जानेवारीत वाहन विक्रीत वाढ! ऑटोमोबाईल क्षेत्राची मोठी झेप, यंदाच्या वर्षी गेल्या वर्षीपेक्षा उत्तम कामगिरी

नवीन वर्ष २०२६ ची सुरुवात भारताच्या ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी उत्साहवर्धक ठरली आहे. जानेवारी महिन्यात देशातील अनेक प्रमुख वाहन उत्पादक कंपन्यांच्या विक्रीत चांगली वाढ नोंदवण्यात आली आहे. मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा, हुंडई आणि टोयोटा यांसारख्या कंपन्यांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक वाहनांची विक्री केली आहे. महिंद्रा अँड महिंद्राने जानेवारी २०२६ मध्ये एकूण १,०४,३०९ वाहनांची विक्री केली आहे. ही विक्री गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे २४ टक्क्यांनी अधिक आहे. कंपनीच्या देशांतर्गत प्रवासी वाहन विक्रीतही वाढ झाली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये देशांतर्गत विक्री ६३,५१० युनिट्स झाली, तर जानेवारी २०२५ मध्ये ती ५०,६५९ युनिट्स होती. त्यामुळे महिंद्राच्या विक्रीत सुमारे २५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
टोयोटा किर्लोस्कर मोटरनेही जानेवारीत चांगली कामगिरी केली आहे. कंपनीची एकूण विक्री १५ टक्क्यांनी वाढून ३३,८८० युनिट्सवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यात ही विक्री २९,३७१ युनिट्स होती. देशांतर्गत विक्रीत १७ टक्क्यांची वाढ होऊन ती ३०,६३० युनिट्स झाली आहे. टाटा मोटर्सच्या प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये कंपनीने ७१,०६६ युनिट्सची विक्री केली, तर जानेवारी २०२५ मध्ये ही विक्री ४८,३१६ युनिट्स होती. देशांतर्गत बाजारात, ईव्हीसह, प्रवासी वाहन विक्रीत ४६ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही टाटा मोटर्सच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्रीही यंदा वाढलेली दिसून येते.
हुंडई मोटर इंडियाची जानेवारी २०२६ मधील एकूण विक्री ७३,१३७ युनिट्स इतकी झाली आहे. ही विक्री गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ११.५ टक्क्यांनी जास्त आहे. देशांतर्गत बाजारात विक्रीत वाढ झाली असून निर्यातीतही सुधारणा झाली आहे. मारुती सुझुकी इंडियाने जानेवारी महिन्यात २,३६,९६३ वाहनांची विक्री केली आहे. ही विक्री गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२ टक्क्यांनी अधिक आहे. छोट्या कार्स, तसेच एसयूव्ही आणि एमपीव्ही वाहनांच्या विक्रीत वाढ झाली आहे. ग्रँड विटारा, एर्टिगा आणि एक्सएल६ सारख्या वाहनांना ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.
होंडा कार्स इंडियासाठी मात्र जानेवारी महिना निराशाजनक ठरला आहे. कंपनीच्या विक्रीत घट झाली असून जानेवारी २०२६ मध्ये एकूण ६,९४१ युनिट्सचीच विक्री झाली आहे. देशांतर्गत विक्रीसोबतच निर्यातीतही घट नोंदवण्यात आली आहे. एकूणच पाहता, जानेवारी २०२६ मध्ये बहुतांश वाहन उत्पादक कंपन्यांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. वाढती मागणी, नव्या मॉडेल्स आणि ईव्ही वाहनांकडे वाढता कल यामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी हे वर्ष सकारात्मक ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.