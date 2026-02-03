Mumbai-Pune News: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर गॅस टँकर उलटला! मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प; प्रवाशांचे प्रचंड हाल

ही घटना सायंकाळी सुमारे ५ वाजण्याच्या सुमारास घडली. पुण्याहून मुंबईकडे येणाऱ्या मार्गावर आडोशी बोगद्याजवळील तीव्र वळणावर चालकाचे टँकरवरील नियंत्रण सुटले आणि टँकर रस्त्याच्या मध्यभागी उलटला. टँकरमध्ये ‘प्रोपिलीन’ हा अत्यंत ज्वलनशील व स्फोटक गॅस असल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. अपघातानंतर काही काळ परिसरात गॅसचा तीव्र वास पसरला होता. संभाव्य स्फोटाचा धोका लक्षात घेऊन तातडीने सुरक्षेची उपाययोजना करण्यात आली.
घटनेची माहिती मिळताच बोरघाट पोलीस, महामार्ग पोलीस, आयआरबी, देवदूत यंत्रणा तसेच हेल्प फाउंडेशनची आपत्कालीन पथके घटनास्थळी दाखल झाली. खोपोली अग्निशामक दलाचे जवान गॅस गळती रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहेत. गॅसची गळती पूर्णपणे थांबवण्यासाठी विशेष तज्ज्ञ पथकाला पाचारण करण्यात आले असून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
सुरक्षिततेच्या कारणास्तव मुंबईकडे जाणारी सर्व वाहतूक पूर्णतः थांबवण्यात आली आहे. पुण्याकडे जाणारी वाहतूकही काही प्रमाणात नियंत्रित करण्यात आली आहे. परिणामी, महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून प्रवाशांचे हाल होत आहेत. जोपर्यंत परिसर पूर्णतः सुरक्षित घोषित होत नाही, तोपर्यंत वाहतूक पूर्ववत करण्यात येणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत प्रवाशांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, तसेच पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित असून पुढील घडामोडींची माहिती वेळोवेळी दिली जाणार आहे.
