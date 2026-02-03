Formula One पुन्हा येणार भारतात, केंद्रीय मंत्र्यांनी सुरू केले प्रयत्न; कधी झाली होती पहिली Race

अदानी ग्रुप जेपी ग्रुपला ताब्यात घेण्याच्या शर्यतीत आहे आणि जर तसे झाले तर ते शर्यत भारतात परत आणण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी देईल. आता क्रीडा मंत्रालयानेही रस दाखवला आहे, त्यामुळे शक्यता वाढल्या आहेत. ही शर्यत २०११ ते २०१३ पर्यंत भारतात आयोजित करण्यात आली होती आणि नंतर कर आणि नोकरशाहीच्या समस्यांमुळे फॉर्म्युला वन कॅलेंडरमधून काढून टाकण्यात आली.
क्रीडामंत्र्यांचा पुढाकार
गेल्या आठवड्यात क्रीडामंत्र्यांनी ग्रेटर नोएडा येथील ट्रॅकला भेट दिली आणि पायाभूत सुविधांमुळे ते प्रभावित झाले. त्यांनी शर्यत कधी सुरू करता येईल याबद्दल प्रवर्तकांशीही चर्चा केली. त्यांनी ट्रॅक मालकांना दोन ते तीन वर्षांसाठी किंवा कायदेशीर प्रकरण संपेपर्यंत ट्रॅक क्रीडा व्यवस्थापन कंपनीकडे सोपवण्यास सांगितले.’ सूत्र पुढे म्हणाले, ‘F1 होस्टिंगमध्ये करविषयक समस्या आहे, परंतु ती लवकरच सोडवली जाईल.’
तथापि, भारतात फॉर्म्युला वन आणणे हा सोपा मार्ग नाही. सध्या, कॅलेंडरवर 24 शर्यती आहेत आणि जगभरातील देशांनी त्या आयोजित करण्यात रस दर्शविला आहे. फॉर्म्युला वन शर्यतीचे आयोजन करण्यासाठी दरवर्षी $20 दशलक्ष ते $60 दशलक्ष खर्च येतो. भारतात आधीच बुद्ध आंतरराष्ट्रीय सर्किटसारखे जागतिक दर्जाचे सर्किट आहे. भारतात आयोजित केलेल्या तिन्ही शर्यती खूप यशस्वी झाल्या.
भारतात फॉर्म्युला वनचा इतिहास
जेव्हा भारतात मोटरस्पोर्टचा उल्लेख केला जातो तेव्हा मनात येणारी पहिली प्रतिमा वेग, आवाज आणि उत्साहाची असते, जी अजूनही अपूर्ण वाटते. एक स्वप्न ज्यामध्ये फॉर्म्युला 1 चा गोंधळ, V8 इंजिनांचा गर्जना आणि जगातील सर्वात वेगवान ड्रायव्हर्स भारतीय भूमीवर उतरणार होते. अनेक दशकांपासून, भारत युरोप आणि इतर आशियाई देशांमध्ये टीव्ही स्क्रीनवर F1 शर्यती पाहण्यापुरता मर्यादित होता. पण २०११ मध्ये, जेव्हा भारताने अधिकृतपणे फॉर्म्युला १ च्या जगात प्रवेश केला तेव्हा ती प्रतीक्षा संपली.
ग्रेटर नोएडा येथील बुद्ध इंटरनॅशनल सर्किट हा केवळ एक रेस ट्रॅक नव्हता, तर तो जागतिक क्रीडा नकाशावर स्वतःला स्थापित करण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेचे प्रतीक होता. प्रसिद्ध जर्मन ट्रॅक डिझायनर हर्मन टिल्के यांच्या विचारांची उपज, हा सर्किट सिल्व्हरस्टोन आणि मोंझा सारख्या ऐतिहासिक ट्रॅकच्या बरोबरीने उभा होता. २०११ मध्ये झालेल्या पहिल्या इंडियन ग्रां प्रीमध्ये दिवे विझले आणि गाड्या पुढे धावू लागल्या, तेव्हा भारताने हे सिद्ध केले की तो केवळ क्रिकेट खेळणारा देश नाही.
तथापि, ही कहाणी सुरू होताच, ती थांबली. जड कर, सरकारी धोरणे आणि प्रशासकीय गुंतागुंतीमुळे भारताचा F1 प्रवास तीन वर्षांतच थांबला, परंतु त्या तीन वर्षांनी इतिहास घडवला जिथे सेबॅस्टियन व्हेटेलचे वर्चस्व, रेड बुलचे राज्य आणि भारताचे नाव F1 कॅलेंडरवर कायमचे कोरले गेले.
