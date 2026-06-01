Kidney Disease: किडनी खराब होण्यापूर्वी शरीर देतं ‘हे’ संकेत; दुर्लक्ष केल्यास वाढू शकतो धोका

डॉक्टरांच्या मते, काही विशिष्ट लोकांना किडनीच्या आजाराचा धोका जास्त असतो. यामध्ये मधुमेह असलेले, उच्च रक्तदाब असलेले, ज्यांच्या कुटुंबात किडनीच्या आजाराचा इतिहास आहे, लठ्ठ व्यक्ती, धूम्रपान करणारे, हृदयरुग्ण आणि ६० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्तींचा समावेश होतो. त्यामुळे, या व्यक्तींना नियमितपणे किडनीची तपासणी करण्याचा सल्ला दिला जातो.
किडनी व्यवस्थित काम करत नसल्यास शरीरात विषारी पदार्थ साचू लागतात. त्यामुळे थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो.
लघवीचे प्रमाण कमी-जास्त होणे, वारंवार लघवी लागणे किंवा लघवीत फेस दिसणे ही किडनी खराब होण्याची लक्षणे असू शकतात.
किडनी योग्य प्रकारे काम न केल्यास शरीरात पाणी साचते. त्यामुळे हात, पाय आणि चेहऱ्यावर सूज दिसू शकते.
किडनीच्या समस्येमुळे मळमळ, उलट्या आणि भूक न लागणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, शरीरात अशा प्रकारची लक्षणे दिसत असल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
शरीरातील मिनरल्सचे संतुलन बिघडल्यामुळे त्वचा कोरडी होते तसेच खाज येणे, रॅशेज येणे अशा समस्या जाणवतात.
