TVS Motor ची कामगिरी! ३३,२९६ युनिट्सची विक्री, जानेवारीमध्ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजारात केली कमाल

जानेवारी महिन्यात इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजारात TVS Motorने ३३,२९६ युनिट्सची विक्री करत अव्वल स्थान कायम राखले असून विक्रीत ३२ टक्के वाढ झाली आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 09:27 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

यंदाच्या वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजारात TVS Motorने आपले अव्वल स्थान कायम राखले आहे. जानेवारी महिन्यात कंपनीने ३३,२९६ इलेक्ट्रिक स्कूटरची विक्री केली असून, ही विक्री डिसेंबर महिन्याच्या तुलनेत सुमारे ३२ टक्क्यांनी अधिक आहे. TVS Motorच्या इलेक्ट्रिक पोर्टफोलिओमध्ये iQube हा लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर समाविष्ट असून, ग्राहकांकडून त्याला सातत्याने चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे.

वाहन चालवणे होईल अधिक स्वस्त, CNG च्या किमतीत होणार घट; खिशाला पडणार नाही भगदाड

वाहन पोर्टलवरील आकडेवारीच्या आधारे समोर आलेल्या मीडिया रिपोर्टनुसार, Bajaj Autoनेही इलेक्ट्रिक स्कूटर विक्रीत लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे. जानेवारी महिन्यात बजाज ऑटोने २४,२११ इलेक्ट्रिक स्कूटरची विक्री केली असून, ही विक्री सुमारे २८ टक्क्यांनी वाढली आहे. कंपनीला आपल्या Chetak इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या नव्या रेंजकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. जानेवारी महिन्यात बजाज ऑटोने Chetak C25 हे नवीन मॉडेल बाजारात दाखल केले आहे. या इलेक्ट्रिक स्कूटरची एक्स-शोरूम किंमत ९१,३९९ रुपये इतकी आहे.

Chetak C25 हा देशातील मेटॅलिक बॉडी असलेला एकमेव इलेक्ट्रिक स्कूटर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या स्कूटरमध्ये LED हेडलॅम्प, साइड पॅनलवर नवीन ग्राफिक्स देण्यात आले आहेत. तांत्रिक बाबींचा विचार करता, या स्कूटरमध्ये २.५ kWh क्षमतेची बॅटरी आणि २.२ kW ची इलेक्ट्रिक मोटर देण्यात आली आहे. एका पूर्ण चार्जमध्ये हा स्कूटर सुमारे ११३ किलोमीटरची रेंज देतो, असा दावा कंपनीकडून करण्यात आला आहे.

दरम्यान, जानेवारी महिन्यात Ather Energyने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजारात तिसरे स्थान पटकावले आहे. कंपनीने २०,७८६ युनिट्सची विक्री केली असून, विक्रीत २१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र, दुसरीकडे Ola Electricसाठी अडचणी कायम असल्याचे चित्र आहे. कंपनीची विक्री सुमारे २० टक्क्यांनी घटून ९,०२७ युनिट्सपर्यंत खाली आली आहे.

ग्राहकांकडून येणाऱ्या सर्व्हिसविषयक तक्रारी दूर करण्यासाठी ओला इलेक्ट्रिकने अलीकडेच ‘Hyperservice’ कार्यक्रम सुरू केला आहे. याशिवाय, कंपनीने S1 Pro+ मॉडेलसाठी 4680 Bharat Cell बॅटरी पॅक असलेल्या वाहनांची डिलिव्हरी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, या बॅटरी सेलचे उत्पादन देशातच करण्यात आले असून, स्वतःचे बॅटरी पॅक आणि सेल मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ठेवणारी ओला इलेक्ट्रिक ही भारताची पहिली कंपनी ठरली आहे.

जानेवारीत वाहन विक्रीत वाढ! ऑटोमोबाईल क्षेत्राची मोठी झेप, यंदाच्या वर्षी गेल्या वर्षीपेक्षा उत्तम कामगिरी

मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात ओला इलेक्ट्रिकला 4680 Bharat Cell बॅटरी पॅक असलेल्या Roadster X+ इलेक्ट्रिक मोटरसायकलसाठी सरकारकडून प्रमाणपत्रही मिळाले होते. सरकारी चाचणी संस्था International Centre of Automotive Technology (ICAT) कडून सेंट्रल मोटर व्हेईकल रूल्स अंतर्गत या वाहनाला मान्यता देण्यात आली आहे. एकूणच, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंटमध्ये स्पर्धा अधिक तीव्र होत असताना, ग्राहकांसाठी नव्या पर्यायांची संख्या झपाट्याने वाढताना दिसत आहे.

Published On: Feb 03, 2026 | 09:27 PM

TVS Motor ची कामगिरी! ३३,२९६ युनिट्सची विक्री, जानेवारीमध्ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजारात केली कमाल

