Share Market Closed: तीन दिवसांच्या तेजीनंतर शेअर बाजार घसरला; संरक्षण शेअर्सचा बसला फटका

Share Market Closed: गुरुवारी ५ फेब्रुवारीला भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाले. आजच्या दिवसाचा शेवट सेन्सेक्स ५०३.७६ अंकांनी म्हणजेच ०.६० टक्क्यांनी घसरून ८३,३१३.९३ वर बंद झाला आणि निफ्टी १३३.२० अंकांनी म्हणजेच ०.५२ टक्क्यांनी घसरून २५,६४२.८० वर बंद झाला. संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्स घसरणीत आघाडीवर होते, ज्यामध्ये एचएएल ४.३१ टक्के, डेटा पॅटर्न ३.६३ टक्के आणि सायंट डीएलएम ३.३४ टक्के घसरले. बाजारात निर्देशांकांमध्ये, निफ्टी इंडिया डिफेन्स २.१० टक्के, निफ्टी मेटल १.०२ टक्के, निफ्टी कंझ्युमर ड्युरेबल्स ०.८२ टक्के, निफ्टी इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग ०.५९ टक्के आणि निफ्टी कंझम्पशन ०.५९ टक्के घसरले. निफ्टी पीएसयू बँक ०.३८ टक्के आणि निफ्टी हेल्थकेअर ०.१४ टक्के वाढले.
आज बाजारातील मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकही लाल रंगात बंद झाले. निफ्टी मिडकॅप १०० निर्देशांक १६६.५० अंकांनी म्हणजेच ०.२८ टक्क्यांनी घसरून ५९,५१७.१० वर बंद झाला आणि निफ्टी स्मॉलकॅप १०० निर्देशांक २२१.२० अंकांनी म्हणजेच १.२० टक्क्यांनी घसरून १६,९८३.९० वर बंद झाला. व्यापक बाजारातही कमकुवतपणा दिसून आला. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) मध्ये १,७३७ शेअर्स हिरव्या रंगात बंद झाले; २,४४७ शेअर्स लाल रंगात बंद झाले आणि १५८ शेअर्समध्ये कोणताही बदल झाला नाही. दरम्यान, भारतीय रुपयाची अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत वाढ झाली. जी सकारात्मक बाब आहे.
डॉलरच्या तुलनेत रुपया ०.२० पैसे म्हणजेच ०.२२ टक्क्यांनी वाढून ९०.३० वर पोहोचला आहे. डॉलर कमकुवत झाल्यामुळे आणि वस्तूंच्या किमतीत घट झाल्यामुळे हे घडले. याव्यतिरिक्त, अमेरिका-भारत व्यापार करारामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यात वाढ होत आहे. तसेच, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची भविष्यातील हालचाल शुक्रवारी जाहीर होणाऱ्या आरबीआयच्या चलनविषयक धोरणावर देखील अवलंबून असेल. असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
सोने दिवसाच्या किमतीवरून सुमारे ७,००० रुपयांनी घसरून १,५३,००० रुपयांवर बंद झाले, तर चांदी दिवसाच्या किमतीवरून सुमारे २६,००० रुपयांनी घसरून २,६८,८५० रुपयांवर बंद झाली. तथापि, जागतिक बाजारात सोने जवळजवळ १०० डॉलर्सने वाढले, तर चांदी ७ टक्क्यांनी वाढली आहे.