”तर मी वैभव सुर्यवंशीला ‘या’ चित्रपटासाठी कास्ट केलं असतं…”, प्रसिद्ध दिग्दर्शकांनी सांगितली मनातली इच्छा

पद्मभूषण पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक शेखर कपूर सध्या त्यांच्या ‘मासूम’ या आयकॉनिक चित्रपटाच्या सिक्वेलच्या तयारीत व्यस्त आहेत. दरम्यान, क्रिकेटच्या मैदानावर आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांना चकित करणाऱ्या किशोरवयीन सनसनाटी वैभव सूर्यवंशीच्या निरागसतेने शेखर कपूर यांचे मन जिंकले आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर वैभवची प्रशंसा करणारे एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे.
शेखर कपूर यांना वाटते की, जर वैभव क्रिकेट विश्वात इतकी खळबळ माजवत नसता, तर त्यांनी आपल्या आगामी ‘मासूम’ या चित्रपटात त्याला एका महत्त्वाच्या भूमिकेसाठी नक्कीच विचारात घेतले असते.
सोशल मीडियावर केली पोस्ट
शेखर कपूर यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वैभव सूर्यवंशीचा एक फोटो शेअर करून आपल्या भावना चाहत्यांपर्यंत पोहोचवल्या. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले, “जर सूर्यवंशी इतका महान क्रिकेटपटू नसता… तर मी त्याला माझ्या ‘मासूम’ चित्रपटात घेऊ शकलो असतो.” शेखर कपूर यांच्या या पोस्टने इंटरनेटवर लगेचच चर्चेचा विषय बनला.
त्या तरुण खेळाडूच्या चेहऱ्यावरील साधेपणा आणि निरागसतेने चित्रपट निर्माता इतका प्रभावित झाला की त्याला वाटले, जर क्रिकेटने वैभवला आधीच स्टार बनवले नसते, तर तो त्याच्या चित्रपटाच्या भावनिक आणि संवेदनशील जगासाठी एक योग्य निवड ठरला असता.
शेखर कपूर सध्या त्यांच्या १९८३ च्या क्लासिक ‘मासूम’ चित्रपटाचा सिक्वेल असलेल्या ‘मासूम: द न्यू जनरेशन’वर काम करत आहेत. हा चित्रपट प्रेक्षकांसमोर ओळख, कुटुंब, मानवी नातेसंबंध, प्रेम आणि स्थलांतर यांसारखे गहन विषय समकालीन संदर्भात सादर करेल. समकालीन कथानक असूनही, हा चित्रपट मूळ चित्रपटाचा भावनिक गाभा कायम ठेवेल, ज्याने अनेक दशकांपूर्वी लोकांना रडवले होते.
वृत्तानुसार, या चित्रपटात नसीरुद्दीन शाह, शबाना आझमी, मनोज बाजपेयी, नित्या मेनन आणि कावेरी कपूर यांच्यासह एक दमदार कलाकार वर्ग असणार आहे. हा चित्रपट सध्या प्री-प्रॉडक्शनमध्ये असून, या वर्षाच्या अखेरीस त्याचे चित्रीकरण सुरू होण्याची शक्यता आहे.
विक्रम मोडणारा वैभव सूर्यवंशी कोण आहे?
मूळचा बिहारचा असलेला तरुण डावखुरा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी, भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात आश्वासक आणि चर्चेत असलेल्या खेळाडूंपैकी एक बनला आहे. राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना, वैभवने आयपीएल २०२५ मध्ये स्पर्धेच्या इतिहासात शतक झळकावणारा सर्वात तरुण फलंदाज बनून इतिहास रचला.