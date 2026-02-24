Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Automobile »
  • India Most Luxurious 7 Seater Cars Mahindra Xev Mg M9 Kia Carens Clavis Byd News In Marathi

Electric Cars : 500 किमी रेंजसह जास्त जागा अन् कमी किंमत! ‘या’ आहेत भारतातील लक्झरी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार

7-Seater Electric Cars: जर तुम्ही मोठ्या कुटुंबासाठी इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, 500 किमी रेंजसह जास्त जागा असणाऱ्या कारची यादी पाहून घ्या...

Updated On: Feb 24, 2026 | 01:06 PM
(फोटो सौजन्य-Gemini)

(फोटो सौजन्य-Gemini)

Follow Us:
Follow Us:

7-Seater Electric Cars News in Marathi: भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक कारची लोकप्रियता सातत्याने वाढत आहे. एकामागून एक नवीन वाहने लाँच केली जात आहेत. अनेक कार लांब पल्ल्याची, आरामदायी केबिन आणि प्रीमियम फीचर्स देतात. जर तुम्ही मोठ्या कुटुंबासाठी इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, ही बातमी नक्की वाचून घ्या…

महिंद्रा XEV 9S

पहिली कार महिंद्रा XEV 9S आहे, जी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार आहे. ही कार प्रगत वैशिष्ट्यांसह आणि तीन बॅटरी पॅक पर्यायांसह येते, जी 679 किलोमीटरपर्यंतची दावा केलेली रेंज प्रदान करते. ट्रिपल पॅनोरॅमिक डिस्प्ले, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि व्हेंटिलेटेड सीट्स सारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. किंमत ₹19.95 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते.

Hyundai Creta N Line च्या बेस व्हेरिएंटसाठी किती असेल EMI? 3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि…

एमजी एम9

दुसरी कार एमजी एम9 आहे. जी एक लक्झरी इलेक्ट्रिक एमपीव्ही आहे. यात 90 kWh बॅटरी पॅक आहे ज्याची दावा केलेली रेंज 548 किलोमीटरपर्यंत आहे. वैशिष्ट्यांमध्ये १६-वे अॅडजस्टेबल प्रेसिडेंशियल सीट्स, आठ मसाज मोड्स, पॉवर्ड ऑट्टोमन सीट्स, आर्मरेस्ट कंट्रोल स्क्रीन, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि स्लाइडिंग दरवाजे यांचा समावेश आहे. एक्स-शोरूम किंमत ₹७०.९० लाख आहे.

किआ कॅरेन्स क्लॅव्हिस

तिसरी कार किआ कॅरेन्स क्लॅव्हिस ईव्ही आहे, जी ७-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीव्ही आहे. ती स्टँडर्ड कॅरेन्समधील अनेक डिझाइन आणि फीचर घटकांना पुढे घेऊन जाते. यात ५१.४ किलोवॅट प्रति तास बॅटरी पॅक आहे, जो ४९० किलोमीटरचा दावा केलेला रेंज देतो. या किआ कारमध्ये व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्युअल पॅनोरॅमिक स्क्रीन, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग आणि लेदरेट अपहोल्स्ट्री सारखी वैशिष्ट्ये आहेत. या कारची एक्स-शोरूम किंमत ₹१७.७८ लाख आहे.

BYD eMax7

चौथी कार BYD eMax7 आहे. ही ७-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीव्ही आहे. ही कार या सेगमेंटमध्ये एक मजबूत पर्याय सादर करते. ती १२० किलोवॅट/१५० किलोवॅट पॉवर आणि ३१० एनएम टॉर्क जनरेट करते. या कारचा टॉप स्पीड अंदाजे १८० किमी/तास आहे.

मर्सिडीज-बेंझ EQB

पुढे मर्सिडीज-बेंझ EQB आहे, ही यादीतील सर्वात महागडी ७-सीटर इलेक्ट्रिक कार आहे. ही कार अंदाजे १९० एचपी पॉवर निर्माण करते, १६० किमी/तासचा टॉप स्पीड देते आणि ५३० किलोमीटरपर्यंतची रेंज देते असा दावा केला आहे. वैशिष्ट्यांमध्ये पॅनोरॅमिक स्लाइडिंग सनरूफ, ड्रायव्हर सीट मेमरी फंक्शन आणि प्रीमियम केबिन डिझाइन समाविष्ट आहे. या कारची एक्स-शोरूम किंमत ₹७२.२० लाख आहे.

सेलिब्रेटींना भुरळ पाडणारी Mercedes G-Wagon ची किंमत किती? इंजिन आणि परफॉर्मन्स तर एकदम क्लासsss

Web Title: India most luxurious 7 seater cars mahindra xev mg m9 kia carens clavis byd news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 01:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताचे सुरक्षा कवच होणार अभेद्य! इस्रायलचे Iron Dome तंत्रज्ञान मायदेशात आणणार; पंतप्रधान मोदींचा मोठा प्लॅन
1

भारताचे सुरक्षा कवच होणार अभेद्य! इस्रायलचे Iron Dome तंत्रज्ञान मायदेशात आणणार; पंतप्रधान मोदींचा मोठा प्लॅन

Tejas Turbulence: ‘लढाऊ विमान कोसळले नाही’, तेजस अपघातावर HAL चे स्पष्टीकरण, काय म्हटलं?
2

Tejas Turbulence: ‘लढाऊ विमान कोसळले नाही’, तेजस अपघातावर HAL चे स्पष्टीकरण, काय म्हटलं?

गुन्हेगारांचा ‘गेम’ ओव्हर! ‘या’ राज्यात उभारली जाणार हाय-सिक्युरिटी जेल; ‘कालापाणी’सारखी मिळणार शिक्षा
3

गुन्हेगारांचा ‘गेम’ ओव्हर! ‘या’ राज्यात उभारली जाणार हाय-सिक्युरिटी जेल; ‘कालापाणी’सारखी मिळणार शिक्षा

सावधान! देशातील ३२ विद्यापीठे ‘बनावट’; UGC कडून यादी जाहीर, ‘या’ राज्यात सर्वाधिक फसवणूक
4

सावधान! देशातील ३२ विद्यापीठे ‘बनावट’; UGC कडून यादी जाहीर, ‘या’ राज्यात सर्वाधिक फसवणूक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Electric Cars : 500 किमी रेंजसह जास्त जागा अन् कमी किंमत! ‘या’ आहेत भारतातील लक्झरी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार

Electric Cars : 500 किमी रेंजसह जास्त जागा अन् कमी किंमत! ‘या’ आहेत भारतातील लक्झरी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार

Feb 24, 2026 | 01:06 PM
आतड्यांमध्ये कुजलेल्या घाणीमुळे पोटात अस्वस्थपणा जाणवतो? पोट स्वच्छ करण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर करा ‘हे’ काम

आतड्यांमध्ये कुजलेल्या घाणीमुळे पोटात अस्वस्थपणा जाणवतो? पोट स्वच्छ करण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर करा ‘हे’ काम

Feb 24, 2026 | 01:00 PM
Avimukteshwaranand Case: अविमुक्तेश्वरानंदांवर लैंगिक शोषणाच्या आरोपासाठी मला पैशांची ऑफर; ‘ रामाशंकर दीक्षित यांचा खुलासा

Avimukteshwaranand Case: अविमुक्तेश्वरानंदांवर लैंगिक शोषणाच्या आरोपासाठी मला पैशांची ऑफर; ‘ रामाशंकर दीक्षित यांचा खुलासा

Feb 24, 2026 | 12:50 PM
BJP state executive announced : BJP च्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक; कृष्णराज महाडिक, राजेश पांडेंकडे नवी जबाबदारी

BJP state executive announced : BJP च्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक; कृष्णराज महाडिक, राजेश पांडेंकडे नवी जबाबदारी

Feb 24, 2026 | 12:48 PM
Karjat News : राज्यमार्ग की घाणीचं साम्राज्य; रस्त्यावरुन वाहत आहेत सांडपाण्याचा लोट, प्रशासनाचा नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

Karjat News : राज्यमार्ग की घाणीचं साम्राज्य; रस्त्यावरुन वाहत आहेत सांडपाण्याचा लोट, प्रशासनाचा नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

Feb 24, 2026 | 12:46 PM
हवामान बदलाचा फटका: ताप, जुलाब-उलट्यांनी लहान मुले त्रस्त, पालकांना सतर्कतेचा इशारा

हवामान बदलाचा फटका: ताप, जुलाब-उलट्यांनी लहान मुले त्रस्त, पालकांना सतर्कतेचा इशारा

Feb 24, 2026 | 12:45 PM
Alpha : YRF ने Netflix ची 215 कोटींची ऑफर नाकारली; आलिया-शर्वरीचा चित्रपट थिएटरमध्ये होणार प्रदर्शित

Alpha : YRF ने Netflix ची 215 कोटींची ऑफर नाकारली; आलिया-शर्वरीचा चित्रपट थिएटरमध्ये होणार प्रदर्शित

Feb 24, 2026 | 12:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM