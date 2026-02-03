Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

जानेवारीत वाहन विक्रीत वाढ! ऑटोमोबाईल क्षेत्राची मोठी झेप, यंदाच्या वर्षी गेल्या वर्षीपेक्षा उत्तम कामगिरी

नवीन वर्ष २०२६ ची सुरुवात भारताच्या ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी सकारात्मक ठरली आहे. जानेवारी महिन्यात मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई आणि टोयोटा यांच्या विक्रीत चांगली वाढ नोंदवण्यात आली.

Updated On: Feb 03, 2026 | 03:04 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

नवीन वर्ष २०२६ ची सुरुवात भारताच्या ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी उत्साहवर्धक ठरली आहे. जानेवारी महिन्यात देशातील अनेक प्रमुख वाहन उत्पादक कंपन्यांच्या विक्रीत चांगली वाढ नोंदवण्यात आली आहे. मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा, हुंडई आणि टोयोटा यांसारख्या कंपन्यांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक वाहनांची विक्री केली आहे. महिंद्रा अँड महिंद्राने जानेवारी २०२६ मध्ये एकूण १,०४,३०९ वाहनांची विक्री केली आहे. ही विक्री गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे २४ टक्क्यांनी अधिक आहे. कंपनीच्या देशांतर्गत प्रवासी वाहन विक्रीतही वाढ झाली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये देशांतर्गत विक्री ६३,५१० युनिट्स झाली, तर जानेवारी २०२५ मध्ये ती ५०,६५९ युनिट्स होती. त्यामुळे महिंद्राच्या विक्रीत सुमारे २५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

Upcoming Cars: कार प्रेमींसाठी गुड न्यूज! परवडणारी किंमत अन् दमदार फीचर्स; ६ नवीन गाड्या फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणार लाँच

टोयोटा किर्लोस्कर मोटरनेही जानेवारीत चांगली कामगिरी केली आहे. कंपनीची एकूण विक्री १५ टक्क्यांनी वाढून ३३,८८० युनिट्सवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यात ही विक्री २९,३७१ युनिट्स होती. देशांतर्गत विक्रीत १७ टक्क्यांची वाढ होऊन ती ३०,६३० युनिट्स झाली आहे. टाटा मोटर्सच्या प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये कंपनीने ७१,०६६ युनिट्सची विक्री केली, तर जानेवारी २०२५ मध्ये ही विक्री ४८,३१६ युनिट्स होती. देशांतर्गत बाजारात, ईव्हीसह, प्रवासी वाहन विक्रीत ४६ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही टाटा मोटर्सच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्रीही यंदा वाढलेली दिसून येते.

हुंडई मोटर इंडियाची जानेवारी २०२६ मधील एकूण विक्री ७३,१३७ युनिट्स इतकी झाली आहे. ही विक्री गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ११.५ टक्क्यांनी जास्त आहे. देशांतर्गत बाजारात विक्रीत वाढ झाली असून निर्यातीतही सुधारणा झाली आहे. मारुती सुझुकी इंडियाने जानेवारी महिन्यात २,३६,९६३ वाहनांची विक्री केली आहे. ही विक्री गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२ टक्क्यांनी अधिक आहे. छोट्या कार्स, तसेच एसयूव्ही आणि एमपीव्ही वाहनांच्या विक्रीत वाढ झाली आहे. ग्रँड विटारा, एर्टिगा आणि एक्सएल६ सारख्या वाहनांना ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.

Formula One पुन्हा येणार भारतात, केंद्रीय मंत्र्यांनी सुरू केले प्रयत्न; कधी झाली होती पहिली Race

होंडा कार्स इंडियासाठी मात्र जानेवारी महिना निराशाजनक ठरला आहे. कंपनीच्या विक्रीत घट झाली असून जानेवारी २०२६ मध्ये एकूण ६,९४१ युनिट्सचीच विक्री झाली आहे. देशांतर्गत विक्रीसोबतच निर्यातीतही घट नोंदवण्यात आली आहे. एकूणच पाहता, जानेवारी २०२६ मध्ये बहुतांश वाहन उत्पादक कंपन्यांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. वाढती मागणी, नव्या मॉडेल्स आणि ईव्ही वाहनांकडे वाढता कल यामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी हे वर्ष सकारात्मक ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Vehicle sales rise in the january month

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 03:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Upcoming Cars: कार प्रेमींसाठी गुड न्यूज! परवडणारी किंमत अन् दमदार फीचर्स; ६ नवीन गाड्या फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणार लाँच
1

Upcoming Cars: कार प्रेमींसाठी गुड न्यूज! परवडणारी किंमत अन् दमदार फीचर्स; ६ नवीन गाड्या फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणार लाँच

परदेशात नवीन युनिट्स येईना अन् भारतात ग्राहकच मिळेना! Maruti Suzuki च्या ‘या’ कारची बातच न्यारी
2

परदेशात नवीन युनिट्स येईना अन् भारतात ग्राहकच मिळेना! Maruti Suzuki च्या ‘या’ कारची बातच न्यारी

भल्ले शाब्बास! ‘ही’ Made In India कार विदेशी पाहुण्यांनी घेती डोक्यावर! एक्स्पोर्टमध्ये तब्बल 260 टक्क्यांची वाढ
3

भल्ले शाब्बास! ‘ही’ Made In India कार विदेशी पाहुण्यांनी घेती डोक्यावर! एक्स्पोर्टमध्ये तब्बल 260 टक्क्यांची वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जानेवारीत वाहन विक्रीत वाढ! ऑटोमोबाईल क्षेत्राची मोठी झेप, यंदाच्या वर्षी गेल्या वर्षीपेक्षा उत्तम कामगिरी

जानेवारीत वाहन विक्रीत वाढ! ऑटोमोबाईल क्षेत्राची मोठी झेप, यंदाच्या वर्षी गेल्या वर्षीपेक्षा उत्तम कामगिरी

Feb 03, 2026 | 03:04 PM
ST Bus News: एसटी प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! महामंडळाच्या ताफ्यात येणार ८०० स्वमालकीच्या नव्या बसेस; प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात

ST Bus News: एसटी प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! महामंडळाच्या ताफ्यात येणार ८०० स्वमालकीच्या नव्या बसेस; प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात

Feb 03, 2026 | 03:03 PM
Raigad News : अजित पवार यांचा अस्थिकलश खोपोलीकडे रवाना; कार्यकर्त्यांना घेता येणार दर्शन

Raigad News : अजित पवार यांचा अस्थिकलश खोपोलीकडे रवाना; कार्यकर्त्यांना घेता येणार दर्शन

Feb 03, 2026 | 03:03 PM
HDFC Pension Update: अर्बन कंपनी–HDFC पेन्शन यांचे ऐतिहासिक पाऊल! NPC अंतर्गत नवी पेन्शन योजना होणार सुरू 

HDFC Pension Update: अर्बन कंपनी–HDFC पेन्शन यांचे ऐतिहासिक पाऊल! NPC अंतर्गत नवी पेन्शन योजना होणार सुरू 

Feb 03, 2026 | 03:02 PM
World Cancer Day 2026: लसीकरण आणि कर्करोग प्रतिबंध! प्रत्येक भारतीय कुटुंबाने जाणून घ्याला हव्यात ‘या’ महत्त्वाच्या गोष्टी

World Cancer Day 2026: लसीकरण आणि कर्करोग प्रतिबंध! प्रत्येक भारतीय कुटुंबाने जाणून घ्याला हव्यात ‘या’ महत्त्वाच्या गोष्टी

Feb 03, 2026 | 03:00 PM
आई कुठे काय करते फेम अभिनेत्रीचं ठरलं लग्न, अपूर्वाने सोशल मीडियावर दिली प्रेमाची कबुली, पाहा फोटो…

आई कुठे काय करते फेम अभिनेत्रीचं ठरलं लग्न, अपूर्वाने सोशल मीडियावर दिली प्रेमाची कबुली, पाहा फोटो…

Feb 03, 2026 | 02:56 PM
Surya Grahan 2026: वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण कधी? तारीख, सुतक काळाची वेळ नेमकी कधी, दिवसाच होणार काळोख

Surya Grahan 2026: वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण कधी? तारीख, सुतक काळाची वेळ नेमकी कधी, दिवसाच होणार काळोख

Feb 03, 2026 | 02:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM