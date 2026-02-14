Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • India Vs Pakistan T20 World Cup 2026 Match Salman Ali Agha Statement On Handshake Waiting For Suryakumar Yadav Reaction

IND vs PAK: कोलंबोत तुटणार का Handshake Protocall? पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानी कॅप्टनचे मोठे वक्तव्य, सूर्या काय करणार

पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आगा यांनी हस्तांदोलनाच्या वादावर एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. रविवारी कोलंबोमध्ये होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तानी क्रिकेट संघ आमनेसामने येतील.

Updated On: Feb 14, 2026 | 07:12 PM
हँडशेक परंपरा पुन्हा मोडीत काढणार का? (फोटो सौजन्य - Instagram)

हँडशेक परंपरा पुन्हा मोडीत काढणार का? (फोटो सौजन्य - Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारत – पाकिस्तान कोलंबोत आमनेसामने
  • सलमान अली आगाने केले मोठं वक्तव्य 
  • सूर्यकुमारच्या प्रतिक्रियेची प्रतीक्षा 
रविवारी कोलंबोमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हाय-व्होल्टेज सामन्यासाठी रंगमंच सज्ज झाला आहे. टी-२० विश्वचषकात दोन्ही संघ नवव्यांदा एकमेकांसमोर येतील. या सामन्याबद्दल दोन्ही देशातील क्रिकेट चाहते अत्यंत उत्सुक आहेत. १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमधील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर दोन्ही संघ एकमेकांशी भिडतील. या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघा यांनी भारतीय खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केले. आशिया कपपासून टीम इंडिया पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करत नाही. टॉस दरम्यान किंवा टी-२० विश्वचषक सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्याच्या प्रश्नाचे सलमानने थेट उत्तर दिले नाही, परंतु तो म्हणाला की हा सामना ज्या भावनेने खेळला जातो त्याच भावनेने खेळला पाहिजे.

भारत-पाकिस्तान (IND vs PAK) सामन्याच्या एक दिवस आधी आयोजित पत्रकार परिषदेत सलमान अली आघा म्हणाला की, “आपण उद्या याबद्दल काय होतंय ते पाहू.” कोणत्याही परिस्थितीत “खेळाडूवृत्ती” राखली पाहिजे हे स्पष्ट केले. आघाने पुढे सांगितलं की, “क्रिकेट योग्य भावनेने खेळले पाहिजे. माझे वैयक्तिक मत कदाचित महत्त्वाचे नाही.” पण क्रिकेट नेहमीप्रमाणेच खेळले पाहिजे. पुढे काय करायचे ते त्यांनीच ठरवावे.’ तथापि, टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्या विधानाची अजूनही प्रतीक्षा आहे.

T20 World Cup 2026: IND vs PAK पूर्वी सलमान आगाचे अभिषेक शर्माबाबात धक्कादायक वक्तव्य, ‘आम्ही चांगल्या खेळाडूविरूद्ध…’

जय शाह स्टेडियममधून भारत-पाकिस्तान सामना पाहू शकतात

आयसीसी प्रमुख जय शाह रविवारी कोलंबोमध्ये असण्याची अपेक्षा आहे, जिथे ते भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या प्रतिनिधींसोबत अनौपचारिक बैठक घेऊ शकतात. गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या तणावपूर्ण वादावादीनंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बुलबुल यांनी सांगितले होते की ते भारत-पाकिस्तान सामना पाहण्यासाठी आणि बीसीसीआयशी संबंध सामान्य करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी कोलंबोमध्ये असतील.

बांगलादेशी वृत्तपत्र प्रथम आलोशी बोलताना इस्लाम म्हणाले की या हाय-प्रोफाइल सामन्याचे निमंत्रण आयसीसीकडून आले आहे. ते म्हणाले, ‘आयसीसीने निर्णय घेतला आहे. हे पाच आशियाई देश आयसीसीचे प्रमुख भागधारक आहेत आणि १५ तारखेला होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान विश्वचषक सामन्यासाठी, त्यांना या पाच आशियाई देशांचे प्रतिनिधी मैदानावर एकत्र उपस्थित राहावेत, एकत्र सामना पहावा आणि एकमेकांशी संवाद साधावा अशी त्यांची इच्छा आहे.

