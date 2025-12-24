Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Tata Motors चा नाद नाही करायचा! ‘या’ कारमध्ये मिळेल Range-Rover मधील फीचर्स अन् 500 किमीपेक्षा जास्त रेंज

भारतीय ऑटो बाजारात टाटा मोटर्सचे नाव नेहमीच अव्वल स्थानावर असते. आता लवकरच कंपनी त्यांची नवीन EV आणण्याच्या तयारीत आहे. चला याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Dec 24, 2025 | 05:31 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • टाटा मोटर्स ही आघाडीची वाहन उत्पादक कंपनी
  • 2026 च्या अखेरीस Tata Avinya भारतात होणार लाँच
  • कारमध्ये असतील प्रीमियम फीचर्स
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. यामुळेच अनेक कार उत्पादक कंपन्या त्यांच्या इलेक्ट्रिक कारच्या उत्पादनावर सुद्धा विशेष लक्ष ठेवत असतात. 2025 मध्ये अनेक कंपन्यांनी इलेक्ट्रिक कार ऑफर केल्या आहेत. मात्र, त्यातही टाटा मोटर्सच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना दमदार मागणी मिळाली. आता येत्या 2026 मध्ये कंपनी एक दमदार इलेक्ट्रिक कार लाँच करण्याच्या तयारीत आहे.

टाटा मोटर्सने भारतात Tata Avinya लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. ही कंपनीची एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार असेल जी 2026 मध्ये लाँच होऊ शकते. कंपनीने 2025 च्या ऑटो एक्स्पोमध्ये याचे कॉन्सेप्ट मॉडेल सादर केले, जे सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले. कंपनीने लाँच टाइमलाइन जाहीर केल्यानंतर, ती पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनली आहे. Tata Avinya मध्ये कोणते खास फीचर्स असू शकतात त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

हेल्मेट घालणं आता ओझं वाटणार नाही! ‘या’ ५ सोप्या पद्धतींनी मिळेल पूर्ण आराम आणि १००% सुरक्षा

टाटा अविन्या कधी होऊ शकते लाँच?

टाटा मोटर्सने 2030 पर्यंत भारतात 5 नवीन इलेक्ट्रिक कार लाँच करणार असल्याची पुष्टी केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून, कंपनी 2026 च्या अखेरीस Tata Avinya लाँच करण्याची योजना आखत आहे.

Tata Avinya चा प्लॅटफार्म

हे कंपनीच्या जनरल 3 ईव्ही आर्किटेक्चरवर बांधले जाईल, हे स्केटबोर्ड-शैलीचे प्लॅटफॉर्म आहे जे विशेषतः बॅटरी-इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी डिझाइन केलेले आहे. हे प्लॅटफॉर्म चांगले सॉफ्टवेअर इंटिग्रेशन, चार्जिंग आणि दीर्घ ड्रायव्हिंग रेंजला समर्थन देते. ते सुधारित कंपोनंट पॅकेजिंग आणि मजबूत स्ट्रक्चरल कार्यक्षमता देखील प्रदान करते. कंपनीने या प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्या सर्व आगामी ईव्ही तयार करण्याची योजना आखली आहे. त्याची ड्रायव्हिंग रेंज 500 किमी पेक्षा जास्त असू शकते.

Tata EV : स्वस्तात मस्त असणाऱ्या टाटा ईव्हीचा 2 लाख विक्रीचा टप्पा पार

फीचर्स

कंपनी या कारच्या निर्मितीत केवळ तंत्रज्ञानावरच नाही, तर यूजर एक्सपीरियन्सवरही विशेष लक्ष देणार आहे. या इलेक्ट्रिक SUV मध्ये फ्लॅट फ्लोअर लेआउट देण्यात येण्याची शक्यता असून, त्यामुळे केबिनमध्ये अधिक मोकळी जागा मिळू शकते.

कारचे इंटीरियर मिनिमलिस्ट आणि लाउंज-स्टाईल असू शकते, जे प्रवाशांना आरामदायक अनुभव देण्यासोबतच प्रीमियम फीलही देईल. याशिवाय, Tata Avinya चे केबिन डिझाइन इतर इलेक्ट्रिक SUV पेक्षा वेगळे आणि युनिक असू शकते. या कारची ओळख सस्टेनेबल मटीरियल्स आणि क्लीन डिझाइनवर आधारित असण्याची शक्यता आहे.

किती असू शकते किंमत?

Tata Avinya च्या किमतीबाबत कंपनीकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, या कारचा कॉन्सेप्ट मॉडेल आणि संभाव्य फीचर्स पाहता, याची किंमत 22 लाख रुपये ते 35 लाख रुपये दरम्यान असू शकते. एकूणच, Tata Avinya भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजारात एक नवीन आणि प्रीमियम पर्याय म्हणून उदयास येऊ शकते.

 

Published On: Dec 24, 2025 | 05:31 PM

