आणि घोरणे वाढू शकते. त्यामुळे नाक स्वच्छ ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
झोपताना एका अतिरिक्त उशीच्या साहाय्याने आपले डोके सुमारे ४ इंच उंच करा. यामुळे श्वासमार्गात होणारा अडथळा टळतो.
दिवसभरात ८ ते १० ग्लास पाणी प्या, कारण शरीरातील पाण्याच्या कमतरतेमुळे नाक आणि घशातील कफ चिकट होऊन अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
