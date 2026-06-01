  Michael Jackson Fever Grips Young Guest At Wedding Everyone Left Awestruck By The Thrills On The Dance Floor

Video: नादच खुळा! लग्नात आलेल्या तरुणावर चढला 'मायकेल जॅक्सन'चा पारा! डान्स फ्लोअरवरील थरार पाहून सगळेच दंग

Updated On: Jun 01, 2026 | 08:34 PM IST
सारांश

सोशल मीडियावर एका भारतीय तरुणाच्या लग्नातील डान्सचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. डोक्यावर थाळी ठेवून त्याने मायकेल जॅक्सनच्या स्टाईलमध्ये केलेल्या डान्सला ४ कोटींहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत.

Video: नादच खुळा! लग्नात आलेल्या तरुणावर चढला ‘मायकेल जॅक्सन’चा पारा! डान्स फ्लोअरवरील थरार पाहून सगळेच दंग
विस्तार

 

  • नादच खुळा!
  • लग्नात आलेल्या तरुणावर चढला ‘मायकेल जॅक्सन’चा पारा!
  • डान्स फ्लोअरवरील थरार पाहून सगळेच दंग
भारतात सध्या लग्नाचा सीझन (Wedding Season) सुरू आहे आणि अशात डान्स फ्लोअरवर धिंगाणा होणार नाही, असे तर शक्यच नाही. सोशल मीडियावर लग्नातील डान्सचे अनेक व्हिडिओ दररोज व्हायरल होत असतात; परंतु काही वेळा डान्स फ्लोअरवर अशी काही अद्भूत कला किंवा टॅलेंट पाहायला मिळते, जे पाहून नेटकरी त्याचे कौतुक करताना थकत नाहीत. सध्या इंटरनेटवर अशाच एका भन्नाट डान्सचा व्हिडिओ (Viral Video) तुफान व्हायरल होत आहे, जिथे एका ग्रामीण तरुणाने आपल्या अद्भूत डान्स स्टेप्सने सोशल मीडिया युझर्सना वेड लावले आहे.

तरुणाने डान्स फ्लोअरवर उडवला धुमाकूळ

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये दिसते की, एका तरुणाने काळ्या रंगाचे कपडे परिधान करून डान्स फ्लोअरवर एन्ट्री घेतली आहे. सुरुवातीला तो आपल्याच धुंदीत नाचताना दिसतो; मात्र जेव्हा उपस्थितांची नजर त्याच्या डोक्यावर जाते, तेव्हा सगळेच थक्क होतात. सहसा लोक डान्स करताना डोक्यावर टोपी किंवा फॅशनेबल कॅप घालतात, पण या पठ्ठ्याने चक्क जेवणाची ‘थाळी’ डोक्यावर ठेवून तिलाच आपली फॅशनेबल टोपी बनवले आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Vivek Dancer Str (@vivek_dancer_str)

यानंतर डीजेवर गाणे सुरू होताच या तरुणाने असे काही डान्स मूव्ह्स दाखवले की पाहणारे पाहतच राहिले. त्याचे स्टेप्स इतके गुळगुळीत आणि आत्मविश्वासाने भरलेले होते की, लोकांना थेट पॉप संगीताचा राजा ‘मायकेल जॅक्सन’ (Michael Jackson) याची आठवण झाली. विशेषतः त्याचे स्लो-मोशन मूव्ह्स आणि शरीरावरील अप्रतिम नियंत्रण पाहून एखादा प्रोफेशनल डान्सरच स्टेजवर उतरला आहे की काय, असा भास होतो.

नेटकऱ्यांनी दिले ‘देशी मायकेल जॅक्सन’ नाव

हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर (Instagram) @vivek_dancer_str नावाच्या अधिकृत अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. अपलोड होताच या व्हिडिओने इंटरनेटवर अक्षरशः आग लावली असून आतापर्यंत ४ कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी हा व्हिडिओ पाहिला आहे, तर १० लाखांहून अधिक युझर्सनी याला पसंत केले आहे.

या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी मजेशीर आणि कौतुकास्पद कमेंट्सचा पाऊस पाडला आहे. अनेकांनी या मुलाला ‘देशी मायकेल जॅक्सन’ ही पदवी दिली आहे. एका युझरने कमेंट करताना लिहिले की, “जर मायकेल जॅक्सनचा जन्म भारतात एखाद्या गावात झाला असता, तर कदाचित त्याने असाच डान्स केला असता.” तर दुसऱ्या एका युझरने उपरोधाने लिहिले, “भावाने तर घरातील ताट-भांड्यालाच आपले डान्सचे हत्यार बनवून टाकले, नादच खुळा!” एकंदरीत हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान ट्रेंड होत आहे.

Published On: Jun 01, 2026 | 08:34 PM

Video: नादच खुळा! लग्नात आलेल्या तरुणावर चढला 'मायकेल जॅक्सन'चा पारा! डान्स फ्लोअरवरील थरार पाहून सगळेच दंग

Video: नादच खुळा! लग्नात आलेल्या तरुणावर चढला ‘मायकेल जॅक्सन’चा पारा! डान्स फ्लोअरवरील थरार पाहून सगळेच दंग

Jun 01, 2026 | 08:34 PM
Sleeping Tips: तुम्हालाही रात्री झोपताना घोरण्याची सवय आहे का? मग ‘या’ सोप्या टिप्स करा फॉलो

Sleeping Tips: तुम्हालाही रात्री झोपताना घोरण्याची सवय आहे का? मग ‘या’ सोप्या टिप्स करा फॉलो

Jun 01, 2026 | 08:18 PM
”तर मी वैभव सुर्यवंशीला ‘या’ चित्रपटासाठी कास्ट केलं असतं…”, प्रसिद्ध दिग्दर्शकांनी सांगितली मनातली इच्छा

”तर मी वैभव सुर्यवंशीला ‘या’ चित्रपटासाठी कास्ट केलं असतं…”, प्रसिद्ध दिग्दर्शकांनी सांगितली मनातली इच्छा

Jun 01, 2026 | 08:01 PM
जुन्या कारला स्क्रॅप करण्याची काय आहे प्रक्रिया? या स्क्रॅपचा कसा होतो पुनर्वापर

जुन्या कारला स्क्रॅप करण्याची काय आहे प्रक्रिया? या स्क्रॅपचा कसा होतो पुनर्वापर

Jun 01, 2026 | 07:56 PM
लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल १.२५ कोटीहून अधिक महिलांना अपात्र, सुप्रिया सुळेंचा खळबळजनक दावा

लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल १.२५ कोटीहून अधिक महिलांना अपात्र, सुप्रिया सुळेंचा खळबळजनक दावा

Jun 01, 2026 | 07:46 PM
Life Insurance Guide: केवळ गरजेचा नाही तर आर्थिक सुरक्षाकवच! वय आणि गरजेनुसार कसा असावा तुमचा जीवन विमा? पाहा सविस्तर

Life Insurance Guide: केवळ गरजेचा नाही तर आर्थिक सुरक्षाकवच! वय आणि गरजेनुसार कसा असावा तुमचा जीवन विमा? पाहा सविस्तर

Jun 01, 2026 | 07:38 PM
मेट्रो ९ मार्गावर ७ नवीन पादचारी पूल उभारणार; मीरा-भाईंदरकरांना सुरक्षित आणि सुलभ प्रवासाचा लाभ

मेट्रो ९ मार्गावर ७ नवीन पादचारी पूल उभारणार; मीरा-भाईंदरकरांना सुरक्षित आणि सुलभ प्रवासाचा लाभ

Jun 01, 2026 | 07:30 PM

