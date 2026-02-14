Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
'या' EV चा सगळीकडे बोलबाला! फक्त 3 लाखांचं डाउन पेमेंट अन् EMI फक्त…

भारतीय ऑटो बाजारात EVs ला चांगली मागणी मिळताना दिसते. हीच मागणी लक्षात घेत अनेक ऑटो कंपन्यांनी चांगल्या परफॉर्मन्स देणाऱ्या कार ऑफर केल्या आहेत. अशीच एक EV म्हणजे MG ZS EV

Updated On: Feb 14, 2026 | 03:56 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • भारतीय ऑटो मार्केटमध्ये EVs ला चांगली मागणी
  • MG ZS EV ला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद
  • 3 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम ऑटो कंपन्या आहेत, ज्या बेस्ट कार ऑफर करतात. सध्या इलेक्ट्रिक कारच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. यामुळे साहजिकच ऑटो कंपन्या देखील इलेक्ट्रिक कारच्या उत्पादनावर विशेष लक्षकेंद्रित करत आहे.

भारतात MG Motors च्या इलेक्ट्रिक कारला चांगली मागणी मिळतेय. MG Windsor EV आणि MG Comet EV सोबतच MG ZS EV ला देखील ग्राहक चांगला प्रतिसाद देताय. जर तुम्ही ही कार खरेदी करण्यासाठी 3 लाखांचे डाउन पेमेंट केले तर दरमहा किती EMI भरावा लागेल? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

MG Majestor vs MG Gloster: एकाच कंपनीच्या दोन पॉवरफुल एसयूव्ही, जाणून घ्या दोन्ही मॉडेल्समधील नेमका फरक

एमजी झेडएस ईव्हीची किंमत किती?

एमजी मोटर्स झेडएस ईव्हीचा बेस व्हेरिएंट 17.99 लाख या एक्स-शोरूम किमतीत देते. याची ऑन-रोड किंमत अंदाजे 18.92 लाख रुपये आहे. 17.99 लाख या एक्स-शोरूम किमतीव्यतिरिक्त, तुम्हाला आरटीओसाठी अंदाजे 75000 रुपये आणि विम्यासाठी अंदाजे 18000 रुपये द्यावे लागतील, ज्यामुळे ऑन-रोड किंमत 18.92 लाख होईल.

तीन लाखांचे डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?

जर तुम्ही या कारचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करत असाल, तर बँकेकडून एक्स-शोरूम किंमतीवरच कर्ज मंजूर केले जाईल. अशा परिस्थितीत 3 लाख रुपयांची डाउन पेमेंट केल्यानंतर सुमारे 15.92 लाख रुपये बँकेतून फायनान्स करावे लागतील. बँक 9 टक्के व्याजदराने सात वर्षांसाठी 15.92 लाख रुपयांचे कर्ज देते, असे गृहित धरल्यास तुम्हाला पुढील सात वर्षे दरमहा 25,617 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.

‘या’ कंपनीच्या इलेक्ट्रिक कारसमोर Tesla पडली थंड! तब्बल 22.5 लाख इलेक्ट्रिक युनिट्सची केली विक्री

कार किती महाग होईल?

9 टक्के व्याजदराने सात वर्षांसाठी 15.92 लाख रुपयांचे कार लोन घेतल्यास तुम्ही सात वर्षांत सुमारे 5.59 लाख रुपये केवळ व्याज म्हणून भराल. म्हणजेच एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून या कारसाठी एकूण सुमारे 24.51 लाख रुपये मोजावे लागतील.

कोणाशी आहे स्पर्धा?

JSW MG Motor India कडून सादर करण्यात आलेली MG ZS EV ही एक इलेक्ट्रिक SUV आहे. भारतीय बाजारात तिची थेट स्पर्धा Tata Curvv EV, Mahindra BE 6 आणि Hyundai Creta Electric यांसारख्या इलेक्ट्रिक SUV मॉडेल्ससोबत होत आहे.

Published On: Feb 14, 2026 | 03:56 PM

