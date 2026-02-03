Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Mumbai-Pune News: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर गॅस टँकर उलटला! मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प; प्रवाशांचे प्रचंड हाल

आडोशी बोगद्याजवळील तीव्र वळणावर चालकाचे टँकरवरील नियंत्रण सुटले आणि टँकर रस्त्याच्या मध्यभागी उलटला. टँकरमध्ये ‘प्रोपिलीन’ हा अत्यंत ज्वलनशील व स्फोटक गॅस असल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

Updated On: Feb 03, 2026 | 09:12 PM
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर गॅस टँकर उलटला! (Photo Credit- X)

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर गॅस टँकर उलटला! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर गॅस टँकर उलटला!
  • मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प
  • प्रवाशांचे प्रचंड हाल
Mumbai-Pune Propane Gas Tanker Spill: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर मंगळवारी सायंकाळी भीषण अपघात घडला. आडोशी बोगद्याजवळ अत्यंत ज्वलनशील ‘प्रोपिलीन’ गॅसची वाहतूक करणारा टँकर उलटल्याने मोठी खळबळ उडाली. टँकरमधून गॅस गळती सुरू झाल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.

अपघाताचा तपशील

ही घटना सायंकाळी सुमारे ५ वाजण्याच्या सुमारास घडली. पुण्याहून मुंबईकडे येणाऱ्या मार्गावर आडोशी बोगद्याजवळील तीव्र वळणावर चालकाचे टँकरवरील नियंत्रण सुटले आणि टँकर रस्त्याच्या मध्यभागी उलटला. टँकरमध्ये ‘प्रोपिलीन’ हा अत्यंत ज्वलनशील व स्फोटक गॅस असल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. अपघातानंतर काही काळ परिसरात गॅसचा तीव्र वास पसरला होता. संभाव्य स्फोटाचा धोका लक्षात घेऊन तातडीने सुरक्षेची उपाययोजना करण्यात आली.

Navi Mumbai : हायवे की मृत्यूचा सापळा ? पामबीच मार्गावर दुचाकी स्वाराचा अपघातात मृत्यू

प्रशासनाची धावपळ

घटनेची माहिती मिळताच बोरघाट पोलीस, महामार्ग पोलीस, आयआरबी, देवदूत यंत्रणा तसेच हेल्प फाउंडेशनची आपत्कालीन पथके घटनास्थळी दाखल झाली. खोपोली अग्निशामक दलाचे जवान गॅस गळती रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहेत. गॅसची गळती पूर्णपणे थांबवण्यासाठी विशेष तज्ज्ञ पथकाला पाचारण करण्यात आले असून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.

वाहतुकीची मोठी कोंडी

सुरक्षिततेच्या कारणास्तव मुंबईकडे जाणारी सर्व वाहतूक पूर्णतः थांबवण्यात आली आहे. पुण्याकडे जाणारी वाहतूकही काही प्रमाणात नियंत्रित करण्यात आली आहे. परिणामी, महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून प्रवाशांचे हाल होत आहेत. जोपर्यंत परिसर पूर्णतः सुरक्षित घोषित होत नाही, तोपर्यंत वाहतूक पूर्ववत करण्यात येणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

प्रवाशांना आवाहन

परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत प्रवाशांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, तसेच पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित असून पुढील घडामोडींची माहिती वेळोवेळी दिली जाणार आहे.

Pune Porsche Case : पुणे पोर्श अपघात प्रकरणात मोठा निकाल, तीन आरोपींना जामीन मंजूर; २०२४ मध्ये दोन मृत्यू

Web Title: Mumbai pune expressway gas tanker overturns traffic jam mumbai lane closed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 09:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Devendra Fadnavis : पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक भूसंपादन गतीने पूर्ण करावे, देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट निर्देश
1

Devendra Fadnavis : पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक भूसंपादन गतीने पूर्ण करावे, देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट निर्देश

मुंबईनगरीला आली जपानसारखी बहर! Cherry Blossom चा फील घेण्यासाठी हौशींची गर्दी, Video Viral
2

मुंबईनगरीला आली जपानसारखी बहर! Cherry Blossom चा फील घेण्यासाठी हौशींची गर्दी, Video Viral

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवारांकडे अजितदादांच्या खात्यांची धुरा; पुणे आणि बीडचे पालकमंत्रीपदही सुपूर्द
3

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवारांकडे अजितदादांच्या खात्यांची धुरा; पुणे आणि बीडचे पालकमंत्रीपदही सुपूर्द

Maharashtra Politics: राजकारणात गेम! बीड, पुण्याचे पालकमंत्री कोण होणार? ‘हे’ नाव चर्चेत
4

Maharashtra Politics: राजकारणात गेम! बीड, पुण्याचे पालकमंत्री कोण होणार? ‘हे’ नाव चर्चेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai-Pune News: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर गॅस टँकर उलटला! मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प; प्रवाशांचे प्रचंड हाल

Mumbai-Pune News: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर गॅस टँकर उलटला! मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प; प्रवाशांचे प्रचंड हाल

Feb 03, 2026 | 09:12 PM
भारतीय क्षेपणास्त्रांची ताकद वाढली! DRDO कडून ‘SFDR’ तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी; शत्रूचा थरकाप उडणार

भारतीय क्षेपणास्त्रांची ताकद वाढली! DRDO कडून ‘SFDR’ तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी; शत्रूचा थरकाप उडणार

Feb 03, 2026 | 08:54 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
शिष्यवृत्ती परीक्षांसाठी नोंदणी प्रक्रियेस मुदतवाढ! ‘या’ तारखेनंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत

शिष्यवृत्ती परीक्षांसाठी नोंदणी प्रक्रियेस मुदतवाढ! ‘या’ तारखेनंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत

Feb 03, 2026 | 08:40 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Vastu Tips : घरात वास्तूदोष जाणवतोय? मग स्वयंपाक घरातील ‘या’ वस्तू संपायच्या आता आणायलाच पाहिजे

Vastu Tips : घरात वास्तूदोष जाणवतोय? मग स्वयंपाक घरातील ‘या’ वस्तू संपायच्या आता आणायलाच पाहिजे

Feb 03, 2026 | 08:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM