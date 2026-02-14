लवकरच मार्केटमध्ये एंट्री मारणार Maruti Grand Vitara 2026, जाणून घ्या अपेक्षित किंमत आणि फीचर्स

Kawasaki Bikes खरेदी करण्याची गोल्डन संधी! लाखो रुपयांची बचत होणार, जाणून घ्या Discount Offer
Maruti Suzuki Grand Vitara 2026 चे एक्सटिरिअर डिझाइन प्रभावी आहे. यामध्ये रुंद ग्रिल, एलईडी हेडलाइट्स आणि संतुलित बॉडी डिझाइनमुळे प्रीमियम लूक मिळतो. SUV चा जास्त ग्राउंड क्लीयरन्स आणि मजबूत स्टान्स रस्त्यावर दमदार प्रेझेन्स दर्शवतो. साइड प्रोफाइलवरील रेषा आणि स्टायलिश अलॉय व्हील्समुळे ही कार आधुनिक तसेच शहरी वापरासाठी योग्य ठरते.
या अपडेटेड मॉडेलमध्ये 1.5 लिटर पेट्रोल इंजिनसोबत हायब्रिड तंत्रज्ञानाचा पर्याय उपलब्ध आहे. पेट्रोल व्हेरिएंट दैनंदिन वापरासाठी स्मूथ आणि संतुलित पॉवर देतो, तर हायब्रिड पर्याय अधिक इंधन कार्यक्षमता आणि शांत ड्रायव्हिंग अनुभव देतो. ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनमुळे विशेषतः शहरातील वाहतुकीत ड्रायव्हिंग अधिक सोपे आणि आरामदायी होते. भारतीय रस्त्यांचा विचार करून तयार केलेल्या सस्पेन्शन सेटअपमुळे खडबडीत रस्त्यांवरही प्रवासात आराम टिकून राहतो.
पेट्रोल व्हेरिएंट ही एसयूव्ही साधारणपणे 18 ते 20 किमी प्रति लिटरपर्यंत मायलेज देऊ शकतो, तर हायब्रिड व्हेरिएंट सुमारे 20 ते 22 किमी प्रति लिटरपर्यंत पोहोचू शकतो. हायब्रिड तंत्रज्ञानामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवासात इंधन खर्च कमी करण्यास मदत होते. त्यामुळे ही SUV दैनंदिन वापरासोबतच वीकेंड ट्रिपसाठीही योग्य पर्याय ठरते.
या एसयूव्हीची अपेक्षित किंमत 11.5 ते 18 लाख रुपये असण्याची शक्यता आहे. मात्र, अधिकृत किंमत तेव्हाच जाहीर होईल जेव्हा ही कार लाँच होईल.
जर तुम्ही अशा SUV च्या शोधात असाल जी शहरात आणि महामार्गावर दोन्हीकडे संतुलित परफॉर्मन्स देईल. तसेच, पुरेशी जागा आणि आधुनिक फीचर्स उपलब्ध करून देईल तसेच दीर्घकाळ विश्वासार्ह ठरेल, तर Maruti Suzuki Grand Vitara हा एक योग्य पर्याय ठरू शकतो.