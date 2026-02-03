आई कुठे काय करते फेम अभिनेत्रीचं ठरलं लग्न, अपूर्वाने सोशल मीडियावर दिली प्रेमाची कबुली, पाहा फोटो…

मनोरंजन विश्वात अनेक कलाकार आपल्या प्रेमाची कबुली देताना दिसत आहेत. अलिकडेच विशाल निकम, ज्ञानदा रामर्तीर्थकर, गायत्री दातार, रेवली लेले या कलाकारांपाठोपाठ आणखी एका अभिनेत्रीने प्रेमाची कबुली दिली आहे. ही अभिनेत्री म्हणजे, अपूर्वा गोरे आहे. अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत हे सांगितले आहे. लवकरच अपूर्वा लग्न बंधणात अडकणार आहे.
‘स्टार प्रवाह’ वाहिनीवरील सुपरहिट मालिका ‘आई कुठे काय करते’ मधून घराघरांत पोहोचलेली अभिनेत्री अपूर्वा गोरे सध्या खासगी आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. या मालिकेत तिने अरुंधतीची धाकटी मुलगी ‘ईशा’ ही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारली होती. अपूर्वाने साकारलेली ईशाची व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरली होती. आता ही लाडकी अभिनेत्री खऱ्या आयुष्यात नव्या प्रवासाला सुरुवात करत असून, ती लवकरच विवाहबंधनात अडकणार आहे. अपूर्वाने सोशल मीडियावर आपल्या होणाऱ्या पतीसोबतचे खास फोटो शेअर करत ही आनंदाची बातमी चाहत्यांना दिली आहे. तिच्या या पोस्टवर चाहत्यांसह अनेक कलाकारांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
View this post on Instagram
‘Dhurandhar 2’ चा टीझर पाहिल्यानंतर चाहत्यांचा संताप; म्हणाले ‘अरे, हे आधीच दाखवले आहे, काहीतरी नवीन करायचं’
अपूर्वाने पोस्ट केलेल्या या फोटोमध्ये तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याची झलक दिसत आहे. अपूर्वाने हिरव्या रंगाची साडी, गळ्या ठुशी अन् हातात गुलाबाचं फूल घेऊन होणाऱ्या पतीसह फोटोशूट केलं आहे. ” ठरलं! चाफा आणि तो… मला खूप आवडतात… ” असं कॅप्शन देखील तिने दोघाच्या फोटोला दिले आहे. मात्र या फोटोमध्ये अपूर्वाने तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याचा चेहरा दाखवलेला नाही. त्यामुळे तिचा होणारा नवरा नेमका कोण आहे?, हा प्रश्न सध्या चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. तिच्या आयुष्यातील हा खास व्यक्ती नेमका कोण आहे?, याची उत्तरे ती स्वतः कधी देणार?, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
‘गोलमाल ५’मध्ये मोठा ट्विस्ट? हा प्रसिद्ध अभिनेता खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार, चाहत्यांमध्ये खळबळ