भारत विरुद्ध पाकिस्तान टी-२० आंतरराष्ट्रीय विक्रम

भारताने पाकिस्तानविरुद्ध १६ वेळा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. त्यापैकी १२ वेळा टीम इंडिया जिंकली आहे आणि फक्त तीन वेळा हरली आहे. दुसरा सामना २००७ चा ऐतिहासिक ‘बॉल-आउट’ होता, जो टाय झाला होता. आता यावर्षी सर्वांचे लक्ष भारत – पाकिस्तानच्या सामन्यावर आहे. मात्र कोलंबोत पाऊस सुरू झाल्याने सध्या या सामन्यावर पावसाचे सावट असल्याचे दिसून येत आहे. पाऊस पडू नये अशीच प्रार्थना सध्या चाहते करत आहेत. भारत आणि पाकिस्तान हा सामना म्हणजे क्रिकेटसाठी पर्वणीच असते. त्यामुळे हा सामना सर्वांना पाहता यावा अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे. 

IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?

Web Title: India vs pakistan t20 world cup 2026 match salman ali agha statement on handshake waiting for suryakumar yadav reaction

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 07:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?
1

IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?

T20 World Cup 2026: IND vs PAK पूर्वी सलमान आगाचे अभिषेक शर्माबाबात धक्कादायक वक्तव्य, ‘आम्ही चांगल्या खेळाडूविरूद्ध…’
2

T20 World Cup 2026: IND vs PAK पूर्वी सलमान आगाचे अभिषेक शर्माबाबात धक्कादायक वक्तव्य, ‘आम्ही चांगल्या खेळाडूविरूद्ध…’

IND vs PAK : तिलक की अभिषेक, पाकिस्तानविरुद्ध विराट कोहलीचा विक्रम कोण मोडेल? किती लागणार षटकार
3

IND vs PAK : तिलक की अभिषेक, पाकिस्तानविरुद्ध विराट कोहलीचा विक्रम कोण मोडेल? किती लागणार षटकार

IND vs PAK : टीम इंडिया पुन्हा पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळणार का? नजर टाका हेड टू हेड आकडेवारीवर
4

IND vs PAK : टीम इंडिया पुन्हा पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळणार का? नजर टाका हेड टू हेड आकडेवारीवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs PAK: कोलंबोत तुटणार का Handshake Protocall? पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानी कॅप्टनचे मोठे वक्तव्य, सूर्या काय करणार

IND vs PAK: कोलंबोत तुटणार का Handshake Protocall? पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानी कॅप्टनचे मोठे वक्तव्य, सूर्या काय करणार

Feb 14, 2026 | 07:12 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
पारंपरिक बंधने झुगारून मिळवले यश! नोकरी सोडली आज कमवत आहे वर्षाला सुमारे 40 लाख रुपये

पारंपरिक बंधने झुगारून मिळवले यश! नोकरी सोडली आज कमवत आहे वर्षाला सुमारे 40 लाख रुपये

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Chandrapur News: चंद्रपुरमध्ये डिजिटल इंडिया दिवाळखोरीत! जिवतीतील ५० शाळांचा वीजपुरवठा खंडित केल्याने ई-लर्निंग साहित्य धूळखात

Chandrapur News: चंद्रपुरमध्ये डिजिटल इंडिया दिवाळखोरीत! जिवतीतील ५० शाळांचा वीजपुरवठा खंडित केल्याने ई-लर्निंग साहित्य धूळखात

Feb 14, 2026 | 07:02 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Feb 14, 2026 | 06:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM
CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

Feb 14, 2026 | 03:28 PM
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM