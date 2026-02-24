Electric Cars : 500 किमी रेंजसह जास्त जागा अन् कमी किंमत! ‘या’ आहेत भारतातील लक्झरी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार

7-Seater Electric Cars News in Marathi: भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक कारची लोकप्रियता सातत्याने वाढत आहे. एकामागून एक नवीन वाहने लाँच केली जात आहेत. अनेक कार लांब पल्ल्याची, आरामदायी केबिन आणि प्रीमियम फीचर्स देतात. जर तुम्ही मोठ्या कुटुंबासाठी इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, ही बातमी नक्की वाचून घ्या…
पहिली कार महिंद्रा XEV 9S आहे, जी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार आहे. ही कार प्रगत वैशिष्ट्यांसह आणि तीन बॅटरी पॅक पर्यायांसह येते, जी 679 किलोमीटरपर्यंतची दावा केलेली रेंज प्रदान करते. ट्रिपल पॅनोरॅमिक डिस्प्ले, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि व्हेंटिलेटेड सीट्स सारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. किंमत ₹19.95 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते.
दुसरी कार एमजी एम9 आहे. जी एक लक्झरी इलेक्ट्रिक एमपीव्ही आहे. यात 90 kWh बॅटरी पॅक आहे ज्याची दावा केलेली रेंज 548 किलोमीटरपर्यंत आहे. वैशिष्ट्यांमध्ये १६-वे अॅडजस्टेबल प्रेसिडेंशियल सीट्स, आठ मसाज मोड्स, पॉवर्ड ऑट्टोमन सीट्स, आर्मरेस्ट कंट्रोल स्क्रीन, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि स्लाइडिंग दरवाजे यांचा समावेश आहे. एक्स-शोरूम किंमत ₹७०.९० लाख आहे.
तिसरी कार किआ कॅरेन्स क्लॅव्हिस ईव्ही आहे, जी ७-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीव्ही आहे. ती स्टँडर्ड कॅरेन्समधील अनेक डिझाइन आणि फीचर घटकांना पुढे घेऊन जाते. यात ५१.४ किलोवॅट प्रति तास बॅटरी पॅक आहे, जो ४९० किलोमीटरचा दावा केलेला रेंज देतो. या किआ कारमध्ये व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्युअल पॅनोरॅमिक स्क्रीन, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग आणि लेदरेट अपहोल्स्ट्री सारखी वैशिष्ट्ये आहेत. या कारची एक्स-शोरूम किंमत ₹१७.७८ लाख आहे.
चौथी कार BYD eMax7 आहे. ही ७-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीव्ही आहे. ही कार या सेगमेंटमध्ये एक मजबूत पर्याय सादर करते. ती १२० किलोवॅट/१५० किलोवॅट पॉवर आणि ३१० एनएम टॉर्क जनरेट करते. या कारचा टॉप स्पीड अंदाजे १८० किमी/तास आहे.
पुढे मर्सिडीज-बेंझ EQB आहे, ही यादीतील सर्वात महागडी ७-सीटर इलेक्ट्रिक कार आहे. ही कार अंदाजे १९० एचपी पॉवर निर्माण करते, १६० किमी/तासचा टॉप स्पीड देते आणि ५३० किलोमीटरपर्यंतची रेंज देते असा दावा केला आहे. वैशिष्ट्यांमध्ये पॅनोरॅमिक स्लाइडिंग सनरूफ, ड्रायव्हर सीट मेमरी फंक्शन आणि प्रीमियम केबिन डिझाइन समाविष्ट आहे. या कारची एक्स-शोरूम किंमत ₹७२.२० लाख आहे.