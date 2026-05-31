Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

धुळे दौऱ्यावर असताना दादा भुसे यांनी मनोज तरंगे पाटील यांच्या मागण्या रास्त असल्याचे सांगत सरकार त्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही दिली. तसेच त्यांनी जरांगेंना आंदोलन आणि उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले. याचवेळी शालेय गणवेशाबाबतही त्यांनी मोठी माहिती दिली. विद्यार्थ्यांना 100% पॉलिस्टर गणवेश देऊ नयेत, दर्जेदार आणि त्वचेला सुरक्षित कापडाचे गणवेश देण्यात यावेत, अन्यथा कारवाई होणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. .
