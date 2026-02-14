Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लवकरच मार्केटमध्ये एंट्री मारणार Maruti Grand Vitara 2026, जाणून घ्या अपेक्षित किंमत आणि फीचर्स

मारुती सुझुकीच्या अनेक कार लोकप्रिय आहेत. अशीच एक लोकप्रिय एसयूव्ही कार म्हणजे ग्रँड व्हिटारा. लवकरच या कारचे अपडेटेड व्हर्जन 2026 मध्ये येण्याची शकयता आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 06:11 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • मारुती सुझुकी ही देशातील एक लोकप्रिय ऑटो कंपनी
  • लवकरच Maruti Grand Vitara 2026 मार्केटमध्ये येणार
  • जाणून घ्या अपेक्षित किंमत
Maruti Suzuki ही देशातील एक आघाडीची वाहन उत्पादक कंपनी आहे, जिने विविध सेगमेंटमध्ये दमदार कार्स ऑफर केल्या आहेत. कंपनी नेहमीच ग्राहकांच्या मागणीनुसार दमदार कार ऑफर करत असते, ज्यामुळे साहजिकच त्यांच्या कार लोकप्रिय ठरतात. अशीच एक ग्राहकांची लाडकी कार म्हणजे Maruti Grand Vitara. लवकरच या कारचे अपडेटेड व्हर्जन भारतात लाँच होण्याची संभावना आहे. चला Maruti Grand Vitara 2026 च्या अपेक्षित किंमत आणि फीचर्सबद्दल जाणून घेऊयात.

Kawasaki Bikes खरेदी करण्याची गोल्डन संधी! लाखो रुपयांची बचत होणार, जाणून घ्या Discount Offer

मजबूत डिझाइन

Maruti Suzuki Grand Vitara 2026 चे एक्सटिरिअर डिझाइन प्रभावी आहे. यामध्ये रुंद ग्रिल, एलईडी हेडलाइट्स आणि संतुलित बॉडी डिझाइनमुळे प्रीमियम लूक मिळतो. SUV चा जास्त ग्राउंड क्लीयरन्स आणि मजबूत स्टान्स रस्त्यावर दमदार प्रेझेन्स दर्शवतो. साइड प्रोफाइलवरील रेषा आणि स्टायलिश अलॉय व्हील्समुळे ही कार आधुनिक तसेच शहरी वापरासाठी योग्य ठरते.

इंजिन पर्याय आणि ड्रायव्हिंग अनुभव

या अपडेटेड मॉडेलमध्ये 1.5 लिटर पेट्रोल इंजिनसोबत हायब्रिड तंत्रज्ञानाचा पर्याय उपलब्ध आहे. पेट्रोल व्हेरिएंट दैनंदिन वापरासाठी स्मूथ आणि संतुलित पॉवर देतो, तर हायब्रिड पर्याय अधिक इंधन कार्यक्षमता आणि शांत ड्रायव्हिंग अनुभव देतो. ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनमुळे विशेषतः शहरातील वाहतुकीत ड्रायव्हिंग अधिक सोपे आणि आरामदायी होते. भारतीय रस्त्यांचा विचार करून तयार केलेल्या सस्पेन्शन सेटअपमुळे खडबडीत रस्त्यांवरही प्रवासात आराम टिकून राहतो.

किती असेल मायलेज?

पेट्रोल व्हेरिएंट ही एसयूव्ही साधारणपणे 18 ते 20 किमी प्रति लिटरपर्यंत मायलेज देऊ शकतो, तर हायब्रिड व्हेरिएंट सुमारे 20 ते 22 किमी प्रति लिटरपर्यंत पोहोचू शकतो. हायब्रिड तंत्रज्ञानामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवासात इंधन खर्च कमी करण्यास मदत होते. त्यामुळे ही SUV दैनंदिन वापरासोबतच वीकेंड ट्रिपसाठीही योग्य पर्याय ठरते.

MG Majestor vs MG Gloster: एकाच कंपनीच्या दोन पॉवरफुल एसयूव्ही, जाणून घ्या दोन्ही मॉडेल्समधील नेमका फरक

किती असू शकते किंमत?

या एसयूव्हीची अपेक्षित किंमत 11.5 ते 18 लाख रुपये असण्याची शक्यता आहे. मात्र, अधिकृत किंमत तेव्हाच जाहीर होईल जेव्हा ही कार लाँच होईल.

तर ही एसयूव्ही तुमच्यासाठी बेस्ट?

जर तुम्ही अशा SUV च्या शोधात असाल जी शहरात आणि महामार्गावर दोन्हीकडे संतुलित परफॉर्मन्स देईल. तसेच, पुरेशी जागा आणि आधुनिक फीचर्स उपलब्ध करून देईल तसेच दीर्घकाळ विश्वासार्ह ठरेल, तर Maruti Suzuki Grand Vitara हा एक योग्य पर्याय ठरू शकतो.

Published On: Feb 14, 2026 | 06:11 PM

