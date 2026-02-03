Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भारतीय क्षेपणास्त्रांची ताकद वाढली! DRDO कडून ‘SFDR’ तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी; शत्रूचा थरकाप उडणार

तंत्रज्ञानाच्या यशामुळे आता भारत लांब पल्ल्याची 'हवेतल्या हवेत' मारा करणारी अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे विकसित करण्यास पूर्णपणे सज्ज झाला असून, यामुळे युद्धाच्या मैदानात भारतीय लष्कराला रणनीतिक आघाडी मिळणार आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 08:54 PM
भारतीय क्षेपणास्त्रांची ताकद वाढली! DRDO कडून 'SFDR' तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी (Photo Credit- X)

भारतीय संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) संरक्षण क्षेत्रात आज एक मोठी ऐतिहासिक झेप घेतली आहे. ओडिसाच्या किनारपट्टीवर असलेल्या चांदीपूर येथील एकात्मिक चाचणी केंद्रातून (ITR) ‘सॉलिड फ्युएल डक्टेड रॅमजेट’ (SFDR) तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी करण्यात आली. या तंत्रज्ञानाच्या यशामुळे आता भारत लांब पल्ल्याची ‘हवेतल्या हवेत’ मारा करणारी (Air-to-Air) अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे विकसित करण्यास पूर्णपणे सज्ज झाला असून, यामुळे युद्धाच्या मैदानात भारतीय लष्कराला रणनीतिक आघाडी मिळणार आहे.

प्रगत देशांच्या रांगेत भारताचे स्थान

या यशस्वी चाचणीसह भारत आता जगातील त्या मोजक्याच देशांच्या यादीत सामील झाला आहे ज्यांच्याकडे हे अत्यंत प्रगत रॅमजेट तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. डीआरडीओने दिलेल्या माहितीनुसार, ही महत्त्वपूर्ण चाचणी मंगळवारी सकाळी १०.४५ वाजता पार पडली. चाचणी दरम्यान मिसाईलमधील सर्व यंत्रणांनी, विशेषतः सॉलिड फ्युएल डक्टेड रॅमजेट मोटर आणि फ्युएल फ्लो कंट्रोल सिस्टमने अपेक्षेप्रमाणे अचूक काम केले.

“भारत सोडून जा, नाहीतर…”; सर्वोच्च न्यायालयाने WhatsApp ला फटकारले; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

अशी पार पडली चाचणी

बूस्टरचा वापर: मिसाईलला सुरुवातीला जमिनीवरून एका बूस्टरच्या सहाय्याने प्रचंड वेग देण्यात आला.

अचूक नियंत्रण: उड्डाणादरम्यान क्षेपणास्त्राच्या प्रत्येक हालचालीवर बंगालच्या उपसागराच्या किनारी तैनात असलेल्या रडार आणि इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रॅकिंग सिस्टमद्वारे बारीक लक्ष ठेवण्यात आले होते.

स्वदेशी बनावट: यामध्ये वापरलेला विना-नोझल बूस्टर आणि रॅमजेट इंजिन पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीचे आहे, ज्याचे उड्डाण यशस्वी झाल्याची पुष्टी शास्त्रज्ञांनी केली आहे.

हायपरसोनिक क्षेत्रातही भारताची ऐतिहासिक कामगिरी

याच महिन्यात भारताने हायपरसोनिक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही मोठे यश संपादन केले आहे. हैद्राबाद येथील DRDL प्रयोगशाळेने स्कॅमजेट इंजिनची यशस्वी चाचणी केली होती, ज्यामध्ये हे इंजिन १२ मिनिटांहून अधिक काळ स्थिरपणे चालले. हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे आवाजाच्या वेगापेक्षा ५ पटीने अधिक, म्हणजेच साधारण ६,१०० किमी प्रति तास वेगाने लांब अंतरापर्यंत उड्डाण करण्यास सक्षम असतात.

संरक्षण मंत्र्यांकडून शास्त्रज्ञांचे कौतुक

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या यशाबद्दल डीआरडीओ आणि या प्रकल्पाशी संबंधित उद्योगांचे अभिनंदन केले. डीआरडीओ प्रमुख डॉ. समीर व्ही. कामत यांनीही संपूर्ण टीमचे कौतुक करताना म्हटले की, “हा विजय भारताच्या संरक्षण तंत्रज्ञानाला स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल आहे.”

एअर इंडियाच्या इंधन स्विचमध्ये पुन्हा बिघाड; ‘बोईंग 787 ड्रीमलाइनर’च्या उड्डाणात अडथळा

Published On: Feb 03, 2026 | 08:54 PM

