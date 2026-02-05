Political News : परभणीमध्ये राजकीय हालचालींना वेग! महापौरपदासाठी १४ अर्ज दाखल तर उप-महापौरपदासाठी ७ अर्ज

Political News : परभणी : परभणी शहर आणि महानगरपालिकेच्या महापौर उपमहापौर पदासाठी राजकीय हालचालींना वेग आला असून नामनिर्देशपत्र दाखल करण्याच्या मुदतीत महापौरपदासाठी २४ तर उपमहापौर पदासाठी ७ उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्र दाखल केले आहेत. येथील बी. रघुनाथ सभागृहात १२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता महापौर आणि उपमहापौर निवडीसाठी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महापौर व उपमहापौर पदासाठी ३० जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी दरम्यान नामनिर्देशनपत्र वितरित करण्यात आले. या मुदत्तीत २२ उमेदवारांना ५० नामनिर्देशनपत्रांचे वितरण करण्यात आले. तर मंगळवारी (दि. ३) सकाळी दहा ते सायंकाळी पावणेसहा या वेळेत महापौर पदासाठी विविध पक्षांच्या उमेदवाराकडून १४ आणि उपमहापौर पदासाठी विविध पक्षांच्या उमेदवारांकडून ७ नामनिर्देशनपत्र महापालिकेचे नगरसचिव विकास रत्नपारखे यांच्या कार्यालयात दाखल करण्यात आले आहेत, आता महापौर आणि उपमहापौर निवडीच्या विशेष बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
निवडीची ही विशेष बैठक १२ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी व पिठासीन अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेत होणार आहे. याच विशेष बैठकीत प्राप्त उपमहापौर व महापौर पदाच्या नामनिर्देशनपत्रांची छाननी करण्यात येणार आहे. छाननीअंती पात्र उमेदवारांची नावे पिठासीन अधिकारी जाहीर करतील. त्यानंतर पिठासीन अधिकारी यांना १५ मिनिटे आगाऊ लेखी सूचना देऊन उमेदवाराना नामनिर्देशनपत्र मागे घेता येणार आहेत. बैठकीत अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची नावे वर्णानुक्रमे घोषित करण्यात येतील, या विशेष बैठकीत हात उंचावून मतांची नोंद घेतली जाणार आहे.
महापौरपद सर्वसाधारण प्रवर्गास आरक्षित
महानगरपालिकेचे महापौरपद खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. परभणी महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक नुकतीच पार पडली. अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या या निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष २५ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला. तर काँग्रेस -१२, भारतीय जनता पक्ष १२, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ११, स्थानिक आघाडी जनसुराज्यशक्ती ३, यशवंत सेना -१ आणि अपक्ष १ असे पक्षीय बलाबल आहे. काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने निवडणूकपूर्व आघाडी केली होती. निवडणूक निकालात या आघाडीच्या आघाडीच्या एकूण ३७जागा निवडून आल्या आहेत. ६५ सदस्यीय सभागृहात ३३ हा बहुमताचा जादुई आकडा आहे.
उपहापौरपदाचे उमेदवार
नाझिमा बेगम, प्रभाग ६, राष्ट्रवादी काँग्रेस, विश्वजीत बुधवंत, प्रभाग ४ क, भाजप, श्याम खोने, प्रभाग १६ शिवसेना उबाठा, तिरुमला खिल्लारे, प्रभाग १व, भाजप, भगवान वाघमारे, प्रभाग ९अ, कसीस, गणेश देशमुख, प्रभाग १ ड, काँग्रेस, गुलमीर खान, प्रभाग ७क, काँग्रेस.
महापौरपदाचे उमेदवार
सय्यद समी उर्फ माजुलाला, प्रभाग ८ ड शिवसेना उबाठा, सय्यद इकबाल सय्यद खाजा, प्रभाग ८क, शिवसेना उबाता श्याम खोबे, प्रभाग १६ क. शिवसेना उबाठा, शरफुद्दीन सिद्दिकी, प्रभाग ३अ, शिवसेना उबाठा, दिलीपसिंह ठाकुर, प्रभाग ९ड, शिवसेना उभाठा, डॉ. केदार खटींग, प्रभाग १५ इ. भाजप, प्रतिभा सरोदे, प्रभाग ४ अ. शिवसेना उबाटा, मीना वरपूडकर प्रभाग ५ क, भाजए, अर्जुन सामाले प्रभाग १० क. राष्ट्रवादी काँग्रेस, तिरुमला खिल्लारे, प्रभाग १ ३, भाजप, रितेश झांबड जैन, प्रभाग ५ड, भाजए, भगवान वाघमारे, प्रभाग ९ अ. काँग्रेस, गणेश देशमुख, प्रभाग १ ड, काँग्रेस, गुलमीर खान, प्रभाग ७ क, काँग्रेस.