‘या’ EV चा सगळीकडे बोलबाला! फक्त 3 लाखांचं डाउन पेमेंट अन् EMI फक्त…

भारतात MG Motors च्या इलेक्ट्रिक कारला चांगली मागणी मिळतेय. MG Windsor EV आणि MG Comet EV सोबतच MG ZS EV ला देखील ग्राहक चांगला प्रतिसाद देताय. जर तुम्ही ही कार खरेदी करण्यासाठी 3 लाखांचे डाउन पेमेंट केले तर दरमहा किती EMI भरावा लागेल? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.
एमजी मोटर्स झेडएस ईव्हीचा बेस व्हेरिएंट 17.99 लाख या एक्स-शोरूम किमतीत देते. याची ऑन-रोड किंमत अंदाजे 18.92 लाख रुपये आहे. 17.99 लाख या एक्स-शोरूम किमतीव्यतिरिक्त, तुम्हाला आरटीओसाठी अंदाजे 75000 रुपये आणि विम्यासाठी अंदाजे 18000 रुपये द्यावे लागतील, ज्यामुळे ऑन-रोड किंमत 18.92 लाख होईल.
जर तुम्ही या कारचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करत असाल, तर बँकेकडून एक्स-शोरूम किंमतीवरच कर्ज मंजूर केले जाईल. अशा परिस्थितीत 3 लाख रुपयांची डाउन पेमेंट केल्यानंतर सुमारे 15.92 लाख रुपये बँकेतून फायनान्स करावे लागतील. बँक 9 टक्के व्याजदराने सात वर्षांसाठी 15.92 लाख रुपयांचे कर्ज देते, असे गृहित धरल्यास तुम्हाला पुढील सात वर्षे दरमहा 25,617 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.
9 टक्के व्याजदराने सात वर्षांसाठी 15.92 लाख रुपयांचे कार लोन घेतल्यास तुम्ही सात वर्षांत सुमारे 5.59 लाख रुपये केवळ व्याज म्हणून भराल. म्हणजेच एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून या कारसाठी एकूण सुमारे 24.51 लाख रुपये मोजावे लागतील.
JSW MG Motor India कडून सादर करण्यात आलेली MG ZS EV ही एक इलेक्ट्रिक SUV आहे. भारतीय बाजारात तिची थेट स्पर्धा Tata Curvv EV, Mahindra BE 6 आणि Hyundai Creta Electric यांसारख्या इलेक्ट्रिक SUV मॉडेल्ससोबत होत आहे.