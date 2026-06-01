Kidney Disease: किडनी खराब होण्यापूर्वी शरीर देतं 'हे' संकेत; दुर्लक्ष केल्यास वाढू शकतो धोका

Updated On: Jun 01, 2026 | 08:37 PM IST
Kidney Disease Symptoms: किडनी खराब जाल्यास शरीरात कोणती लक्षणे दिसतात, तसेच किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी काय करावे, जाणून घ्या.

  • किडनी खराब होण्यापूर्वी दिसतात ही लक्षणे
  • दुर्लक्ष केल्यास वाढू शकतो धोका
  • किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी काय करावे?
आजकाल बदलती जीवनशैली, चुकीच्या खाण्याच्या सवयी आणि वाढता ताण यामुळे किडनीसंबंधित आजार झपाट्याने वाढताना दिसत आहेत. किडनी शरीरातील अत्यंत महत्त्वाचा अवयव मानला जातो. किडनी शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर टाकणे, रक्त शुद्ध ठेवणे आणि शरीरातील पाण्याचे संतुलन राखणे हे महत्त्वाचे काम करते. मात्र, अनेकदा किडनी खराब होण्याची सुरुवातीची लक्षणे स्पष्टपणे दिसून येत नाहीत. डॉक्टरांच्या मते, किडनी डॅमेजची लक्षणे सुरुवातीला अतिशय सामान्य वाटू शकतात. त्यामुळे लोक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, वेळेत उपचार न घेतल्यास ही समस्या गंभीर रूप धारण करू शकते. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कमी पाणी पिणे, जास्त प्रमाणात औषधांचे सेवन आणि अनियमित जीवनशैली यामुळे किडनीवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. किडनी खराब झाल्यास शरीरात कोणती लक्षणे दिसतात, जाणून घ्या.

कोणाला किडनीच्या आजाराचा धोका जास्त?

डॉक्टरांच्या मते, काही विशिष्ट लोकांना किडनीच्या आजाराचा धोका जास्त असतो. यामध्ये मधुमेह असलेले, उच्च रक्तदाब असलेले, ज्यांच्या कुटुंबात किडनीच्या आजाराचा इतिहास आहे, लठ्ठ व्यक्ती, धूम्रपान करणारे, हृदयरुग्ण आणि ६० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्तींचा समावेश होतो. त्यामुळे, या व्यक्तींना नियमितपणे किडनीची तपासणी करण्याचा सल्ला दिला जातो.

सतत थकवा जाणवणे

किडनी व्यवस्थित काम करत नसल्यास शरीरात विषारी पदार्थ साचू लागतात. त्यामुळे थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो.

लघवीमध्ये बदल

लघवीचे प्रमाण कमी-जास्त होणे, वारंवार लघवी लागणे किंवा लघवीत फेस दिसणे ही किडनी खराब होण्याची लक्षणे असू शकतात.

शरीरावर सूज येणे

किडनी योग्य प्रकारे काम न केल्यास शरीरात पाणी साचते. त्यामुळे हात, पाय आणि चेहऱ्यावर सूज दिसू शकते.

भूक कमी होणे

किडनीच्या समस्येमुळे मळमळ, उलट्या आणि भूक न लागणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, शरीरात अशा प्रकारची लक्षणे दिसत असल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

त्वचा कोरडी पडणे

शरीरातील मिनरल्सचे संतुलन बिघडल्यामुळे त्वचा कोरडी होते तसेच खाज येणे, रॅशेज येणे अशा समस्या जाणवतात.

किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी काय करावे?

  • दररोज पुरेसे पाणी प्या.
  • रक्तदाब आणि शुगर नियंत्रणात ठेवा.
  • जंक फूड आणि जास्त मीठ खाणे टाळा.
  • नियमित व्यायाम करा.
  • डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषधांचे सेवन करू नका.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: Jun 01, 2026 | 08:37 PM

