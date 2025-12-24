Tata Motors चा नाद नाही करायचा! ‘या’ कारमध्ये मिळेल Range-Rover मधील फीचर्स अन् 500 किमीपेक्षा जास्त रेंज

टाटा मोटर्सने भारतात Tata Avinya लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. ही कंपनीची एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार असेल जी 2026 मध्ये लाँच होऊ शकते. कंपनीने 2025 च्या ऑटो एक्स्पोमध्ये याचे कॉन्सेप्ट मॉडेल सादर केले, जे सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले. कंपनीने लाँच टाइमलाइन जाहीर केल्यानंतर, ती पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनली आहे. Tata Avinya मध्ये कोणते खास फीचर्स असू शकतात त्याबद्दल जाणून घेऊयात.
टाटा मोटर्सने 2030 पर्यंत भारतात 5 नवीन इलेक्ट्रिक कार लाँच करणार असल्याची पुष्टी केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून, कंपनी 2026 च्या अखेरीस Tata Avinya लाँच करण्याची योजना आखत आहे.
हे कंपनीच्या जनरल 3 ईव्ही आर्किटेक्चरवर बांधले जाईल, हे स्केटबोर्ड-शैलीचे प्लॅटफॉर्म आहे जे विशेषतः बॅटरी-इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी डिझाइन केलेले आहे. हे प्लॅटफॉर्म चांगले सॉफ्टवेअर इंटिग्रेशन, चार्जिंग आणि दीर्घ ड्रायव्हिंग रेंजला समर्थन देते. ते सुधारित कंपोनंट पॅकेजिंग आणि मजबूत स्ट्रक्चरल कार्यक्षमता देखील प्रदान करते. कंपनीने या प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्या सर्व आगामी ईव्ही तयार करण्याची योजना आखली आहे. त्याची ड्रायव्हिंग रेंज 500 किमी पेक्षा जास्त असू शकते.
कंपनी या कारच्या निर्मितीत केवळ तंत्रज्ञानावरच नाही, तर यूजर एक्सपीरियन्सवरही विशेष लक्ष देणार आहे. या इलेक्ट्रिक SUV मध्ये फ्लॅट फ्लोअर लेआउट देण्यात येण्याची शक्यता असून, त्यामुळे केबिनमध्ये अधिक मोकळी जागा मिळू शकते.
कारचे इंटीरियर मिनिमलिस्ट आणि लाउंज-स्टाईल असू शकते, जे प्रवाशांना आरामदायक अनुभव देण्यासोबतच प्रीमियम फीलही देईल. याशिवाय, Tata Avinya चे केबिन डिझाइन इतर इलेक्ट्रिक SUV पेक्षा वेगळे आणि युनिक असू शकते. या कारची ओळख सस्टेनेबल मटीरियल्स आणि क्लीन डिझाइनवर आधारित असण्याची शक्यता आहे.
Tata Avinya च्या किमतीबाबत कंपनीकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, या कारचा कॉन्सेप्ट मॉडेल आणि संभाव्य फीचर्स पाहता, याची किंमत 22 लाख रुपये ते 35 लाख रुपये दरम्यान असू शकते. एकूणच, Tata Avinya भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजारात एक नवीन आणि प्रीमियम पर्याय म्हणून उदयास येऊ शकते.