तुमच्या रोजच्या चालण्याने आरोग्य सुसाट धावेल! अर्धाच्यावर आजार होतील कमी, फक्त 20 मिनिटे…

दररोज 20 मिनिटे चालण्याचे फायदे
1. मानसिक आरोग्य सुधारतं
चालण्यामुळे शरीरात एंडोर्फिन (Endirphins) हे हार्मोन्स वाढतात. यामुळे मानसिक आरोग्य सुधारतं. त्याचबरोबर रोज 20 मिनिटे चालल्याने शारीरिक हलचाल देखील सुरळीत होते. पचनासंबंधिचे त्रास देखील सकाळी चालण्याच्या सवयीने दूर होतात.
2. हृदयाचं आरोग्य
शरीराची हालचाल न झाल्यास रक्ताभिसरणाचं कार्य मंदावतं. यामुळे शरीरात योग्यरित्या रक्तप्रवाह होत नाही. रोज फक्त 20 मिनिटे चालल्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते. रोज सकाळी चालण्याने हृदयविकाराचा धोका देखील कमी होतो.
3. श्वसनाचे आजार
रक्तातील ऑक्सिजनची पातळी कमी झाली की, श्वास घ्यायला त्रास होणं, धाप लागणं यासारख्य़ा समस्या निर्माण होतात. पण जर तुम्ही रोज सकाळी 20 मिनिटं चालताय तर हे श्वसनाचे आजार देखील होतात. सकाळच्या वेळी हवा शुद्ध असते त्यामुळे शरीराला मुबलक प्रमाणात ऑक्सिजन मिळतो.
4. वजन नियंत्रित
सकाळी चालण्याच्य़ा सवयीमुळे शरीरात पाणी भरपूर जातं त्याचबरोबर शरीराच्या होणाऱ्या हालचालीमुळे फॅट्स बर्न होतात. त्यामुळे अतिरिक्त वजन वाढत असेल तर सकाळी चालणं तुमच्यासाठी फायदेशीर आहे.
5.स्नायूंना बळकटी
ऑफिसमध्ये डेस्कवर काम करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त पाठीचं दुखणं किंवा मणक्याचा त्रास होतो. या माणसांनी पाठीचा त्रास कमी करण्यासाठी रोज चालणं फायदेशीर ठरतं.