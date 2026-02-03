Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Surya Grahan 2026 First Solar Eclipse Date And Sutak Kaal Time As Per Astrology

Surya Grahan 2026: वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण कधी? तारीख, सुतक काळाची वेळ नेमकी कधी, दिवसाच होणार काळोख

२०२६ चे पहिले सूर्यग्रहण १७ फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशीत होईल. हे ग्रहण कंकणाकृती सूर्यग्रहण असून दक्षिण आफ्रिका आणि अंटार्क्टिकासह काही देशांमध्ये दिसेल. भारतात दिसणार का? सुतक काळ कधी सुरू होईल?

Updated On: Feb 03, 2026 | 02:51 PM
कधी आहे वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण (फोटो सौजन्य - iStock)

कधी आहे वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण कधी आहे 
  • सूर्यग्रहण तारीख आणि सुतककाळ 
  • कुठे दिसणार सूर्यग्रहण 
२०२६ चे पहिले सूर्यग्रहण फेब्रुवारीमध्ये होणार आहे. हे एक रिंग सूर्यग्रहण असेल आणि ते अमावस्येच्या दिवशी होईल. ग्रहणासाठी सुतक काळ ग्रहणाच्या १२ तास आधी सुरू होतो. २०२६ चे पहिले सूर्यग्रहण मंगळवार, १७ फेब्रुवारी रोजी होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, राहू आणि केतू सूर्यग्रहण करतात. तथापि, वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून, चंद्र सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये जातो तेव्हा सूर्यग्रहण होते. त्या वेळी, चंद्राची सावली सावली पडते, ज्यामुळे सूर्यग्रहण तयार होते. हे ग्रहण भारतात दिसणार नाही. २०२६ च्या पहिल्या सूर्यग्रहणाची आणि सुतक काळाची ठिकाणे आपण पाहूया.

२०२६ चे सूर्यग्रहण कोणत्या राशीत होईल?

सूर्यग्रहण कुंभ राशीत होणार आहे. सूर्य कुंभ राशीत भ्रमण करेल आणि राहू सूर्यासोबत या राशीत उपस्थित असेल. परिणामी, या सूर्यग्रहणाचा खूप प्रतिकूल परिणाम होईल.

फेब्रुवारीत राहू सूर्य आणि मंगळाच्या युतीने होणार ग्रहण आणि अंगारक योग, सिंह राशीसह 5 राशींनी व्हा सावध

२०२६ सूर्यग्रहण वेळ आणि तारीख

२०२६ मधील पहिले सूर्यग्रहण, जे फाल्गुन अमावस्येला (अमावास्या) होणार आहे, ते मंगळवार, १७ फेब्रुवारी रोजी होईल आणि ते कंकणाकृती सूर्यग्रहण असेल. कॅलेंडरनुसार, सूर्यग्रहण दुपारी ३:२६ वाजता सुरू होईल आणि संध्याकाळी ७:५७ वाजता संपेल. सूर्यग्रहणासाठी सुतक कालावधी ग्रहणाच्या १२ तास आधी सुरू होतो. म्हणून, सूर्यग्रहणासाठी सुतक कालावधी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार पहाटे ३:२६ वाजता सुरू होईल.

  • सूर्यग्रहण २०२६: दुपारी ३:२६ वाजता सुरू होईल (एकूण कालावधी ४ तास ३२ मिनिटे)
  • एकूण ग्रहण: संध्याकाळी ५:१३ ते संध्याकाळी ६:११ (एकूण कालावधी ५८ मिनिटे)
  • ग्रहणाचा मध्य: ५:४२
  • ग्रहण संध्याकाळी ७:५७ वाजता संपेल
सूर्यग्रहण २०२६: सूर्यग्रहण कुठे दिसेल?

हे कंकणाकृती सूर्यग्रहण दक्षिण आफ्रिकेतील दक्षिणेकडील देश (दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे, बोत्सवाना, मोझांबिक, झांबिया, टांझानिया, नामिबिया, मॉरिशस इ.), अंटार्क्टिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील दक्षिणेकडील देश (दक्षिण अर्जेंटिना, चिली इ.) येथे दिसेल. हे ग्रहण भारतात अदृश्य असेल, म्हणजेच तुम्हाला ते पाहता येणार नाही हे लक्षात ठेवावे. परिणामी, या ग्रहणाचा सुतक काळ भारतातही लागू राहणार नाही. सूर्यग्रहणाचा सर्वात जास्त परिणाम जिथे दिसतो तिथे होतो हे लक्षात ठेवावे.

सूर्यग्रहण २०२६: या दिवशी या गोष्टी टाळा

  • सूर्यग्रहणादरम्यान मंदिरांमध्ये पूजा केली जात नाही. तुमच्या घरातील मंदिराचे दरवाजे देखील बंद असले पाहिजेत. तुमची इच्छा असल्यास, तुम्ही मानसिक पूजा करू शकता. तुम्ही तुमच्या मनात तुमच्या देवतेचे स्मरण करू शकता
  • सूर्यग्रहणादरम्यान लग्न, पूजा, हवन, मुंडन इत्यादी कोणतेही शुभ समारंभ करू नयेत
  • सूर्यग्रहणादरम्यान अन्न सेवन करू नये. ग्रहण संपल्यानंतरच स्नान करावे आणि जेवावे. तसेच, ग्रहणाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी या काळात आधीच तयार केलेल्या अन्नात तुळशीची पाने किंवा दुर्वा (झुडपे गवत) घाला
  • आजारी लोक, गर्भवती महिला आणि वृद्ध व्यक्ती सूर्यग्रहणाच्या वेळी खाऊ शकतात. तथापि, त्यांनी अन्नात तुळशीची पाने घालावीत.
सूर्यग्रहण २०२६: ग्रहणानंतर करायच्या या गोष्टी
  • सूर्यग्रहणानंतर स्नान करावे आणि नंतर घरात गंगाजल शिंपडावे
  • स्नान केल्यानंतर देवाच्या मूर्ती पुन्हा स्थापित कराव्यात आणि नंतर घरी मंदिरात पूजा करावी
  • सूर्यग्रहणानंतर निश्चितच दान करावे
Surya Grahan 2025: सूर्यग्रहण 6 राशीच्या व्यक्तींच्या आयुष्यावर टाकणार धक्कादायक प्रभाव, कसा टाळाल त्रास

Web Title: Surya grahan 2026 first solar eclipse date and sutak kaal time as per astrology

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 02:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

3 फेब्रुवारीला होतोय रूचक राजयोगाचा संयोग, मेष-कन्या राशीसह 5 राशी ठरणार विशेष भाग्यवान
1

3 फेब्रुवारीला होतोय रूचक राजयोगाचा संयोग, मेष-कन्या राशीसह 5 राशी ठरणार विशेष भाग्यवान

Valentine Day 2026: व्हॅलेंटाईन डे ला तुमच्या जन्मतारखेनुसार जोडीदाराला द्या या भेटवस्तू, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा
2

Valentine Day 2026: व्हॅलेंटाईन डे ला तुमच्या जन्मतारखेनुसार जोडीदाराला द्या या भेटवस्तू, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा

फेब्रुवारीत राहू सूर्य आणि मंगळाच्या युतीने होणार ग्रहण आणि अंगारक योग, सिंह राशीसह 5 राशींनी व्हा सावध
3

फेब्रुवारीत राहू सूर्य आणि मंगळाच्या युतीने होणार ग्रहण आणि अंगारक योग, सिंह राशीसह 5 राशींनी व्हा सावध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Surya Grahan 2026: वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण कधी? तारीख, सुतक काळाची वेळ नेमकी कधी, दिवसाच होणार काळोख

Surya Grahan 2026: वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण कधी? तारीख, सुतक काळाची वेळ नेमकी कधी, दिवसाच होणार काळोख

Feb 03, 2026 | 02:51 PM
Nagpur Crime: भयंकर! वर्षभर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक छळ, ब्लॅकमेलिंग, अन्…; नागपूरमधील संतापजनक घटना

Nagpur Crime: भयंकर! वर्षभर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक छळ, ब्लॅकमेलिंग, अन्…; नागपूरमधील संतापजनक घटना

Feb 03, 2026 | 02:51 PM
मद्यधुंद कारचालकाची अनेक वाहनांना धडक; भरधाव कारने अपघात केला, घराचे गेटही तोडले

मद्यधुंद कारचालकाची अनेक वाहनांना धडक; भरधाव कारने अपघात केला, घराचे गेटही तोडले

Feb 03, 2026 | 02:46 PM
Maharashtra Politics: राजकारणात गेम! बीड, पुण्याचे पालकमंत्री कोण होणार? ‘हे’ नाव चर्चेत

Maharashtra Politics: राजकारणात गेम! बीड, पुण्याचे पालकमंत्री कोण होणार? ‘हे’ नाव चर्चेत

Feb 03, 2026 | 02:46 PM
Dhurandhar 2 चा टीझर प्रदर्शित होताच अडचणीत! ड्रोन प्रकरणात लोकेशन मॅनेजरवर गुन्हा दाखल

Dhurandhar 2 चा टीझर प्रदर्शित होताच अडचणीत! ड्रोन प्रकरणात लोकेशन मॅनेजरवर गुन्हा दाखल

Feb 03, 2026 | 02:43 PM
Maharashtra Politics : सुनील तटकरे यांच्या नावाने बनावट पत्र, सही अन् शिक्के; राष्ट्रवादीमध्ये जोरदार राजकारण सुरु

Maharashtra Politics : सुनील तटकरे यांच्या नावाने बनावट पत्र, सही अन् शिक्के; राष्ट्रवादीमध्ये जोरदार राजकारण सुरु

Feb 03, 2026 | 02:38 PM
Modi-Trump मैत्रीचा मास्टरस्ट्रोक! इकडे टॅरिफ कमी अन् जयशंकर थेट वॉशिंग्टनमध्ये; भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधाना नवी दिशा

Modi-Trump मैत्रीचा मास्टरस्ट्रोक! इकडे टॅरिफ कमी अन् जयशंकर थेट वॉशिंग्टनमध्ये; भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधाना नवी दिशा

Feb 03, 2026 | 02:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM