Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Share Market Closed: तीन दिवसांच्या तेजीनंतर शेअर बाजार घसरला; संरक्षण शेअर्सचा बसला फटका

गुरुवारी ५ फेब्रुवारीला भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाले. दिवसाचा शेवट सेन्सेक्स ०.६० टक्क्यांनी घसरून ८३,३१३.९३ वर बंद झाला आणि निफ्टी ०.५२ टक्क्यांनी घसरून २५,६४२.८० वर बंद झाला. यासंबधित सविस्तर बातमीत वाचा.

Updated On: Feb 05, 2026 | 05:44 PM
Share Market Closed: तीन दिवसांच्या तेजीनंतर शेअर बाजार घसरला; संरक्षण शेअर्सचा बसला फटका

Share Market Closed: तीन दिवसांच्या तेजीनंतर शेअर बाजार घसरला; संरक्षण शेअर्सचा बसला फटका (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • आज भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद
  • सेन्सेक्स ५०३ अंकांनी घसरला
  • बाजारात मिडकॅप-स्मॉलकॅपमध्ये दबाव
 

Share Market Closed: गुरुवारी ५ फेब्रुवारीला भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाले. आजच्या दिवसाचा शेवट सेन्सेक्स ५०३.७६ अंकांनी म्हणजेच ०.६० टक्क्यांनी घसरून ८३,३१३.९३ वर बंद झाला आणि निफ्टी १३३.२० अंकांनी म्हणजेच ०.५२ टक्क्यांनी घसरून २५,६४२.८० वर बंद झाला. संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्स घसरणीत आघाडीवर होते, ज्यामध्ये एचएएल ४.३१ टक्के, डेटा पॅटर्न ३.६३ टक्के आणि सायंट डीएलएम ३.३४ टक्के घसरले. बाजारात निर्देशांकांमध्ये, निफ्टी इंडिया डिफेन्स २.१० टक्के, निफ्टी मेटल १.०२ टक्के, निफ्टी कंझ्युमर ड्युरेबल्स ०.८२ टक्के, निफ्टी इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग ०.५९ टक्के आणि निफ्टी कंझम्पशन ०.५९ टक्के घसरले. निफ्टी पीएसयू बँक ०.३८ टक्के आणि निफ्टी हेल्थकेअर ०.१४ टक्के वाढले.

India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डीलवरून शेतकऱ्यांचा संताप; अमेरिकन कृषी उत्पादने येणार भारतात?

आज बाजारातील मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकही लाल रंगात बंद झाले. निफ्टी मिडकॅप १०० निर्देशांक १६६.५० अंकांनी म्हणजेच ०.२८ टक्क्यांनी घसरून ५९,५१७.१० वर बंद झाला आणि निफ्टी स्मॉलकॅप १०० निर्देशांक २२१.२० अंकांनी म्हणजेच १.२० टक्क्यांनी घसरून १६,९८३.९० वर बंद झाला. व्यापक बाजारातही कमकुवतपणा दिसून आला. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) मध्ये १,७३७ शेअर्स हिरव्या रंगात बंद झाले; २,४४७ शेअर्स लाल रंगात बंद झाले आणि १५८ शेअर्समध्ये कोणताही बदल झाला नाही. दरम्यान, भारतीय रुपयाची अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत वाढ झाली. जी सकारात्मक बाब आहे.

डॉलरच्या तुलनेत रुपया ०.२० पैसे म्हणजेच ०.२२ टक्क्यांनी वाढून ९०.३० वर पोहोचला आहे. डॉलर कमकुवत झाल्यामुळे आणि वस्तूंच्या किमतीत घट झाल्यामुळे हे घडले. याव्यतिरिक्त, अमेरिका-भारत व्यापार करारामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यात वाढ होत आहे. तसेच, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची भविष्यातील हालचाल शुक्रवारी जाहीर होणाऱ्या आरबीआयच्या चलनविषयक धोरणावर देखील अवलंबून असेल. असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

AM/NS इंडियाचा ऐतिहासिक टप्पा! ‘मिनिस्ट्री ऑफ स्टील’कडून ‘ग्रीन स्टील सर्टिफिकेशन’ मिळवणारी पहिली कंपनी

सोने दिवसाच्या किमतीवरून सुमारे ७,००० रुपयांनी घसरून १,५३,००० रुपयांवर बंद झाले, तर चांदी दिवसाच्या किमतीवरून सुमारे २६,००० रुपयांनी घसरून २,६८,८५० रुपयांवर बंद झाली. तथापि, जागतिक बाजारात सोने जवळजवळ १०० डॉलर्सने वाढले, तर चांदी ७ टक्क्यांनी वाढली आहे.

Web Title: Indian stock market today ends lower defence stocks drag indices

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 05:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Today Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या किमतींची घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर 
1

Today Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या किमतींची घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर 

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीची घसरणीसह सुरुवात; बाजारातील अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदार सावध
2

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीची घसरणीसह सुरुवात; बाजारातील अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदार सावध

Share Market Closed: बाजाराच्या शेवटी सेन्सेक्स-निफ्टीत वाढ; पण IT शेअर्समध्ये मोठी पडझड`
3

Share Market Closed: बाजाराच्या शेवटी सेन्सेक्स-निफ्टीत वाढ; पण IT शेअर्समध्ये मोठी पडझड`

Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचं लक्ष
4

Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचं लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Share Market Closed: तीन दिवसांच्या तेजीनंतर शेअर बाजार घसरला; संरक्षण शेअर्सचा बसला फटका

Share Market Closed: तीन दिवसांच्या तेजीनंतर शेअर बाजार घसरला; संरक्षण शेअर्सचा बसला फटका

Feb 05, 2026 | 05:44 PM
Nanded News: विवाहाच्या काही तास अगोदर नवरदेवाने काढला पळ; किनवट तालुक्यात कुटुंबसंस्थेची चिंताजनक स्थिती

Nanded News: विवाहाच्या काही तास अगोदर नवरदेवाने काढला पळ; किनवट तालुक्यात कुटुंबसंस्थेची चिंताजनक स्थिती

Feb 05, 2026 | 05:42 PM
“विरोधी पक्षनेते हे वयस्कर…”; राज्यसभेत PM Narendra Modi यांचा ‘या’ नेत्याला जोरदार टोला

“विरोधी पक्षनेते हे वयस्कर…”; राज्यसभेत PM Narendra Modi यांचा ‘या’ नेत्याला जोरदार टोला

Feb 05, 2026 | 05:37 PM
Nanded News : नांदेडमध्ये कला महोत्सव ठरला फ्लॉप! रिकाम्या खुर्च्यांसमोर लोककलेचा अपमान

Nanded News : नांदेडमध्ये कला महोत्सव ठरला फ्लॉप! रिकाम्या खुर्च्यांसमोर लोककलेचा अपमान

Feb 05, 2026 | 05:32 PM
AM/NS इंडियाचा ऐतिहासिक टप्पा! ‘मिनिस्ट्री ऑफ स्टील’कडून ‘ग्रीन स्टील सर्टिफिकेशन’ मिळवणारी पहिली कंपनी

AM/NS इंडियाचा ऐतिहासिक टप्पा! ‘मिनिस्ट्री ऑफ स्टील’कडून ‘ग्रीन स्टील सर्टिफिकेशन’ मिळवणारी पहिली कंपनी

Feb 05, 2026 | 05:25 PM
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डीलवरून शेतकऱ्यांचा संताप; अमेरिकन कृषी उत्पादने येणार भारतात?

India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डीलवरून शेतकऱ्यांचा संताप; अमेरिकन कृषी उत्पादने येणार भारतात?

Feb 05, 2026 | 05:22 PM
Meghalaya News : मेघालयात दुर्दैवी दुर्घटना, कोळसा खाणीत भीषण स्फोट, १० कामगारांचा मृत्यू

Meghalaya News : मेघालयात दुर्दैवी दुर्घटना, कोळसा खाणीत भीषण स्फोट, १० कामगारांचा मृत्यू

Feb 05, 2026 | 05:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Feb 05, 2026 | 03:46 PM
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM