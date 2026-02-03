Surya Grahan 2026: वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण कधी? तारीख, सुतक काळाची वेळ नेमकी कधी, दिवसाच होणार काळोख

२०२६ चे सूर्यग्रहण कोणत्या राशीत होईल?
सूर्यग्रहण कुंभ राशीत होणार आहे. सूर्य कुंभ राशीत भ्रमण करेल आणि राहू सूर्यासोबत या राशीत उपस्थित असेल. परिणामी, या सूर्यग्रहणाचा खूप प्रतिकूल परिणाम होईल.
२०२६ सूर्यग्रहण वेळ आणि तारीख
२०२६ मधील पहिले सूर्यग्रहण, जे फाल्गुन अमावस्येला (अमावास्या) होणार आहे, ते मंगळवार, १७ फेब्रुवारी रोजी होईल आणि ते कंकणाकृती सूर्यग्रहण असेल. कॅलेंडरनुसार, सूर्यग्रहण दुपारी ३:२६ वाजता सुरू होईल आणि संध्याकाळी ७:५७ वाजता संपेल. सूर्यग्रहणासाठी सुतक कालावधी ग्रहणाच्या १२ तास आधी सुरू होतो. म्हणून, सूर्यग्रहणासाठी सुतक कालावधी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार पहाटे ३:२६ वाजता सुरू होईल.
हे कंकणाकृती सूर्यग्रहण दक्षिण आफ्रिकेतील दक्षिणेकडील देश (दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे, बोत्सवाना, मोझांबिक, झांबिया, टांझानिया, नामिबिया, मॉरिशस इ.), अंटार्क्टिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील दक्षिणेकडील देश (दक्षिण अर्जेंटिना, चिली इ.) येथे दिसेल. हे ग्रहण भारतात अदृश्य असेल, म्हणजेच तुम्हाला ते पाहता येणार नाही हे लक्षात ठेवावे. परिणामी, या ग्रहणाचा सुतक काळ भारतातही लागू राहणार नाही. सूर्यग्रहणाचा सर्वात जास्त परिणाम जिथे दिसतो तिथे होतो हे लक्षात ठेवावे.
