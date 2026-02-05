“आम्हाला खात्री आहे, तुम्हीच चॅम्पियन होणार…”, T20 World Cup 2026 साठी टीम इंडियाच्या समर्थनात महिला संघ मैदानात

भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने सर्वप्रथम शुभेच्छा दिल्या. संघाच्या क्षमतेवर विश्वास व्यक्त करताना ती म्हणाली, “टी-२० विश्वचषकासाठी टीम इंडियाला शुभेच्छा. मनापासून खेळा, मजा करा आणि आपण सर्वांना माहित आहे की तुम्ही तो जिंकणार आहात. शुभेच्छा.”
संघाची उपकर्णधार आणि स्टार खेळाडू स्मृती मानधनानेही पुरुष संघाचे कौतुक केले. तिने सांगितले की टीम इंडिया शानदार दिसत आहे आणि सर्वांना आणखी एका ट्रॉफीची उत्सुकता आहे. तिने म्हटले, “भारतीय संघाला शुभेच्छा. संघ छान दिसत आहे, आम्ही सर्वजण दुसऱ्या चषकाची उत्सुकता बाळगत आहोत. पण कोणताही दबाव नाही आणि आशा आहे की आम्ही काही चांगले क्रिकेट खेळू.”
एकदिवसीय विश्वचषकात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आणि मालिकावीर म्हणून निवड झालेल्या दीप्ती शर्माने भारतात होणाऱ्या स्पर्धेचे वर्णन विशेष केले. तिने सांगितले की हा विश्वचषक भारतात खेळला जाईल, ज्यामुळे तो आणखी भावनिक आणि खास होईल. अष्टपैलू खेळाडू म्हणाली, “शुभेच्छा, कप घरी आणा.”
यष्टीरक्षक-फलंदाज रिचा घोषनेही पुरुष संघाला शुभेच्छा दिल्या. तिने म्हटले, “पुरुषांच्या टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा.” भारतीय महिला संघाने २०२५ मध्ये पहिल्यांदाच महिला एकदिवसीय विश्वचषक जिंकून सर्व प्रकारच्या क्रिकेट प्रकारांमध्ये भारतीय क्रिकेटची भावना सातत्यपूर्ण असल्याचे दाखवून दिले.
पुरुष संघ शनिवारी अमेरिकेविरुद्ध टी-२० विश्वचषक मोहिमेची सुरुवात करत असताना, महिला संघ १५ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याची तयारी करत आहे. या दौऱ्यात तीन टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने, त्यानंतर तीन एकदिवसीय सामने आणि एक कसोटी सामना असेल.
