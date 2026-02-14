रण उत्सवात TVS Motor चे सलग दुसरे यशस्वी वर्ष, कच्छच्या वाळवंटात रंगला ‘रोड टू हेवन’चा थरार!

कंपनीने विशेष तयार केलेल्या पाच कस्टम बाईक्सच्या माध्यमातून रणचे पांढरे वाळवंट, नयनरम्य आकाश आणि स्थानिक हस्तकलेचा ठसा जिवंत केला. ‘रोड टू हेवन’सारख्या प्रतिष्ठित मार्गांवर सामूहिक राइड्सचे आयोजन करण्यात आले. भारतासह इटली आणि मेक्सिकोतील 100 हून अधिक रायडर्सनी या उपक्रमात सहभाग घेतला.
TVS Apache Owners Group (एओजी) आणि TVS Ronin CuLT कम्युनिटीच्या पहिल्याच वेस्ट चॅप्टर राइडमध्ये मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, जयपूर आणि अहमदाबाद येथील 100 पेक्षा अधिक रायडर्स सहभागी झाले. महामार्ग, ग्रामीण रस्ते आणि विशाल खाऱ्या वाळवंटातून पार पडलेल्या या राइडने रणला दुचाकी पर्यटनासाठी एक आदर्श ठिकाण म्हणून अधोरेखित केले.
रण उत्सवात उभारण्यात आलेल्या टीव्हीएस प्रीमियम अरेनामध्ये कंपनीच्या कामगिरी-केंद्रित डीएनएचे प्रदर्शन करण्यात आले. यात
टीव्हीएस अपाचे प्रो परफॉर्मन्स स्टंट शो, रोनिन ड्रिफ्ट-आर फ्लॅट ट्रॅक प्रशिक्षण, टीव्हीएस रेसिंग एफएमएक्स शोकेस, अपाचे आरटीएक्स साहसी प्रशिक्षण, विशेष महिला ड्रिफ्ट-आर चॅम्पियनशिप अशा उपक्रमांचा समावेश होता.
‘द रण ऑफ कच्छ एडिशन – अ सिम्फनी ऑफ सॉल्ट अँड स्काय’ अंतर्गत TVS Ronin, TVS Apache RTR 200, TVS Apache RTR 310 आणि TVS Apache RR 310 या मॉडेल्सचे विशेष पुनर्रचना करण्यात आली. स्थानिक वारसा आणि अजरक कलेने प्रेरित डिझाइन, लेसर-कट स्टेनलेस स्टील बॅज आणि खास रंगसंगतीमुळे या मोटारसायकलींना वेगळेपण प्राप्त झाले.
याशिवाय, ‘अनस्क्रिप्टेड एक्सप्लोरेशन’ संकल्पनेवर आधारित विशेष मॉडिफाइड रोनिनमध्ये ड्युअल-पर्पज टायर्स, मजबूत रॅक आणि कस्टम अॅक्सेसरीज देण्यात आल्या होत्या.
गुजरात राज्याचे उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी अशा उपक्रमांमुळे कच्छच्या रणाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळत असल्याचे सांगितले. तर टीव्हीएस कंपनीचे अध्यक्ष Sudarshan Venu यांनी भारताच्या सांस्कृतिक वारशाला जागतिक पर्यटन नकाशावर स्थान मिळवून देणे हे कंपनीचे ध्येय असल्याचे नमूद केले.
मोटारसायकलिंग आणि पर्यटनाचा संगम घडवून आणत टीव्हीएस मोटर कंपनीने रण उत्सवात सहभागाद्वारे अनुभवात्मक पर्यटन क्षेत्रात आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे.