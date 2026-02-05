Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • The Womens Team Is On The Field In Support Of Team India For The T20 World Cup 2026

“आम्हाला खात्री आहे, तुम्हीच चॅम्पियन होणार…”, T20 World Cup 2026 साठी टीम इंडियाच्या समर्थनात महिला संघ मैदानात

भारतीय महिला संघाने २०२५ मध्ये आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला. महिला संघ आता या मेगा इव्हेंटसाठी पुरुष संघाचे हार्दिक अभिनंदन करत आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 05:54 PM
T20 World Cup 2026 साठी टीम इंडियाच्या समर्थनात महिला संघ मैदानात (Photo Credit- X)

T20 World Cup 2026 साठी टीम इंडियाच्या समर्थनात महिला संघ मैदानात (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • “आम्हाला खात्री आहे, तुम्हीच चॅम्पियन होणार…”
  • T20 वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाच्या समर्थनात महिला संघ मैदानात
T20 World Cup 2026: भारतीय पुरुष क्रिकेट संघ २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी तयारी करत असताना, महिला क्रिकेट संघाला सतत पाठिंबा आणि शुभेच्छा मिळत आहेत. भारतीय महिला संघाने २०२५ मध्ये आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला. महिला संघ आता या मेगा इव्हेंटसाठी पुरुष संघाचे हार्दिक अभिनंदन करत आहे. आगामी स्पर्धेत विजेतेपद राखण्यात टीम इंडियाला यश मिळावे अशी त्यांची इच्छा आहे. भारतीय पुरुष संघ गतविजेत्या म्हणून स्पर्धेत प्रवेश करतो. अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला हरवून त्यांनी २०२४ चा टी-२० विश्वचषक जिंकला. महिला खेळाडूंकडून मिळालेला हा उत्साहवर्धक संदेश भारतीय क्रिकेटमधील एकता आणि परस्पर समर्थन दर्शवितो.

कर्णधार हरमनप्रीत कौरने दिल्या शुभेच्छा

भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने सर्वप्रथम शुभेच्छा दिल्या. संघाच्या क्षमतेवर विश्वास व्यक्त करताना ती म्हणाली, “टी-२० विश्वचषकासाठी टीम इंडियाला शुभेच्छा. मनापासून खेळा, मजा करा आणि आपण सर्वांना माहित आहे की तुम्ही तो जिंकणार आहात. शुभेच्छा.”

प्रत्येकजण दुसऱ्या ट्रॉफीची वाट पाहत आहे…

संघाची उपकर्णधार आणि स्टार खेळाडू स्मृती मानधनानेही पुरुष संघाचे कौतुक केले. तिने सांगितले की टीम इंडिया शानदार दिसत आहे आणि सर्वांना आणखी एका ट्रॉफीची उत्सुकता आहे. तिने म्हटले, “भारतीय संघाला शुभेच्छा. संघ छान दिसत आहे, आम्ही सर्वजण दुसऱ्या चषकाची उत्सुकता बाळगत आहोत. पण कोणताही दबाव नाही आणि आशा आहे की आम्ही काही चांगले क्रिकेट खेळू.”

T20 World Cup 2026: ‘बांगलादेशी आमचे भाऊ आहेत…’, पाकिस्तानच्या कॅप्टनने Captain’s Day कार्यक्रमात तोडले अकलेचे तारे

दीप्ती शर्मानेही भारतीय संघाला दिल्या शुभेच्छा

एकदिवसीय विश्वचषकात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आणि मालिकावीर म्हणून निवड झालेल्या दीप्ती शर्माने भारतात होणाऱ्या स्पर्धेचे वर्णन विशेष केले. तिने सांगितले की हा विश्वचषक भारतात खेळला जाईल, ज्यामुळे तो आणखी भावनिक आणि खास होईल. अष्टपैलू खेळाडू म्हणाली, “शुभेच्छा, कप घरी आणा.”

यष्टीरक्षक-फलंदाज रिचा घोषनेही पुरुष संघाला शुभेच्छा दिल्या. तिने म्हटले, “पुरुषांच्या टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा.” भारतीय महिला संघाने २०२५ मध्ये पहिल्यांदाच महिला एकदिवसीय विश्वचषक जिंकून सर्व प्रकारच्या क्रिकेट प्रकारांमध्ये भारतीय क्रिकेटची भावना सातत्यपूर्ण असल्याचे दाखवून दिले.

भारत ७ फेब्रुवारी रोजी आपल्या मोहिमेची करणार सुरुवात

पुरुष संघ शनिवारी अमेरिकेविरुद्ध टी-२० विश्वचषक मोहिमेची सुरुवात करत असताना, महिला संघ १५ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याची तयारी करत आहे. या दौऱ्यात तीन टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने, त्यानंतर तीन एकदिवसीय सामने आणि एक कसोटी सामना असेल.

T20 World Cup : ‘ICCचे ऑफीस बॉम्बने उडवू’, टी २० विश्वचषक वादात ‘दहशतवादी’ एन्ट्री, पाकिस्तानी युट्यूबरने दिली थेट धमकी

Web Title: The womens team is on the field in support of team india for the t20 world cup 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 05:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T-20 World Cup 2026 : विश्वचषकापूर्वी कोच गौतम गंभीर सिद्धिविनायकाच्या चरणी! ब्लु आर्मीच्या विजयासाठी गणरायाला केली प्रार्थना  
1

T-20 World Cup 2026 : विश्वचषकापूर्वी कोच गौतम गंभीर सिद्धिविनायकाच्या चरणी! ब्लु आर्मीच्या विजयासाठी गणरायाला केली प्रार्थना  

T20 World Cup 2026: ‘बांगलादेशी आमचे भाऊ आहेत…’, पाकिस्तानच्या कॅप्टनने Captain’s Day कार्यक्रमात तोडले अकलेचे तारे
2

T20 World Cup 2026: ‘बांगलादेशी आमचे भाऊ आहेत…’, पाकिस्तानच्या कॅप्टनने Captain’s Day कार्यक्रमात तोडले अकलेचे तारे

T20 World Cup : ‘ICCचे ऑफीस बॉम्बने उडवू’, टी २० विश्वचषक वादात ‘दहशतवादी’ एन्ट्री, पाकिस्तानी युट्यूबरने दिली थेट धमकी
3

T20 World Cup : ‘ICCचे ऑफीस बॉम्बने उडवू’, टी २० विश्वचषक वादात ‘दहशतवादी’ एन्ट्री, पाकिस्तानी युट्यूबरने दिली थेट धमकी

टीम इंडियाची T20 World Cup मध्ये आतापर्यंत कशी राहिली कामगिरी? एका क्लिकवर वाचा संपूर्ण इतिहास
4

टीम इंडियाची T20 World Cup मध्ये आतापर्यंत कशी राहिली कामगिरी? एका क्लिकवर वाचा संपूर्ण इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“आम्हाला खात्री आहे, तुम्हीच चॅम्पियन होणार…”, T20 World Cup 2026 साठी टीम इंडियाच्या समर्थनात महिला संघ मैदानात

“आम्हाला खात्री आहे, तुम्हीच चॅम्पियन होणार…”, T20 World Cup 2026 साठी टीम इंडियाच्या समर्थनात महिला संघ मैदानात

Feb 05, 2026 | 05:54 PM
तुमच्या रोजच्या चालण्याने आरोग्य सुसाट धावेल! अर्धाच्यावर आजार होतील कमी, फक्त 20 मिनिटे…

तुमच्या रोजच्या चालण्याने आरोग्य सुसाट धावेल! अर्धाच्यावर आजार होतील कमी, फक्त 20 मिनिटे…

Feb 05, 2026 | 05:52 PM
Share Market Closed: तीन दिवसांच्या तेजीनंतर शेअर बाजार घसरला; संरक्षण शेअर्सचा बसला फटका

Share Market Closed: तीन दिवसांच्या तेजीनंतर शेअर बाजार घसरला; संरक्षण शेअर्सचा बसला फटका

Feb 05, 2026 | 05:44 PM
Nanded News: विवाहाच्या काही तास अगोदर नवरदेवाने काढला पळ; किनवट तालुक्यात कुटुंबसंस्थेची चिंताजनक स्थिती

Nanded News: विवाहाच्या काही तास अगोदर नवरदेवाने काढला पळ; किनवट तालुक्यात कुटुंबसंस्थेची चिंताजनक स्थिती

Feb 05, 2026 | 05:42 PM
“विरोधी पक्षनेते हे वयस्कर…”; राज्यसभेत PM Narendra Modi यांचा ‘या’ नेत्याला जोरदार टोला

“विरोधी पक्षनेते हे वयस्कर…”; राज्यसभेत PM Narendra Modi यांचा ‘या’ नेत्याला जोरदार टोला

Feb 05, 2026 | 05:37 PM
Nanded News : नांदेडमध्ये कला महोत्सव ठरला फ्लॉप! रिकाम्या खुर्च्यांसमोर लोककलेचा अपमान

Nanded News : नांदेडमध्ये कला महोत्सव ठरला फ्लॉप! रिकाम्या खुर्च्यांसमोर लोककलेचा अपमान

Feb 05, 2026 | 05:32 PM
AM/NS इंडियाचा ऐतिहासिक टप्पा! ‘मिनिस्ट्री ऑफ स्टील’कडून ‘ग्रीन स्टील सर्टिफिकेशन’ मिळवणारी पहिली कंपनी

AM/NS इंडियाचा ऐतिहासिक टप्पा! ‘मिनिस्ट्री ऑफ स्टील’कडून ‘ग्रीन स्टील सर्टिफिकेशन’ मिळवणारी पहिली कंपनी

Feb 05, 2026 | 05:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Feb 05, 2026 | 03:46 PM
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM